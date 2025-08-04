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ZEAL Fiyatı (ZEAL)

Listelenmedi

ZEAL (ZEAL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,118967
$0,118967$0,118967
+%15,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ZEAL (ZEAL) Fiyatı

ZEAL (ZEAL), şu anda 0,118989 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,08M USD piyasa değerine sahiptir. ZEAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZEAL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%15,55
ZEAL 24 saatlik fiyat değişimi
51,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ZEAL (ZEAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ZEAL / USD fiyat değişimi, $ +0,01601657.
Son 30 gün içerisinde, ZEAL / USD fiyat değişimi, $ +0,0311742017.
Son 60 gün içerisinde, ZEAL / USD fiyat değişimi, $ +0,3195656635.
Son 90 gün içerisinde, ZEAL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01601657+%15,55
30 Gün$ +0,0311742017+%26,20
60 Gün$ +0,3195656635+%268,57
90 Gün$ 0--

ZEAL (ZEAL) Fiyat Analizi

En güncel ZEAL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,097921
$ 0,097921$ 0,097921

$ 0,127453
$ 0,127453$ 0,127453

$ 0,199965
$ 0,199965$ 0,199965

+%0,12

+%15,55

-%9,77

ZEAL (ZEAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,08M
$ 6,08M$ 6,08M

--
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51,10M
51,10M 51,10M

ZEAL (ZEAL) Nedir?

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

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ZEAL (ZEAL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ZEAL (ZEAL) Token Ekonomisi

ZEAL (ZEAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ZEAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEAL / VND
3.131,195535
1 ZEAL / AUD
A$0,18324306
1 ZEAL / GBP
0,08924175
1 ZEAL / EUR
0,10233054
1 ZEAL / USD
$0,118989
1 ZEAL / MYR
RM0,50332347
1 ZEAL / TRY
4,83928263
1 ZEAL / JPY
¥17,491383
1 ZEAL / ARS
ARS$162,33074325
1 ZEAL / RUB
9,50127165
1 ZEAL / INR
10,42938585
1 ZEAL / IDR
Rp1.950,63903216
1 ZEAL / KRW
164,34879669
1 ZEAL / PHP
6,81687981
1 ZEAL / EGP
￡E.5,76382716
1 ZEAL / BRL
R$0,65562939
1 ZEAL / CAD
C$0,16301493
1 ZEAL / BDT
14,49048042
1 ZEAL / NGN
181,38564171
1 ZEAL / UAH
4,96422108
1 ZEAL / VES
Bs14,635647
1 ZEAL / CLP
$114,943374
1 ZEAL / PKR
Rs33,72624216
1 ZEAL / KZT
64,24811055
1 ZEAL / THB
฿3,85643349
1 ZEAL / TWD
NT$3,55063176
1 ZEAL / AED
د.إ0,43668963
1 ZEAL / CHF
Fr0,0951912
1 ZEAL / HKD
HK$0,93406365
1 ZEAL / MAD
.د.م1,07804034
1 ZEAL / MXN
$2,23580331
1 ZEAL / PLN
0,43906941
1 ZEAL / RON
лв0,52117182
1 ZEAL / SEK
kr1,14943374
1 ZEAL / BGN
лв0,20109141
1 ZEAL / HUF
Ft40,94530479
1 ZEAL / CZK
2,52613647
1 ZEAL / KWD
د.ك0,036291645
1 ZEAL / ILS
0,4045626