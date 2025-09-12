YOURAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

YOURAI Fiyat Bilgileri

YOURAI Whitepaper

YOURAI Resmi Websitesi

YOURAI Token Ekonomisi

YOURAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

YOUR AI Logosu

YOUR AI Fiyatı (YOURAI)

Listelenmedi

1 YOURAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00059328
$0,00059328$0,00059328
-%16,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
YOUR AI (YOURAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:54:08 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00057548
$ 0,00057548$ 0,00057548
24 sa Düşük
$ 0,00071978
$ 0,00071978$ 0,00071978
24 sa Yüksek

$ 0,00057548
$ 0,00057548$ 0,00057548

$ 0,00071978
$ 0,00071978$ 0,00071978

$ 0,53518
$ 0,53518$ 0,53518

$ 0,00057548
$ 0,00057548$ 0,00057548

+%0,19

-%17,14

-%21,08

-%21,08

YOUR AI (YOURAI) canlı fiyatı $0,0005917. YOURAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00057548 ve en yüksek $ 0,00071978 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YOURAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,53518, en düşük fiyatı ise $ 0,00057548 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YOURAI son bir saatte +%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,14 ve son 7 günde -%21,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YOUR AI (YOURAI) Piyasa Bilgileri

$ 27,28K
$ 27,28K$ 27,28K

--
----

$ 591,65K
$ 591,65K$ 591,65K

46,10M
46,10M 46,10M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki YOUR AI piyasa değeri $ 27,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YOURAI arzı 46,10M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 591,65K.

YOUR AI (YOURAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, YOUR AI / USD fiyat değişimi, $ -0,000122404764954556.
Son 30 gün içerisinde, YOUR AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0002800984.
Son 60 gün içerisinde, YOUR AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0002491078.
Son 90 gün içerisinde, YOUR AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0007721251981978467.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000122404764954556-%17,14
30 Gün$ -0,0002800984-%47,33
60 Gün$ -0,0002491078-%42,10
90 Gün$ -0,0007721251981978467-%56,61

YOUR AI (YOURAI) Nedir?

AI-driven e-commerce YOUR Protocol is the AI-driven content layer for e-commerce built on Bitcoin and Solana

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

YOUR AI (YOURAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

YOUR AI Fiyat Tahmini (USD)

YOUR AI (YOURAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? YOUR AI (YOURAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak YOUR AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

YOUR AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YOURAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

YOUR AI (YOURAI) Token Ekonomisi

YOUR AI (YOURAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YOURAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: YOUR AI (YOURAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü YOUR AI (YOURAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YOURAI fiyatı, 0,0005917 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YOURAI / USD güncel fiyatı nedir?
YOURAI / USD güncel fiyatı $ 0,0005917. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
YOUR AI varlığının piyasa değeri nedir?
YOURAI piyasa değeri $ 27,28K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YOURAI arzı nedir?
Dolaşımdaki YOURAI arzı, 46,10M USD.
YOURAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YOURAI, ATH fiyatı olan 0,53518 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YOURAI fiyatı (ATL) nedir?
YOURAI, ATL fiyatı olan 0,00057548 USD değerine düştü.
YOURAI işlem hacmi nedir?
YOURAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
YOURAI bu yıl daha da yükselir mi?
YOURAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YOURAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:54:08 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.