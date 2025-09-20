Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,096571 $ 0,096571 $ 0,096571 24 sa Düşük $ 0,120861 $ 0,120861 $ 0,120861 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,096571$ 0,096571 $ 0,096571 24 sa Yüksek $ 0,120861$ 0,120861 $ 0,120861 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,120861$ 0,120861 $ 0,120861 En Düşük Fiyat $ 0,096571$ 0,096571 $ 0,096571 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,78 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%14,90 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) canlı fiyatı $0,114815. WSTPEAQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,096571 ve en yüksek $ 0,120861 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WSTPEAQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,120861, en düşük fiyatı ise $ 0,096571 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WSTPEAQ son bir saatte -%0,78 değişim gösterdi, 24 saatte +%14,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,79K$ 52,79K $ 52,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,79K$ 52,79K $ 52,79K Dolaşım Arzı 451,96K 451,96K 451,96K Toplam Arz 451.963,076522069 451.963,076522069 451.963,076522069

Şu anki Wrapped Parasail Staked PEAQ piyasa değeri $ 52,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSTPEAQ arzı 451,96K olup, toplam arzı 451963.076522069. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,79K.