Cara Melihat Aset dan Posisi Terbuka Akun Futures MEXC untuk Meningkatkan Perdagangan





Perdagangan Futures biaya yang sangat rendah mata uang kripto telah menjadi populer di kalangan investor karena fleksibilitasnya dan berbagai macam pasangan perdagangan. Futures MEXC khususnya diakui oleh pengguna karena menawarkan lebih dari 1.300 pasangan perdagangan dan(dengan biaya maker serendah 0% dan biaya taker serendah 0,02%).





Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa perdagangan Futures mengandung risiko tertentu. Saat berdagang di MEXC, penting untuk menetapkan strategi manajemen risiko yang baik. Melacak aset akun dan posisi terbuka Anda secara aktual adalah salah satu cara utama untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan mempertahankan kontrol terhadap potensi risiko.













Pengguna dapat melihat aset dapat diperdagangkan di antarmuka perdagangan Futures dalam Tersedia.









Pengguna juga dapat melihat aset di Dompet → Futures.













Pengguna dapat melihat posisi terbuka mereka saat ini di bagian bawah antarmuka perdagangan Futures. Informasi seperti Ukuran Posisi, Estimasi Harga Likuidasi, dan PNL Belum Terealisasi akan ditampilkan. Di sini, pengguna juga dapat menambahkan margin ke posisi mereka untuk mengurangi risiko likuidasi.





















Pengguna dapat melihat aset yang tersedia dalam Tersedia pada antarmuka perdagangan Futures.









Pengguna juga dapat melihat aset di Dompet → Futures.

















Pengguna dapat melihat Posisi Terbuka mereka saat ini di bagian bawah antarmuka perdagangan Futures, termasuk Ukuran Posisi, Estimasi Harga Likuidasi, dan PNL Belum Terealisasi. Pengguna juga dapat menambahkan margin untuk mengurangi risiko likuidasi.





Di sini, pengguna dapat melihat semua Posisi Terbuka pada berbagai pasangan perdagangan.

















Futures Perpetual: Futures perpetual, yang dikenal juga sebagai kontrak futures perpetual, berevolusi dari kontrak futures keuangan tradisional dengan perbedaan utama berupa tidak adanya tanggal penyelesaian untuk futures perpetual Futures perpetual, yang dikenal juga sebagai kontrak futures perpetual, berevolusi dari kontrak futures keuangan tradisional dengan perbedaan utama berupa tidak adanya tanggal penyelesaian untuk. Artinya, posisi tersebut akan tetap terbuka tanpa batas waktu selama tidak ditutup akibat likuidasi paksa.





Harga Indeks: Indeks harga komprehensif yang diperoleh dengan merujuk harga di bursa mainstream utama lalu menghitung rata-rata tertimbang dari harga-harga tersebut. Harga indeks BTC Indeks harga komprehensif yang diperoleh dengan merujuk harga di bursa mainstream utama lalu menghitung rata-rata tertimbang dari harga-harga tersebut.yang ditampilkan pada halaman saat ini adalah harga indeks BTC. Harga indeks untukdiperoleh dengan merujuk harga pada Bybit, HTX, dan MEXC.





Harga Wajar: Harga wajar aktual dari futures yang dihitung berdasarkan harga indeks dan harga pasar. Harga ini digunakan untuk menghitung PNL mengambang dari posisi dan menentukan likuidasi posisi. Harga ini mungkin menyimpang dari harga terakhir futures untuk menghindari manipulasi harga.





Ukuran (1 Kontr.): Ini mewakili nilai satu kontrak futures. Untuk Futures USDT-M Ini mewakili nilai satu kontrak futures. Untuk, setiap kontrak diukur dalam kuantitas token. Untuk Futures Coin-M, setiap kontrak diukur dalam dolar AS. Misalnya, ukuran futures untuk BTC adalah 1 kontrak = 0,0001 BTC.





Perubahan Harga Minimum: Fluktuasi harga minimum per kontrak untuk futures. Misalnya, perubahan harga minimum BTC adalah 0,1.





Jumlah Order Minimum: Kuantitas order minimum untuk satu order futures. Misalnya, jumlah perdagangan minimum untuk BTC adalah 0,0001 BTC.





Rasio Harga Atas / Harga Bawah Limit Order: Harga limit order beli harus lebih rendah dari atau sama dengan (1 + Rasio Harga Atas) x Harga Indeks. Harga limit order jual harus lebih tinggi dari atau sama dengan (1 - Rasio Harga Bawah) x Harga Indeks.





Kuantitas Order Terbuka Maksimum: Jumlah maksimum limit order terbuka untuk setiap pasangan perdagangan.





Perlindungan Harga: Setelah mengaktifkan fitur perlindungan harga, jika TP/SL (trigger order) mencapai harga pemicu dan jika selisih harga antara harga terakhir dan harga wajar futures melampaui ambang batas yang ditetapkan untuk futures tersebut, maka TP/SL Setelah mengaktifkan fitur perlindungan harga, jika TP/SL (trigger order) mencapai harga pemicu dan jika selisih harga antara harga terakhir dan harga wajar futures melampaui ambang batas yang ditetapkan untuk futures tersebut, maka(trigger order) akan ditolak. Perhatikan bahwa perlindungan harga hanya akan berlaku setelah diaktifkan dan tidak akan berlaku untuk order lampau yang dipasang sebelum fitur ini diaktifkan.





Margin Awal: Jumlah margin minimum yang diperlukan untuk membuka posisi.





