Panduan Pengunduhan Aplikasi MEXC













Cari dan masuk ke situs web resmi MEXC . Arahkan kursor ke sudut kanan atas situs web, lalu ikon "Pindai untuk Mengunduh Aplikasi" akan muncul. Pindai kode QR yang ditampilkan dengan ponsel Anda, lalu ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan instalasi.









Jika Anda tidak berhasil memindai kode QR, Anda dapat mengklik Opsi Lainnya di bawah kode QR yang akan mengarahkan Anda ke halaman pengunduhan guna memilih paket instalasi Aplikasi MEXC versi Android untuk diunduh dan diinstal.









Selama proses instalasi di Android, peringatan keamanan mungkin muncul. Jika Anda telah mengonfirmasi bahwa tautan unduhan berasal dari situs web resmi MEXC atau diperoleh melalui dukungan pelanggan, ketuk Tetap Instal saat peringatan muncul.













Buka Google Play Store di ponsel Anda, cari Aplikasi MEXC di bilah pencarian, lalu ketuk Instal. Setelah instalasi selesai, aplikasi siap digunakan.

















Buka Apple App Store di ponsel Anda, cari Aplikasi MEXC di bilah pencarian, lalu ketuk Instal. Setelah instalasi selesai, aplikasi siap digunakan.









Di wilayah tertentu, Aplikasi MEXC mungkin tidak muncul dalam hasil pencarian Apple App Store. Jika Anda mengalami masalah ini, kami sarankan Anda beralih ke ID Apple yang terdaftar di wilayah lain.

Anda juga dapat menggunakan MEXC versi web yang dapat diakses melalui ponsel atau browser web komputer Anda. Tautan situs web resmi:





