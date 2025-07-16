Bitcoin Tembus $120.000: Akankah Modal Institusional dan Kebijakan Mendorong Terjadinya Lonjakan Baru?

Pada 14 Juli 2025, harga Bitcoin melonjak melewati angka $120.000, mencetak rekor tertinggi baru. Menurut data real-time dari MEXC , salah satu platform perdagangan aset digital terkemuka di dunia, harga spot BTC/USDT berada di angka 122.559,92 USDT pada saat artikel ini ditulis, dengan antusiasme pasar yang terus meningkat. Namun, di balik seruan "kembalinya pasar bullish", kisah yang lebih mendalam terletak pada pendorong struktural yang mendorong reli ini. Dari akumulasi institusional yang berkelanjutan dan ekspektasi kebijakan yang semakin positif hingga struktur pendanaan yang lebih canggih dan perilaku investor yang terus berkembang, lonjakan ini bukan sekadar lonjakan harga, melainkan revaluasi sistemik atas peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai dalam lanskap aset digital global.









Lonjakan Bitcoin kali ini tidak didorong oleh satu kabar baik saja, melainkan oleh efek gabungan dari berbagai faktor makro dan spesifik industri. Kinerja yang kuat pada saham teknologi, arus masuk institusional yang berkelanjutan, percepatan adopsi treasury perusahaan, rekor kepemilikan ETF , dan sinyal kebijakan yang semakin positif bersama-sama membentuk fondasi tren naik struktural ini.





Tidak seperti bull run yang didorong oleh sentimen pada tahun 2021, reli ini menunjukkan karakteristik yang lebih terinstitusionalisasi, didorong oleh fundamental, dan kurang spekulatif. Modal keuangan tradisional, neraca perusahaan, dan ekspektasi regulasi yang terus berkembang telah menjadi variabel kunci yang mendorong pasar lebih tinggi.





Menurut laporan "Bitcoin Monthly" dari ARK Invest , pada akhir Juni, pemegang jangka panjang menguasai sekitar 74% pasokan Bitcoin, level tertinggi dalam hampir 15 tahun. Sementara itu, porsi yang dipegang oleh pengguna jangka pendek terus menurun, menunjukkan adanya pergeseran struktural.





Data Glassnode menunjukkan rasio RHODL Bitcoin telah mencapai puncaknya dalam siklus ini, menandakan bahwa struktur pasar sedang berubah. Bitcoin kini lebih terkonsentrasi di tangan pemegang jangka menengah dan panjang, sementara aktivitas perdagangan jangka pendek tetap lesu. Pergeseran ini secara luas dipandang sebagai tanda transisi siklus dan meredanya sentimen spekulatif. Sebagai metrik on-chain, rasio RHODL membantu distribusi Bitcoin di seluruh periode kepemilikan, yang mencerminkan perubahan perilaku partisipan dan siklus pasar.









Sementara itu, kepemilikan ETF IBIT BlackRock telah melampaui 700.000 BTC, mewakili 3,33% dari total pasokan. Data Bloomberg menunjukkan pendapatan biaya manajemen tahunannya kini telah melampaui pendapatan ETF S&P 500 (IVV) milik BlackRock sendiri, menjadikannya tolok ukur yang menguntungkan bagi dorongan keuangan tradisional ke pasar kripto.





ETF tidak hanya menyediakan saluran masuk yang patuh bagi institusi, tetapi juga membentuk kembali bagaimana Bitcoin berkorelasi dengan aset tradisional. Investor semakin memandang Bitcoin bersama saham teknologi pertumbuhan sebagai aset yang berorientasi masa depan.





Sejak Juli, pelaku industri tradisional telah memulai gelombang baru adopsi treasury Bitcoin, yang mencakup sektor-sektor seperti perhotelan, real estat, makanan, layanan kesehatan, dan manufaktur:





Operator real estat Meksiko, Murano, meluncurkan program SEPA senilai $500 juta dan mengakuisisi 21 BTC. Kepemilikan Metaplanet Jepang melampaui 2.200 BTC, yang secara resmi bertransformasi menjadi perusahaan treasury Bitcoin.





Perusahaan yang beroperasi di Tiongkok, Hong Kong, dan AS seperti DDC, perusahaan teknologi medis Semler Scientific , dan pedagang kuantitatif Hilbert Group semuanya telah mengumumkan pembelian BTC baru atau yang diperluas;





Bahkan produsen yang berbasis di Shenzhen, perusahaan teknologi mobilitas Webus, dan platform kripto veteran Bakkt telah mengikuti tren ini.





