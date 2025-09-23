Bugünkü canlı Wrapped XOC fiyatı 0,23678 USD. WXOC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WXOC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Wrapped XOC fiyatı 0,23678 USD. WXOC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WXOC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Wrapped XOC Fiyatı (WXOC)

1 WXOC / USD Canlı Fiyatı:

$0,23678
$0,23678
-%1,601D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Wrapped XOC (WXOC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:26 (UTC+8)

Wrapped XOC (WXOC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,233817
$ 0,233817
24 sa Düşük
$ 0,241082
$ 0,241082
24 sa Yüksek

$ 0,233817
$ 0,233817

$ 0,241082
$ 0,241082

$ 0,248109
$ 0,248109

$ 0,233817
$ 0,233817

+%0,61

-%1,67

--

--

Wrapped XOC (WXOC) canlı fiyatı $0,23678. WXOC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,233817 ve en yüksek $ 0,241082 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WXOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,248109, en düşük fiyatı ise $ 0,233817 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WXOC son bir saatte +%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,67 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped XOC (WXOC) Piyasa Bilgileri

$ 3,18M
$ 3,18M

--
--

$ 3,18M
$ 3,18M

13,44M
13,44M

13.442.123,58841605
13.442.123,58841605

Şu anki Wrapped XOC piyasa değeri $ 3,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WXOC arzı 13,44M olup, toplam arzı 13442123.58841605. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,18M.

Wrapped XOC (WXOC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wrapped XOC / USD fiyat değişimi, $ -0,0040422253023377.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped XOC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped XOC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped XOC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0040422253023377-%1,67
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped XOC (WXOC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped XOC Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped XOC (WXOC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wrapped XOC (WXOC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wrapped XOC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wrapped XOC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WXOC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wrapped XOC (WXOC) Token Ekonomisi

Wrapped XOC (WXOC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WXOC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped XOC (WXOC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wrapped XOC (WXOC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WXOC fiyatı, 0,23678 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WXOC / USD güncel fiyatı nedir?
WXOC / USD güncel fiyatı $ 0,23678. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wrapped XOC varlığının piyasa değeri nedir?
WXOC piyasa değeri $ 3,18M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WXOC arzı nedir?
Dolaşımdaki WXOC arzı, 13,44M USD.
WXOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WXOC, ATH fiyatı olan 0,248109 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WXOC fiyatı (ATL) nedir?
WXOC, ATL fiyatı olan 0,233817 USD değerine düştü.
WXOC işlem hacmi nedir?
WXOC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WXOC bu yıl daha da yükselir mi?
WXOC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WXOC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:26 (UTC+8)

Wrapped XOC (WXOC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Sorumluluk Reddi

