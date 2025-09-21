XVGSON (XVGSON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000466 $ 0,00000466 $ 0,00000466 24 sa Düşük $ 0,00000479 $ 0,00000479 $ 0,00000479 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000466$ 0,00000466 $ 0,00000466 24 sa Yüksek $ 0,00000479$ 0,00000479 $ 0,00000479 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000479$ 0,00000479 $ 0,00000479 En Düşük Fiyat $ 0,00000466$ 0,00000466 $ 0,00000466 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,58 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

XVGSON (XVGSON) canlı fiyatı $0,00000478. XVGSON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000466 ve en yüksek $ 0,00000479 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XVGSON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000479, en düşük fiyatı ise $ 0,00000466 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XVGSON son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,58 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XVGSON (XVGSON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,76K$ 47,76K $ 47,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,76K$ 47,76K $ 47,76K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki XVGSON piyasa değeri $ 47,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XVGSON arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,76K.