Wrapped XOC (WXOC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,233817 $ 0,233817 $ 0,233817 24 sa Düşük $ 0,241082 $ 0,241082 $ 0,241082 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,233817$ 0,233817 $ 0,233817 24 sa Yüksek $ 0,241082$ 0,241082 $ 0,241082 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,248109$ 0,248109 $ 0,248109 En Düşük Fiyat $ 0,233817$ 0,233817 $ 0,233817 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,67 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped XOC (WXOC) canlı fiyatı $0,23678. WXOC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,233817 ve en yüksek $ 0,241082 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WXOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,248109, en düşük fiyatı ise $ 0,233817 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WXOC son bir saatte +%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,67 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped XOC (WXOC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,18M$ 3,18M $ 3,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,18M$ 3,18M $ 3,18M Dolaşım Arzı 13,44M 13,44M 13,44M Toplam Arz 13.442.123,58841605 13.442.123,58841605 13.442.123,58841605

Şu anki Wrapped XOC piyasa değeri $ 3,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WXOC arzı 13,44M olup, toplam arzı 13442123.58841605. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,18M.