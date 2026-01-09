Bugünkü Yuzu USD Fiyatı

Bugünkü Yuzu USD (YZUSD) fiyatı $ 0,999391 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut YZUSD / USD dönüşüm oranı YZUSD başına $ 0,999391 şeklindedir.

Yuzu USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 42.981.205 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 43,01M YZUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde YZUSD, $ 0,99904 (en düşük) ile $ 0,99998 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,005 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,997998 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YZUSD, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yuzu USD (YZUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,98M$ 42,98M $ 42,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,98M$ 42,98M $ 42,98M Dolaşım Arzı 43,01M 43,01M 43,01M Toplam Arz 43.007.706,582249 43.007.706,582249 43.007.706,582249

Şu anki Yuzu USD piyasa değeri $ 42,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YZUSD arzı 43,01M olup, toplam arzı 43007706.582249. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,98M.