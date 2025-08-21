Copy trading adalah proses mereplikasi trade yang dilakukan oleh trader lain, termasuk menyalin semua aktivitas mereka. Dalam konten sebelumnya, kami menghadirkan tutorial untuk copy trading di platfoCopy trading adalah proses mereplikasi trade yang dilakukan oleh trader lain, termasuk menyalin semua aktivitas mereka. Dalam konten sebelumnya, kami menghadirkan tutorial untuk copy trading di platfo
Tutorial Copy Trading MEXC (Aplikasi)

21 Agustus 2025MEXC
0m
#Dasar#Futures#Pemula
Copy trading adalah proses mereplikasi trade yang dilakukan oleh trader lain, termasuk menyalin semua aktivitas mereka. Dalam konten sebelumnya, kami menghadirkan tutorial untuk copy trading di platform web. Dalam artikel ini, kami akan memberikan tutorial tentang copy trading untuk aplikasi MEXC.

1. Cara Melakukan Copy Trading


1) Buka beranda Aplikasi MEXC, lalu ketuk [Lainnya].

2) Pilih [Copy Trade] dalam bagian [Trade] untuk masuk ke halaman Copy Trade.

3) Pada halaman Copy Trade, gulir ke bawah, maka Anda akan melihat daftar trader teratas yang dikategorikan berdasarkan peringkat keseluruhan, ROI tertinggi, PNL tertinggi, dll. Anda juga dapat mengetuk [Semua Trader] untuk melihat daftar semua trader saat ini. Pilih trader yang Anda sukai, lalu ketuk [Copy Trade] untuk masuk ke halaman pengaturan parameter copy trade.


4) Pada halaman pengaturan parameter copy trade, pilih pasangan copy trading yang ingin Anda ikuti. Anda dapat memilih [Semua] untuk mengikuti semua pasangan futures atau memilih minimum satu atau beberapa futures untuk diikuti.

5) Terus gulir ke bawah halaman, maka Anda akan melihat tiga jenis mode copy trading yang dapat dipilih: [Rasio Cerdas], [Jumlah Tetap], atau [Rasio Tetap].
  • Rasio Cerdas: Salin alokasi jumlah per order trader untuk membuka posisi.
  • Jumlah Tetap: Investasikan jumlah margin yang sama setiap kali Anda melakukan copy trading.
  • Rasio Tetap: Jumlah order untuk masing-masing copy trade akan menjadi kelipatan tertentu dari kuantitas order trader yang terisi.

Kami akan menggunakan Rasio Cerdas sebagai contoh untuk menunjukkan cara melakukan copy trading. Metode copy trading lainnya beroperasi dengan cara yang sama.

6) Untuk melanjutkan operasi copy trading, jumlah copy trade Anda harus minimum 30 USDT. Jika saldo akun spot tidak memenuhi persyaratan ini, Anda dapat mengetuk [Transfer Dana] untuk menambahkan saldo dari akun futures atau fiat.

Jika total ekuitas di akun Copy Trading Anda mencapai jumlah Stop Loss Akun yang telah ditetapkan, copy trading Anda akan dihentikan. Semua posisi akan ditutup pada harga pasar, lalu aset yang tersisa akan ditransfer ke akun Spot Anda. Akibat fluktuasi pasar, total ekuitas aktual dalam akun copy trading pada saat penghentian mungkin sedikit berbeda dari nilai yang Anda tetapkan sebelumnya.

Dalam "Pengaturan Likuidasi Trader", Anda dapat memilih [Ikut Menutup] atau [Jangan Ikuti]. Opsi ini menentukan apakah posisi copy trading Anda akan ditutup ketika posisi trader dilikuidasi.

Di "Pengaturan Lainnya", Anda dapat mengonfigurasi "Pengaturan Pengendalian Risiko", "Pengaturan Margin", dan "Pengaturan Leverage & Slippage".

Setelah semua pengaturan selesai, ketuk [Langkah Berikutnya].

7) Periksa kembali pengaturan copy trade Anda. Setelah mengonfirmasi bahwa semuanya benar, ketuk [Kirim] untuk menyelesaikan proses copy trading.


2. Memilih Trader


Di halaman [Trader Teratas] Copy Trade MEXC, Anda dapat melihat bahwa daftar trader awalnya dikategorikan berdasarkan peringkat keseluruhan, ROI tertinggi, PNL tertinggi, dan pengikut terbanyak. Di setiap panel trader, Anda dapat melihat berbagai informasi lampau trader, termasuk ROI 7 Hari, PNL 7 Hari, Rasio Untung 7 Hari, frekuensi trading, rasio bagi hasil, dan banyak lagi.

Di halaman [Semua Trader] Anda dapat mengurutkan trader berdasarkan berbagai kriteria, seperti ROI 7 Hari, ROI Total, Total Rasio Untung, dll. untuk memilih trader yang Anda sukai.

Setelah memilih trader yang Anda inginkan, ketuk profilnya untuk masuk ke halaman detail trader. Pada halaman detail trader, Anda dapat mengakses semua informasi terkait trading untuk trader tersebut. Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang trader yang Anda pilih dengan meninjau bagian [Kinerja], [Statistik Lead Trade], dan [Pengikut] yang disediakan oleh MEXC.


Penting untuk diperhatikan bahwa kinerja masa lalu seorang trader tidak menjamin laba di masa mendatang. Oleh karena itu, kami sarankan Anda mengalokasikan dana copy tradinga dengan bijaksana dan mengatur TP/SL order untuk memastikan bahwa aset pribadi Anda berfluktuasi dalam rentang tertentu.

3. Mengedit/Membatalkan Copy Trade


Di beranda Copy Trade MEXC, ketuk ikon [>] pada kartu profil, lalu pilih [Copy Trade Saya]. Pada halaman "Copy Trade Saya", pilih [Trader Saya] untuk melihat copy trade Anda saat ini. Anda dapat mengetuk [Berhenti Mengikuti] atau [Edit].

Dengan mengetuk [Edit], Anda akan kembali ke halaman Pengaturan Parameter Copy Trade untuk mengonfigurasi ulang futures yang diinginkan untuk copy trading serta melakukan perubahan pada metode copy trade dan pengaturan lainnya. Anda dapat mengetuk [Berhenti Mengikuti] untuk berhenti mengikuti trader saat ini.

Ketuk ikon pensil di samping jumlah copy trading Anda untuk mengubahnya. Anda dapat menambah atau mengurangi jumlah copy trading, tetapi harap diingat bahwa jumlah copy trade minimum adalah 30 USDT.


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

