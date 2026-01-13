Harga MicroVisionChain Hari Ini

Harga live MicroVisionChain (SPACEMVC) hari ini adalah $ 0.076, dengan perubahan 11.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPACEMVC ke USD saat ini adalah $ 0.076 per SPACEMVC.

MicroVisionChain saat ini berada di peringkat #5091 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 SPACEMVC. Selama 24 jam terakhir, SPACEMVC diperdagangkan antara $ 0.059 (low) dan $ 0.0789 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 37.566996466593714, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.07102422526656275.

Dalam kinerja jangka pendek, SPACEMVC bergerak +5.86% dalam satu jam terakhir dan -12.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.23K.

Informasi Pasar MicroVisionChain (SPACEMVC)

Peringkat No.5091 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 55.23K$ 55.23K $ 55.23K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Total Suplai 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik SPACE

