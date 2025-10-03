Panduan Komprehensif untuk Take-Profit dan Stop-Loss Futures: Manajemen Risiko dan Tip Praktis yang Penting bagi Pemula





Di pasar mata uang kripto, pergerakan harga bisa menjadi sangat volatil, lalu laba atau kerugian dapat timbul dalam sekejap. Bagi pedagang Futures, take-profit dan stop-loss order bukan hanya merupakan alat yang penting untuk manajemen risiko, melainkan juga kunci untuk meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan dan mengurangi pengambilan keputusan yang emosional.





Take-Profit (TP) dan Stop-Loss (SL) adalah alat manajemen risiko umum yang digunakan oleh pedagang.





Take-Profit (TP): Ketika harga mencapai target yang ditetapkan, sistem akan otomatis menutup posisi untuk mengunci laba.

Stop-Loss (SL): Ketika harga turun di bawah ambang batas yang ditetapkan, sistem akan otomatis menutup posisi untuk mencegah kerugian lebih lanjut.





Pada platform MEXC, take-profit dan stop-loss order terbagi menjadi dua kategori utama:





TP/SL yang sudah ditentukan: Order yang dikonfigurasikan sebelum membuka posisi dengan menetapkan syarat pemicu seperti Yield (%) atau PNL (USDT) . Ketika Harga Terakhir , Harga Wajar , atau Harga Indeks mencapai harga pemicu, sistem akan mengeksekusi pada harga pasar terbaik yang tersedia untuk mengamankan laba atau membatasi kerugian.

TP/SL: Order yang ditetapkan saat memiliki posisi menggunakan fungsi TP/SL Harga Pasar. Pedagang dapat menerapkan ini ke Seluruh Posisi atau Sebagian Posisi (Web). Dengan mengatur syarat pemicu seperti ROE, PNL, atau Harga Pemicu, sistem akan otomatis mengeksekusi setelah harga pemicu tercapai.





Selain itu, MEXC menyediakan fitur TP Reverse dan SL Reverse yang memungkinkan pedagang untuk beralih secara fleksibel antara strategi long dan short di pasar dua arah.









Mengatur take-profit dan stop-loss terlebih dahulu untuk posisi baru adalah pendekatan perdagangan yang disiplin. Hal ini berarti Anda sudah memiliki strategi keluar yang jelas sebelum memasuki pasar. Saat membuka posisi, Anda dapat memilih opsi Atur TP/SL, lalu memilih Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks sebagai harga pemicu. Setelah order terisi, antara sebagian atau sepenuhnya, pada harga limit atau pasar, sistem akan segera memasang TP/SL order berdasarkan harga pemicu yang telah Anda tetapkan.





Pengguna dapat memilih dari tiga mode pengaturan: USDT (Harga Pemicu), ROE, atau PNL. Misalnya, jika Anda mengatur TP/SL berdasarkan ROE, harga pemicu dan estimasi PNL akan dihitung sesuai dengannya.





Catatan: Sistem mendukung pengaturan order TP/SL berdasarkan ROE atau PNL, tetapi angka-angka ini hanyalah referensi. Hasil aktual dapat bervariasi karena biaya perdagangan, perubahan harga masuk rata-rata, dan harga terisi akhir. Penambahan posisi akan mengubah harga masuk rata-rata, tetapi harga pemicu TP/SL akan bersifat tetap setelah diatur dan tidak akan berubah.









Saat memiliki posisi, MEXC menyediakan dua jenis opsi TP/SL: Seluruh Posisi dan Sebagian Posisi (Web).









Untuk seluruh posisi (baik yang bertambah maupun berkurang), Anda dapat mengatur order penutupan terlebih dahulu dengan memilih syarat pemicu seperti ROE, PNL, atau Harga Pemicu. Ketika Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks mencapai level pemicu yang telah ditetapkan, sistem akan mengeksekusi pada harga pasar terbaik yang tersedia berdasarkan harga dan kuantitas yang telah ditetapkan.





Setelah posisi ditutup, TP/SL order yang sesuai akan otomatis dibatalkan oleh sistem.









Jika Take-Profit Reverse dipilih saat menetapkan TP untuk suatu posisi, sistem akan membuka market order dalam arah yang berlawanan dengan kuantitas yang sama setelah seluruh posisi ditutup pada pemicu TP. Karena volatilitas pasar, reverse order mungkin tidak terisi sepenuhnya. Dalam kasus seperti itu, MEXC akan memberi tahu Anda melalui email, SMS, dan pesan dalam aplikasi.









Jika Stop-Loss Reverse dipilih saat mengatur SL untuk suatu posisi, sistem akan membuka market order dalam arah yang berlawanan dengan kuantitas yang sama setelah seluruh posisi ditutup saat pemicu SL. Karena volatilitas pasar, reverse order mungkin tidak dapat dieksekusi sepenuhnya. Dalam kasus seperti itu, MEXC juga akan memberi tahu Anda melalui email, SMS, dan pesan dalam aplikasi.









