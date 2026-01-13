BursaDEX+
Harga live MicroVisionChain hari ini adalah 0.076 USD. Kapitalisasi pasar SPACEMVC adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SPACEMVC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo MicroVisionChain

Harga MicroVisionChain(SPACEMVC)

Harga Live 1 SPACEMVC ke USD:

$0.076
$0.076
+11.50%1D
USD
Grafik Harga Live MicroVisionChain (SPACEMVC)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:15:00 (UTC+8)

Harga MicroVisionChain Hari Ini

Harga live MicroVisionChain (SPACEMVC) hari ini adalah $ 0.076, dengan perubahan 11.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPACEMVC ke USD saat ini adalah $ 0.076 per SPACEMVC.

MicroVisionChain saat ini berada di peringkat #5091 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 SPACEMVC. Selama 24 jam terakhir, SPACEMVC diperdagangkan antara $ 0.059 (low) dan $ 0.0789 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 37.566996466593714, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.07102422526656275.

Dalam kinerja jangka pendek, SPACEMVC bergerak +5.86% dalam satu jam terakhir dan -12.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.23K.

Informasi Pasar MicroVisionChain (SPACEMVC)

No.5091

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.23K
$ 55.23K

$ 1.60M
$ 1.60M

0.00
0.00

21,000,000
21,000,000

21,000,000
21,000,000

0.00%

SPACE

Kapitalisasi Pasar MicroVisionChain saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.23K. Suplai beredar SPACEMVC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.60M.

Riwayat Harga MicroVisionChain USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.059
$ 0.059
Low 24 Jam
$ 0.0789
$ 0.0789
High 24 Jam

$ 0.059
$ 0.059

$ 0.0789
$ 0.0789

$ 37.566996466593714
$ 37.566996466593714

$ 0.07102422526656275
$ 0.07102422526656275

+5.86%

+11.50%

-12.85%

-12.85%

Riwayat Harga MicroVisionChain (SPACEMVC) USD

Pantau perubahan harga MicroVisionChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0078386+11.50%
30 Days$ -0.0684-47.37%
60 Hari$ -0.0606-44.37%
90 Hari$ -0.0649-46.07%
Perubahan Harga MicroVisionChain Hari Ini

Hari ini, SPACEMVC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0078386 (+11.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MicroVisionChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0684 (-47.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MicroVisionChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPACEMVC terlihat mengalami perubahan $ -0.0606 (-44.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MicroVisionChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0649 (-46.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MicroVisionChain (SPACEMVC)?

Lihat halaman Riwayat Harga MicroVisionChain sekarang.

Analisis AI untuk MicroVisionChain

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk MicroVisionChain, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga MicroVisionChain?

Harga MicroVisionChain (SPACE) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan dan kepercayaan investor secara langsung memengaruhi valuasi SPACE.

Penawaran & Permintaan: Peredaran token, imbalan staking, dan volume perdagangan memengaruhi dinamika harga.

Pengembangan Teknologi: Pembaruan platform, kemitraan, dan pertumbuhan ekosistem mendorong minat investor.

Berita Regulasi: Kebijakan pemerintah terkait mata uang kripto menciptakan volatilitas harga.

Korelasi dengan Bitcoin: Seperti kebanyakan altcoin, SPACE sering mengikuti pergerakan harga Bitcoin.

Aktivitas Komunitas: Gosip di media sosial, keterlibatan pengembang, dan adopsi pengguna memengaruhi persepsi pasar.

Mengapa orang ingin tahu harga MicroVisionChain hari ini?

Orang ingin mengetahui harga MicroVisionChain (SPACE) hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar untuk membeli/menjual, pelacakan investasi, perhitungan untung/rugi, serta tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar guna membuat pilihan keuangan yang tepat.

Prediksi Harga untuk MicroVisionChain

Prediksi Harga MicroVisionChain (SPACEMVC) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPACEMVC pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga MicroVisionChain (SPACEMVC) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MicroVisionChain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga MicroVisionChain yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SPACEMVC pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga MicroVisionChain.

Tentang MicroVisionChain

SPACE (SpaceChain) adalah jaringan satelit berbasis blockchain yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur desentralisasi untuk ekonomi digital global. Token SPACE digunakan dalam ekosistem SpaceChain untuk mendorong dan memberi hadiah partisipasi komunitas, serta untuk mengakses dan menggunakan layanan SpaceChain. Jaringan ini menggunakan desain rangkaian ganda, menggabungkan keamanan Bitcoin dan fungsionalitas kontrak pintar Ethereum, untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer yang aman dan eksekusi kontrak pintar. Penggunaan utama SpaceChain meliputi penyimpanan dan transmisi data, pelacakan rantai pasokan, dan layanan sensing jarak jauh, semua dilakukan secara desentralisasi untuk mengurangi ketergantungan pada entitas terpusat dan meningkatkan keamanan data.

Cara membeli & berinvestasi MicroVisionChain di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan MicroVisionChain? Pembelian SPACEMVC dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli MicroVisionChain. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian MicroVisionChain (SPACEMVC) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 2,800 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan MicroVisionChain akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli MicroVisionChain (SPACEMVC)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan MicroVisionChain

Dengan memiliki MicroVisionChain, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan MicroVisionChain (SPACEMVC)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

Sumber Daya MicroVisionChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MicroVisionChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MicroVisionChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MicroVisionChain

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:15:00 (UTC+8)

$0.076
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

