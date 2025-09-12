YOUR AI (YOURAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00057548 $ 0,00057548 $ 0,00057548 24 sa Düşük $ 0,00071978 $ 0,00071978 $ 0,00071978 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00057548$ 0,00057548 $ 0,00057548 24 sa Yüksek $ 0,00071978$ 0,00071978 $ 0,00071978 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,53518$ 0,53518 $ 0,53518 En Düşük Fiyat $ 0,00057548$ 0,00057548 $ 0,00057548 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,08

YOUR AI (YOURAI) canlı fiyatı $0,0005917. YOURAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00057548 ve en yüksek $ 0,00071978 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YOURAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,53518, en düşük fiyatı ise $ 0,00057548 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YOURAI son bir saatte +%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,14 ve son 7 günde -%21,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YOUR AI (YOURAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,28K$ 27,28K $ 27,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 591,65K$ 591,65K $ 591,65K Dolaşım Arzı 46,10M 46,10M 46,10M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki YOUR AI piyasa değeri $ 27,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YOURAI arzı 46,10M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 591,65K.