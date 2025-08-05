XMONEY (XMONEY) Nedir?

Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.

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XMONEY (XMONEY) Kaynağı Resmi Websitesi

XMONEY (XMONEY) Token Ekonomisi

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