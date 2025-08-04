Wrapped Origin Sonic (WOS) Nedir?

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

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Wrapped Origin Sonic (WOS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Wrapped Origin Sonic (WOS) Token Ekonomisi

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