Wrapped Origin Sonic Fiyatı (WOS)
Wrapped Origin Sonic (WOS), şu anda 0,305001 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,27M USD piyasa değerine sahiptir. WOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0056151981269427.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0142128635.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0712218510.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,2035293898036071.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0056151981269427
|-%1,80
|30 Gün
|$ -0,0142128635
|-%4,65
|60 Gün
|$ -0,0712218510
|-%23,35
|90 Gün
|$ -0,2035293898036071
|-%40,02
En güncel Wrapped Origin Sonic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,61
-%1,80
-%12,40
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.
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₫8.026,101315
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A$0,46970154
|1 WOS / GBP
￡0,22875075
|1 WOS / EUR
€0,26230086
|1 WOS / USD
$0,305001
|1 WOS / MYR
RM1,29015423
|1 WOS / TRY
₺12,40439067
|1 WOS / JPY
¥44,835147
|1 WOS / ARS
ARS$416,09761425
|1 WOS / RUB
₽24,35432985
|1 WOS / INR
₹26,73333765
|1 WOS / IDR
Rp5.000,01559344
|1 WOS / KRW
₩421,27043121
|1 WOS / PHP
₱17,47350729
|1 WOS / EGP
￡E.14,77424844
|1 WOS / BRL
R$1,68055551
|1 WOS / CAD
C$0,41785137
|1 WOS / BDT
৳37,14302178
|1 WOS / NGN
₦464,94047439
|1 WOS / UAH
₴12,72464172
|1 WOS / VES
Bs37,515123
|1 WOS / CLP
$294,630966
|1 WOS / PKR
Rs86,44948344
|1 WOS / KZT
₸164,68528995
|1 WOS / THB
฿9,88508241
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NT$9,10122984
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