Di balik fenomena ini terdapat pergeseran pemikiran perusahaan tentang likuiditas dan apresiasi modal dalam konteks dolar yang kuat, suku bunga puncak, dan sektor real estat yang melemah. Bitcoin semakin dipandang sebagai aset strategis dengan ketahanan terhadap inflasi, likuiditas tinggi, dan keunggulan harga global, yang berevolusi dari target investasi menjadi instrumen cadangan.





Selama pekan tanggal 14 Juli, Kongres AS akan mengadakan "Pekan Kripto," dengan Undang-Undang GENIUS dan Undang-Undang CLARITY yang masing-masing akan diserahkan kepada Presiden dan Senat untuk ditinjau. Meskipun spekulasi tentang pemerintah AS yang akan membentuk cadangan Bitcoin strategis telah mereda, diskusi kebijakan yang sedang berlangsung terus memperkuat keyakinan pasar terhadap jalur ke depan yang patuh dan teregulasi.





Batas-batas regulasi secara bertahap semakin jelas, dan aset kripto dapat mengamankan status kuasi-sovereign yang lebih baik: terutama melalui terobosan dalam pengakuan akuntansi perusahaan dan otorisasi pembelian tingkat negara bagian.





Data on-chain mendukung pandangan reli struktural. Menurut Coinglass , selama lonjakan Bitcoin ke level tertinggi baru, lebih dari $340 juta posisi short dilikuidasi hanya dalam beberapa jam, sebuah contoh short squeeze klasik, yang menandakan momentum pasar telah bergeser secara signifikan ke arah bulls.









Sementara itu, kekuatan sektor teknologi AS dan sektor AI—dipimpin oleh Nvidia—telah memberikan katalis eksternal bagi reli Bitcoin. Kapitalisasi pasar Nvidia melampaui $4 triliun, yang secara tidak langsung meningkatkan selera risiko pasar secara keseluruhan. Korelasi antara Bitcoin dan aset teknologi sangat erat dalam siklus saat ini.





Lonjakan Bitcoin melewati $120.000 mencerminkan efek gabungan dari perombakan struktur modal, dinamika kebijakan, realokasi neraca perusahaan, dan peningkatan selera risiko. Meskipun koreksi teknis jangka pendek mungkin terjadi, dari perspektif jangka menengah hingga panjang, peran Bitcoin sebagai "jangkar nilai digital global" menjadi semakin solid.





Ke depannya, seiring dengan semakin banyaknya institusi yang memasuki pasar, kerangka regulasi yang semakin matang, dan logika alokasi aset global yang berkembang, Bitcoin dapat mengalami pasar bullish yang sesungguhnya di tingkat institusional pada paruh kedua tahun 2025. Pada saat itu, Bitcoin tidak lagi hanya menjadi aset spekulatif, melainkan alokasi strategis bagi modal global arus utama.





Pada titik balik yang krusial ini, memilih platform dengan likuiditas yang kuat, beragam produk, dan respons pasar yang cepat sangatlah penting. Sebagai platform aset digital global terkemuka, MEXC tidak hanya mendukung perdagangan spot dan futures BTC, tetapi juga menawarkan alat seperti copy trading dan grid trading: membantu berbagai jenis investor menavigasi volatilitas, menentukan waktu masuk yang tepat, dan berdagang dengan lebih percaya diri.





Baik Anda pemegang jangka panjang maupun pencari peluang jangka pendek, sekaranglah saatnya untuk mengevaluasi kembali strategi alokasi Bitcoin Anda. Pilih MEXC untuk meraih siklus pertumbuhan berikutnya dan memulai perjalanan aset kripto Anda dengan percaya diri.





Cara Membeli BTC di MEXC





1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau situs web resmi

2) Cari "BTC" di kolom pencarian, lalu pilih perdagangan BTC Spot atau Futures

3) Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah, harga, dan selesaikan transaksi.



Saat ini, MEXC sedang menawarkan acara besar tanpa biaya . Dengan berpartisipasi, pengguna dapat mengurangi biaya perdagangan secara signifikan dan benar-benar mencapai tujuan untuk menghemat lebih banyak, bertransaksi lebih banyak, dan menghasilkan lebih banyak.





