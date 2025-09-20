Bugünkü canlı Wrapped Parasail Staked PEAQ fiyatı 0,114815 USD. WSTPEAQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WSTPEAQ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Wrapped Parasail Staked PEAQ fiyatı 0,114815 USD. WSTPEAQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WSTPEAQ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Wrapped Parasail Staked PEAQ Fiyatı (WSTPEAQ)

1 WSTPEAQ / USD Canlı Fiyatı:

+%17,401D
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:51:28 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,78

+%14,90

--

--

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) canlı fiyatı $0,114815. WSTPEAQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,096571 ve en yüksek $ 0,120861 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WSTPEAQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,120861, en düşük fiyatı ise $ 0,096571 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WSTPEAQ son bir saatte -%0,78 değişim gösterdi, 24 saatte +%14,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Wrapped Parasail Staked PEAQ piyasa değeri $ 52,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSTPEAQ arzı 451,96K olup, toplam arzı 451963.076522069. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,79K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD fiyat değişimi, $ +0,01488552.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01488552+%14,90
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Nedir?

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ. Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Parasail Staked PEAQ Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wrapped Parasail Staked PEAQ için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wrapped Parasail Staked PEAQ fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WSTPEAQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Token Ekonomisi

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WSTPEAQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WSTPEAQ fiyatı, 0,114815 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WSTPEAQ / USD güncel fiyatı nedir?
WSTPEAQ / USD güncel fiyatı $ 0,114815. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wrapped Parasail Staked PEAQ varlığının piyasa değeri nedir?
WSTPEAQ piyasa değeri $ 52,79K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WSTPEAQ arzı nedir?
Dolaşımdaki WSTPEAQ arzı, 451,96K USD.
WSTPEAQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WSTPEAQ, ATH fiyatı olan 0,120861 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WSTPEAQ fiyatı (ATL) nedir?
WSTPEAQ, ATL fiyatı olan 0,096571 USD değerine düştü.
WSTPEAQ işlem hacmi nedir?
WSTPEAQ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WSTPEAQ bu yıl daha da yükselir mi?
WSTPEAQ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WSTPEAQ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:51:28 (UTC+8)

