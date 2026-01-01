Bugünkü xRAM Liquid Staking Token Fiyatı

Bugünkü xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) fiyatı $ 0,01350558 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut HYPERRAM / USD dönüşüm oranı HYPERRAM başına $ 0,01350558 şeklindedir.

xRAM Liquid Staking Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.122.044 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 82,87M HYPERRAM şeklindedir. Son 24 saat içinde HYPERRAM, $ 0,01340824 (en düşük) ile $ 0,0140324 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03373857 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01123109 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYPERRAM, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde +%1,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Dolaşım Arzı 82,87M 82,87M 82,87M Toplam Arz 82.873.176,78053115 82.873.176,78053115 82.873.176,78053115

Şu anki xRAM Liquid Staking Token piyasa değeri $ 1,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPERRAM arzı 82,87M olup, toplam arzı 82873176.78053115. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,12M.