Yagi The Unbothered Fiyatı (YAGI)
Yagi The Unbothered (YAGI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 601,57K USD piyasa değerine sahiptir. YAGI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki YAGI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YAGI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Yagi The Unbothered / USD fiyat değişimi, $ -0,000172298992401142.
Son 30 gün içerisinde, Yagi The Unbothered / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yagi The Unbothered / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yagi The Unbothered / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000172298992401142
|-22,12%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yagi The Unbothered fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4,09%
-22,12%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Yagi The Unbothered (YAGI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YAGI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 YAGI / VND
₫--
|1 YAGI / AUD
A$--
|1 YAGI / GBP
￡--
|1 YAGI / EUR
€--
|1 YAGI / USD
$--
|1 YAGI / MYR
RM--
|1 YAGI / TRY
₺--
|1 YAGI / JPY
¥--
|1 YAGI / ARS
ARS$--
|1 YAGI / RUB
₽--
|1 YAGI / INR
₹--
|1 YAGI / IDR
Rp--
|1 YAGI / KRW
₩--
|1 YAGI / PHP
₱--
|1 YAGI / EGP
￡E.--
|1 YAGI / BRL
R$--
|1 YAGI / CAD
C$--
|1 YAGI / BDT
৳--
|1 YAGI / NGN
₦--
|1 YAGI / UAH
₴--
|1 YAGI / VES
Bs--
|1 YAGI / CLP
$--
|1 YAGI / PKR
Rs--
|1 YAGI / KZT
₸--
|1 YAGI / THB
฿--
|1 YAGI / TWD
NT$--
|1 YAGI / AED
د.إ--
|1 YAGI / CHF
Fr--
|1 YAGI / HKD
HK$--
|1 YAGI / MAD
.د.م--
|1 YAGI / MXN
$--
|1 YAGI / PLN
zł--
|1 YAGI / RON
лв--
|1 YAGI / SEK
kr--
|1 YAGI / BGN
лв--
|1 YAGI / HUF
Ft--
|1 YAGI / CZK
Kč--
|1 YAGI / KWD
د.ك--
|1 YAGI / ILS
₪--