Tingkat Margin Awal: Nilai posisi pada saat pembukaan posisi dibagi dengan margin posisi. Tingkat margin awal akan sesuai dengan pengali leverage Nilai posisi pada saat pembukaan posisi dibagi dengan margin posisi. Tingkat margin awal akan sesuai dengan pengaliAnda.





Margin Pemeliharaan: Margin minimum yang diperlukan untuk mempertahankan posisi. Ketika saldo margin suatu posisi turun di bawah margin pemeliharaan, posisi tersebut akan dilikuidasi atau dikurangi. Margin Pemeliharaan = Nilai Nominal Posisi x Tingkat Margin Pemeliharaan.





Limit Risiko: MEXC menerapkan mekanisme limit risiko untuk semua akun perdagangan dengan memanfaatkan model margin bertingkat guna mengelola risiko. Pengali leverage ditentukan berdasarkan ukuran posisi dengan pengali leverage yang lebih rendah tersedia untuk posisi yang lebih besar. Pengguna dapat menyesuaikan sendiri pengali leverage, lalu tingkat margin awal dihitung berdasarkan pengali leverage yang dipilih oleh pengguna.





Tingkat Pendanaan: Berdasarkan selisih harga antara harga pasar futures perpetual dan harga pasar spot, biaya pendanaan dipertukarkan secara berkala antara pedagang long dan short. Ketika pasar sedang bullish, tingkat pendanaan akan menjadi positif, lalu pedagang long dalam perdagangan futures perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang short. Sebaliknya, ketika pasar sedang bearish, tingkat pendanaan Berdasarkan selisih harga antara harga pasar futures perpetual dan harga pasar spot, biaya pendanaan dipertukarkan secara berkala antara pedagang long dan short. Ketika pasar sedang bullish, tingkat pendanaan akan menjadi positif, lalu pedagang long dalam perdagangan futures perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang short. Sebaliknya, ketika pasar sedang bearish,akan menjadi negatif, lalu pedagang short dalam perdagangan futures perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang long.





PNL Belum Terealisasi: PNL posisi long/short yang ditampilkan sebelum menutup posisi.

Long: Kuantitas (kontr.) x Ukuran Futures (kontr.) x (Harga Wajar - Harga Masuk Rata-Rata)

Short: Kuantitas (kontr.) x Ukuran Futures (kontr.) x (Harga Masuk Rata-Rata - Harga Wajar)





PNL: PNL posisi long/short yang ditampilkan setelah menutup posisi.

Long: Kuantitas (kontr.) x Ukuran Futures (kontr.) x (Harga Penutupan Rata-Rata - Harga Masuk Rata-Rata)

Short: Kuantitas (kontr.) x Ukuran Futures (kontr.) x (Harga Masuk Rata-Rata - Harga Penutupan Rata-Rata)





Jumlah dan Jumlah Terisi: "Jumlah" adalah volume perdagangan yang diinginkan yang ditetapkan oleh pengguna sebelum memasang order. Saat pengguna memasang order besar, order tersebut biasanya dibagi menjadi beberapa order yang lebih kecil yang diisi secara berurutan. "Jumlah Terisi" adalah kuantitas aktual yang telah diperdagangkan. Jika jumlah order sama dengan jumlah terisi, maka order tersebut telah terisi sepenuhnya.





Harga Order dan Harga Terisi: "Harga Order" adalah harga perdagangan yang diinginkan yang dimasukkan oleh pengguna saat memasang order. Jika pengguna memilih limit order "Harga Order" adalah harga perdagangan yang diinginkan yang dimasukkan oleh pengguna saat memasang order. Jika pengguna memilih, harga order adalah harga yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna memilih market order, harga order bergantung pada hasil perdagangan aktual. Saat pengguna memasang order besar, order tersebut biasanya dibagi menjadi beberapa order yang lebih kecil yang diisi secara berurutan. Karena fluktuasi pasar, harga terisi aktual untuk setiap order dapat bervariasi. "Harga Terisi" adalah rata-rata dari harga terisi aktual.





Harga Masuk Rata-Rata: Biaya rata-rata untuk membuka posisi.





Harga Penutupan Rata-Rata: Harga rata-rata dari semua posisi yang ditutup.





PNL Terealisasi: Semua laba dan rugi yang terealisasi dan dihasilkan oleh posisi, termasuk biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan PNL penutupan. (Tidak termasuk bagian dari biaya perdagangan yang diimbangi menggunakan voucher dan MX.)





Total Ekuitas: Saldo Dompet + PNL Belum Terealisasi.





Saldo Dompet: Total Transfer Masuk – Total Transfer Keluar + PNL Terealisasi.





Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Dapatkan wawasan yang lebih dalam tentang keunggulan dan fitur unik Futures MEXC untuk membantu Anda tetap unggul di pasar.

Cara Berpartisipasi di M-Day Pelajari metode langkah demi langkah dan tip untuk bergabung ke M-Day dan jangan lewatkan airdrop bonus Futures harian senilai lebih dari 80.000 USDT.

Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi) Pahami seluruh proses perdagangan Futures di aplikasi dan mulai dengan mudah.





Festival Bebas Biaya Saat ini, MEXC tengah menyelenggarakan acara, sebuah peluang untuk memperdagangkan 100 token tanpa biaya. Acara ini memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya perdagangan secara substansial demi mencapai target "hemat lebih banyak, berdagang lebih banyak, hasilkan lebih banyak". Melalui acara waktu terbatas ini, para pedagang dapat menikmati eksekusi berbiaya rendah yang lancar, tetap unggul dalam tren pasar, dan menangkap peluang cepat dengan efisiensi maksimal. Ini adalah titik masuk yang ideal untuk mempercepat perjalanan Anda menuju pertumbuhan aset.



