Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00965263 $ 0,00965263 $ 0,00965263 24 sa Düşük $ 0,01065319 $ 0,01065319 $ 0,01065319 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00965263$ 0,00965263 $ 0,00965263 24 sa Yüksek $ 0,01065319$ 0,01065319 $ 0,01065319 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01065319$ 0,01065319 $ 0,01065319 En Düşük Fiyat $ 0,00965263$ 0,00965263 $ 0,00965263 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped Nibiru (WNIBI) canlı fiyatı $0,01047697. WNIBI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00965263 ve en yüksek $ 0,01065319 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WNIBI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01065319, en düşük fiyatı ise $ 0,00965263 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WNIBI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%7,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,68K$ 114,68K $ 114,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,68K$ 114,68K $ 114,68K Dolaşım Arzı 10,95M 10,95M 10,95M Toplam Arz 10.945.424,77 10.945.424,77 10.945.424,77

Şu anki Wrapped Nibiru piyasa değeri $ 114,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WNIBI arzı 10,95M olup, toplam arzı 10945424.77. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,68K.