SPACE, atau sering disebut SPACE Token, merupakan salah satu instrumen kripto yang sedang naik daun. SPACE tersedia di MEXC dan dapat dibeli menggunakan Rupiah (IDR), membuatnya menarik bagi para investor kripto di Indonesia. Apalagi, dengan berbagai manfaat dan fungsi yang ditawarkannya di dunia kripto.

Cara membeli SPACE untuk Investor Indonesia

Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh investor Indonesia.

1. Anda bisa menggunakan metode DCA (Dollar Cost Averaging) dalam Rupiah, untuk meratakan fluktuasi harga. Metode ini membantu Anda untuk mengecilkan risiko dari volatilitas harga SPACE.

2. Diversifikasi portofolio Anda; jangan menaruh seluruh investasi di SPACE. Ini penting untuk mengurangi risiko.

3. Pertimbangkan untuk melakukan SPACE atau ikut event MEXC untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

4. Metode deposit yang populer di Indonesia seperti transfer bank, kartu debit, OVO, atau GoPay juga bisa Anda gunakan.

Investor Indonesia dapat melakukan deposit melalui transfer bank, kartu debit, atau e-wallet seperti OVO atau GoPay untuk membeli SPACE.

Poin-poin penting

- SPACE adalah token kripto yang tersedia di MEXC

- SPACE dapat dibeli dengan IDR

- Gunakan strategi DCA

- Deposit via bank, kartu debit, atau e-wallet

Dengan strategi yang tepat dan pemilihan metode deposit yang sesuai, membeli SPACE di Indonesia bisa menjadi investasi yang menguntungkan.

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.