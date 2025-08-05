XMax Fiyatı (XMX)
XMax (XMX), şu anda 0,00000117 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,55K USD piyasa değerine sahiptir. XMX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, XMax / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XMax / USD fiyat değişimi, $ +0,0000000048.
Son 60 gün içerisinde, XMax / USD fiyat değişimi, $ +0,0000000753.
Son 90 gün içerisinde, XMax / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000000048
|+%0,41
|60 Gün
|$ +0,0000000753
|+%6,44
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel XMax fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%3,26
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.
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RM0,0000049491
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¥0,00017082
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ARS$0,0015875145
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₩0,0016204968
|1 XMX / PHP
₱0,000067041
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￡E.0,0000566865
|1 XMX / BRL
R$0,0000064233
|1 XMX / CAD
C$0,0000016029
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৳0,0001424826
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₴0,0000488124
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Bs0,00014742
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$0,00113022
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Rs0,0003312504
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₸0,0006317415
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฿0,0000378378
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NT$0,0000349713
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د.إ0,0000042939
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Fr0,000000936
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