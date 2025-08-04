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Zeus Fiyatı (SN18)

Listelenmedi

Zeus (SN18) Canlı Fiyat Grafiği

$1,37
$1,37$1,37
-%4,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Zeus (SN18) Fiyatı

Zeus (SN18), şu anda 1,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,58M USD piyasa değerine sahiptir. SN18 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Zeus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,31
Zeus 24 saatlik fiyat değişimi
1,89M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Zeus (SN18) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Zeus / USD fiyat değişimi, $ -0,061551611961463.
Son 30 gün içerisinde, Zeus / USD fiyat değişimi, $ +0,0455931890.
Son 60 gün içerisinde, Zeus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Zeus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,061551611961463-%4,31
30 Gün$ +0,0455931890+%3,33
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Zeus (SN18) Fiyat Analizi

En güncel Zeus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,37
$ 1,37$ 1,37

$ 1,43
$ 1,43$ 1,43

$ 3,29
$ 3,29$ 3,29

-%0,56

-%4,31

-%35,71

Zeus (SN18) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,58M
$ 2,58M$ 2,58M

--
----

1,89M
1,89M 1,89M

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Zeus (SN18) Kaynağı

Resmi Websitesi

Zeus (SN18) Token Ekonomisi

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SN18 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN18 / VND
36.051,55
1 SN18 / AUD
A$2,1098
1 SN18 / GBP
1,0275
1 SN18 / EUR
1,1782
1 SN18 / USD
$1,37
1 SN18 / MYR
RM5,7951
1 SN18 / TRY
55,7179
1 SN18 / JPY
¥201,39
1 SN18 / ARS
ARS$1.869,0225
1 SN18 / RUB
109,3808
1 SN18 / INR
120,0805
1 SN18 / IDR
Rp22.459,0128
1 SN18 / KRW
1.892,2577
1 SN18 / PHP
78,4873
1 SN18 / EGP
￡E.66,3354
1 SN18 / BRL
R$7,5487
1 SN18 / CAD
C$1,8769
1 SN18 / BDT
166,8386
1 SN18 / NGN
2.088,4143
1 SN18 / UAH
57,1564
1 SN18 / VES
Bs168,51
1 SN18 / CLP
$1.323,42
1 SN18 / PKR
Rs388,3128
1 SN18 / KZT
739,7315
1 SN18 / THB
฿44,4017
1 SN18 / TWD
NT$40,8808
1 SN18 / AED
د.إ5,0279
1 SN18 / CHF
Fr1,096
1 SN18 / HKD
HK$10,7545
1 SN18 / MAD
.د.م12,4122
1 SN18 / MXN
$25,7423
1 SN18 / PLN
5,0553
1 SN18 / RON
лв6,0006
1 SN18 / SEK
kr13,2342
1 SN18 / BGN
лв2,3153
1 SN18 / HUF
Ft471,4307
1 SN18 / CZK
29,0851
1 SN18 / KWD
د.ك0,41785
1 SN18 / ILS
4,658