Untuk Sebagian Posisi, pedagang dapat mengatur order penutupan terlebih dahulu dengan syarat pemicu seperti ROE, PNL, atau Harga Pemicu. Ketika Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks mencapai level pemicu yang ditetapkan, sistem akan mengeksekusi pada harga pasar terbaik yang tersedia menurut harga pemicu dan kuantitas yang ditetapkan.





Setelah posisi ditutup, TP/SL order yang sesuai akan otomatis dibatalkan oleh sistem.





Catatan: TP/SL order mungkin gagal karena volatilitas pasar yang tajam atau ukuran posisi yang dapat ditutup tidak memadai. Jika berhasil terpicu, sistem akan memasang market close order. Namun, karena fluktuasi harga, market order mungkin tidak terisi sepenuhnya dan harga terisi akhir mungkin berbeda dari harga pemicu yang telah ditetapkan.





Pedagang dapat membuka Posisi Saat Ini → TP/SL, mengklik Tambah, lalu mengatur TP/SL untuk posisi yang ada dengan memilih syarat pemicu yang diinginkan (ROE, PNL, atau Harga Pemicu) dan kuantitas.





Manfaat utama take-profit dan stop-loss adalah membantu pedagang mengamankan laba, membatasi kerugian, dan mengurangi risiko likuidasi. Dengan mengatur titik keluar terlebih dahulu, pedagang tidak perlu memantau pasar terus-menerus dan dapat menghindari keputusan emosional yang didorong oleh keserakahan atau ketakutan. Hal ini membuat proses perdagangan lebih rasional dan disiplin. Dalam jangka panjang, penggunaan TP/SL yang tepat meningkatkan efisiensi modal dan mendukung pengembangan sistem perdagangan yang kuat.

















Langkah 1: Kunjungi situs web resmi MEXC, masuk ke halaman perdagangan Futures, lalu atur TP/SL di dalam antarmuka perdagangan.









Langkah 2: Atur Harga Pemicu TP (Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks), lalu pilih syarat pemicu (ROE atau PNL).

















Langkah 1: Dalam Posisi Terbuka, klik Tambah → Seluruh Posisi.









Langkah 2: Dalam Pengaturan Take-profit, pilih ROE, PNL, atau Harga Pemicu, beserta Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks.









Pada tahap ini, Anda dapat mengaktifkan Take-Profit Reverse dan Stop-Loss Reverse.













Langkah 1: Dalam Posisi Terbuka, klik Tambah → Sebagian Posisi.









Langkah 2: Dalam Pengaturan Take-profit, pilih ROE, PNL, atau Harga Pemicu, lalu atur Kuantitas, beserta Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks.









Langkah 1: Dari beranda Aplikasi MEXC, buka Futures. Di sisi kanan antarmuka perdagangan, buka Lanjutan untuk mengatur TP/SL.









Langkah 2: Atur Harga Pemicu TP (Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks), lalu pilih syarat pemicu %, PNL, atau USDT.

















Langkah 1: Di Posisi, ketuk Tambah → TP/SL Posisi.









Langkah 2: Dalam Pengaturan TP/SL, pilih %, PNL, atau USDT, beserta Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks.









Pada tahap ini, Anda dapat mengaktifkan Take-Profit Reverse dan Stop-Loss Reverse.













Langkah 1: Di Posisi, ketuk Tambah → TP/SL Bertahap.









Langkah 2: Dalam Pengaturan TP/SL, pilih %, PNL, atau USDT, lalu atur Jumlah, beserta Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks.













Atur level stop-loss dengan bijaksana: Disarankan agar kerugian pada satu perdagangan tidak melebihi 2%-5% dari total ekuitas akun.

Pendekatan berbeda untuk posisi long dan short: Dalam tren naik, pertimbangkan untuk melakukan take-profit secara bertahap, sementara dalam pasar yang terikat rentang, level stop-loss yang lebih ketat mungkin lebih efektif.

Strategi pembalikan: Di pasar yang sedang tren, Stop-Loss Reverse dapat digunakan untuk mengubah arah dengan cepat, tetapi waspadai risiko slippage selama volatilitas tajam.

Gunakan indikator teknis: Pengaturan TP/SL harus didasarkan pada level support/resistance, moving average, atau pola candlestick, bukan hanya intuisi saja.









Take-profit dan stop-loss adalah alat manajemen risiko yang penting dalam perdagangan futures. Kedua alat ini membantu pedagang mengunci laba, mengurangi drawdown, mengendalikan risiko di pasar yang tidak menguntungkan, mencegah likuidasi, dan memperkuat disiplin perdagangan dengan mengurangi keputusan emosional. Namun, alat ini tidak sepenuhnya aman. Dalam kondisi pasar yang ekstrem, slippage atau kegagalan pemicu mungkin terjadi. Untuk meningkatkan keberhasilan perdagangan secara lebih komprehensif, pedagang harus menggabungkan TP/SL dengan analisis teknis, manajemen posisi, dan strategi manajemen modal.





