Bugünkü canlı Wrapped Nibiru fiyatı 0,01047697 USD. WNIBI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WNIBI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WNIBI Hakkında Daha Fazla Bilgi

WNIBI Fiyat Bilgileri

WNIBI Token Ekonomisi

WNIBI Fiyat Tahmini

Wrapped Nibiru Fiyatı (WNIBI)

1 WNIBI / USD Canlı Fiyatı:

$0,01047697
$0,01047697
+%7,401D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Wrapped Nibiru (WNIBI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:19 (UTC+8)

Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00965263
24 sa Düşük
$ 0,01065319
24 sa Yüksek

$ 0,00965263
$ 0,01065319
$ 0,01065319
$ 0,00965263
+%7,45

Wrapped Nibiru (WNIBI) canlı fiyatı $0,01047697. WNIBI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00965263 ve en yüksek $ 0,01065319 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WNIBI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01065319, en düşük fiyatı ise $ 0,00965263 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WNIBI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%7,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Piyasa Bilgileri

$ 114,68K
--
$ 114,68K
10,95M
10.945.424,77
Şu anki Wrapped Nibiru piyasa değeri $ 114,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WNIBI arzı 10,95M olup, toplam arzı 10945424.77. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,68K.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wrapped Nibiru / USD fiyat değişimi, $ +0,00072681.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Nibiru / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Nibiru / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Nibiru / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00072681+%7,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Nibiru (WNIBI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Nibiru Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped Nibiru (WNIBI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wrapped Nibiru (WNIBI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wrapped Nibiru için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wrapped Nibiru fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WNIBI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wrapped Nibiru (WNIBI) Token Ekonomisi

Wrapped Nibiru (WNIBI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WNIBI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Nibiru (WNIBI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wrapped Nibiru (WNIBI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WNIBI fiyatı, 0,01047697 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WNIBI / USD güncel fiyatı nedir?
WNIBI / USD güncel fiyatı $ 0,01047697. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wrapped Nibiru varlığının piyasa değeri nedir?
WNIBI piyasa değeri $ 114,68K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WNIBI arzı nedir?
Dolaşımdaki WNIBI arzı, 10,95M USD.
WNIBI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WNIBI, ATH fiyatı olan 0,01065319 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WNIBI fiyatı (ATL) nedir?
WNIBI, ATL fiyatı olan 0,00965263 USD değerine düştü.
WNIBI işlem hacmi nedir?
WNIBI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WNIBI bu yıl daha da yükselir mi?
WNIBI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WNIBI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:19 (UTC+8)

Wrapped Nibiru (WNIBI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.