Wrapped Shiden Network (WSDN) Nedir?

Shiden Network is a multi-chain decentralized application layer on Kusama Network. Kusama Relaychain does not support smart contract functionality by design - Kusama Network needs a smart contract layer. This is where Shiden Network comes in. Shiden supports Ethereum Virtual Machine, WebAssembly, and Layer2 solutions from day one. The platform supports various applications like DeFi, NFTs and more.

Wrapped Shiden Network (WSDN) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped Shiden Network (WSDN) Token Ekonomisi

Wrapped Shiden Network (WSDN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WSDN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!