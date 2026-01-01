Bugünkü zenZEC Fiyatı

Bugünkü zenZEC (ZENZEC) fiyatı $ 410,98 olup, son 24 saatte % 6,81 değişim gösterdi. Mevcut ZENZEC / USD dönüşüm oranı ZENZEC başına $ 410,98 şeklindedir.

zenZEC, şu anda piyasa değeri açısından $ 628.165 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,53K ZENZEC şeklindedir. Son 24 saat içinde ZENZEC, $ 377,15 (en düşük) ile $ 416,96 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 733,1 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 304,97 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZENZEC, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%16,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zenZEC (ZENZEC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 628,17K$ 628,17K $ 628,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 628,17K$ 628,17K $ 628,17K Dolaşım Arzı 1,53K 1,53K 1,53K Toplam Arz 1.528,47593127 1.528,47593127 1.528,47593127

Şu anki zenZEC piyasa değeri $ 628,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZENZEC arzı 1,53K olup, toplam arzı 1528.47593127. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 628,17K.