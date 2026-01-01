Bugünkü Wrapped MON Fiyatı

Bugünkü Wrapped MON (WMON) fiyatı $ 0,02373705 olup, son 24 saatte % 1,87 değişim gösterdi. Mevcut WMON / USD dönüşüm oranı WMON başına $ 0,02373705 şeklindedir.

Wrapped MON, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.000.368 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 712,28M WMON şeklindedir. Son 24 saat içinde WMON, $ 0,02299645 (en düşük) ile $ 0,02486089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04863352 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01668737 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WMON, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde -%15,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped MON (WMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,00M$ 17,00M $ 17,00M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,00M$ 17,00M $ 17,00M Dolaşım Arzı 712,28M 712,28M 712,28M Toplam Arz 712.282.914,2843804 712.282.914,2843804 712.282.914,2843804

