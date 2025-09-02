1. Cara Mengunduh Aplikasi MEXC untuk Android 1.1 Mengunduh Melalui Kode QR Situs Web Resmi Cari dan masuk ke situs web resmi MEXC. Arahkan kursor ke sudut kanan atas situs web, lalu ikon "Pindai untu1. Cara Mengunduh Aplikasi MEXC untuk Android 1.1 Mengunduh Melalui Kode QR Situs Web Resmi Cari dan masuk ke situs web resmi MEXC. Arahkan kursor ke sudut kanan atas situs web, lalu ikon "Pindai untu
Belajar/Panduan Pemula/Panduan Pengguna/Panduan Pen...likasi MEXC

Panduan Pengunduhan Aplikasi MEXC

2 September 2025MEXC
0m
#Dasar#Pemula
PlaysOut
PLAY$0.02402+3.40%
RWAX
APP$0.0007975+1.29%
INI
INI$0.04596+14.24%
SPACE ID
ID$0.0976-3.49%
Brainedge
LEARN$0.01292-1.07%

1. Cara Mengunduh Aplikasi MEXC untuk Android


1.1 Mengunduh Melalui Kode QR Situs Web Resmi


Cari dan masuk ke situs web resmi MEXC. Arahkan kursor ke sudut kanan atas situs web, lalu ikon "Pindai untuk Mengunduh Aplikasi" akan muncul. Pindai kode QR yang ditampilkan dengan ponsel Anda, lalu ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan instalasi.


Jika Anda tidak berhasil memindai kode QR, Anda dapat mengklik Opsi Lainnya di bawah kode QR yang akan mengarahkan Anda ke halaman pengunduhan guna memilih paket instalasi Aplikasi MEXC versi Android untuk diunduh dan diinstal.


Selama proses instalasi di Android, peringatan keamanan mungkin muncul. Jika Anda telah mengonfirmasi bahwa tautan unduhan berasal dari situs web resmi MEXC atau diperoleh melalui dukungan pelanggan, ketuk Tetap Instal saat peringatan muncul.


1.2 Mengunduh dari Google Play Store


Buka Google Play Store di ponsel Anda, cari Aplikasi MEXC di bilah pencarian, lalu ketuk Instal. Setelah instalasi selesai, aplikasi siap digunakan.


2. Cara Mengunduh Aplikasi MEXC untuk iOS


2.1 Mengunduh dari Apple App Store


Buka Apple App Store di ponsel Anda, cari Aplikasi MEXC di bilah pencarian, lalu ketuk Instal. Setelah instalasi selesai, aplikasi siap digunakan.


Di wilayah tertentu, Aplikasi MEXC mungkin tidak muncul dalam hasil pencarian Apple App Store. Jika Anda mengalami masalah ini, kami sarankan Anda beralih ke ID Apple yang terdaftar di wilayah lain.
Anda juga dapat menggunakan MEXC versi web yang dapat diakses melalui ponsel atau browser web komputer Anda. Tautan situs web resmi:

Jika Anda mengalami masalah selama proses pengunduhan, silakan lihat "Pengunduhan Aplikasi MEXC: Pertanyaan Umum". Jika masalah Anda masih belum teratasi, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Anda juga dapat membaca "Cara Mendaftar Akun MEXC" untuk memulai perjalanan trading Anda dengan mudah.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

1. Proses Masuk1.1 Bagaimana cara untuk masuk jika nomor ponsel dan email saya tidak dapat diakses?Jika Anda ingat kata sandi masuk akun:Di Web: Pada halaman masuk resmi, masukkan akun dan kata sandi

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT