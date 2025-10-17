Tutorial Trading Futures MEXC (Situs Web)





Trading futures merupakan bagian penting dari pasar mata uang kripto yang memungkinkan trader menggunakan leverage secara fleksibel guna mengunci sebagian dari margin mereka untuk trade long dan short dengan tujuan meraih imbal hasil tinggi dari investasi kecil. Panduan ini bertujuan untuk memberikan ringkasan mendetail tentang operasinya bagi pemula agar dapat memulai trading futures dengan mudah.





Di MEXC, trading futures dibagi menjadi futures perpetual USDT-M dan futures perpetual Coin-M. Panduan ini akan berfokus pada futures USDT-M untuk trading futures berbasis web. Jika Anda merasa lebih nyaman menggunakan aplikasi untuk trading futures, Anda dapat membaca artikel " Tutorial Trading Futures MEXC (Aplikasi) " untuk mempelajari selengkapnya.









Sebelum melakukan trading futures, pastikan akun futures Anda memiliki aset yang sesuai, yaitu USDT. Jika akun futures Anda tidak memiliki USDT, Anda dapat mentransfernya dari aset spot. Tidak ada biaya untuk operasi transfer ini.





Buka situs web resmi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Klik [Dompet] di sudut kanan atas, lalu klik [Futures].









Klik tombol [Transfer] di sisi kanan untuk mentransfer aset dari akun spot ke akun futures. Pilih USDT dalam bagian [Kripto], lalu masukkan jumlah yang ingin ditransfer dalam [Kuantitas]. Klik [Transfer] untuk menyelesaikan transaksi.













Karena [Mode Posisi], [Mode Margin], dan [Mode Leverage] dapat memengaruhi laba dan kerugian dalam trading futures secara signifikan, MEXC menyarankan Anda untuk mengikuti langkah-langkah berikut guna memasang order:

Atur [Mode Posisi], [Mode Margin], dan [Mode Leverage].

Pilih mode order.

Atur parameter Anda.

Selesaikan order dengan memilih [Buka Long] atau [Buka Short].









Mode posisi pada MEXC dibagi menjadi mode hedging dan mode satu arah. Perbedaannya terletak pada apakah Anda dapat memiliki posisi long dan short untuk sebuah pasangan trading sekaligus.





Misalnya, jika Anda berencana untuk melakukan trading futures perpetual BTC/USDT, dalam mode hedging, Anda dapat memiliki posisi long dan short untuk pasangan futures BTC/USDT sekaligus, sedangkan dalam mode satu arah, Anda hanya dapat memiliki posisi long atau short.





Di situs web MEXC, pilih [Futures] di bilah navigasi atas, lalu pilih [Futures Perpetual USDT-M] dalam [Futures Perpetual] untuk masuk ke halaman trading. Di halaman trading, beralihlah ke pasangan trading futures perpetual BTC/USDT.





Klik tombol pengaturan [⚙️] di sudut kanan atas untuk membuka halaman preferensi.









Di halaman preferensi, mengarahlah ke [Mode Posisi] dalam pengaturan Trading, lalu pilih [Mode Hedging] atau [Mode Satu Arah]. Setelah Anda menentukan pilihan, klik [Konfirmasi] untuk menyimpan pengaturan. Di sini, kami akan mengilustrasikan penggunaan mode hedging.





Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menyesuaikan mode posisi jika Anda sudah memiliki posisi terbuka atau order yang dipasang.













Platform MEXC memiliki dua mode margin: cross margin dan isolated margin.





Dalam mode cross margin, Anda menggunakan semua saldo yang tersedia dalam kripto penyelesaian yang sesuai sebagai margin posisi untuk mempertahankan posisi dan menghindari likuidasi. Dalam mode margin ini, jika nilai aset bersih tidak cukup untuk memenuhi persyaratan margin pemeliharaan, likuidasi paksa akan terpicu. Jika posisi dilikuidasi secara paksa, Anda akan kehilangan semua aset dalam mata uang kripto yang sesuai.





Dalam mode isolated margin, posisi setiap order dihitung secara independen saat order terpicu. Jika Anda perlu menambahkan margin, meskipun Anda memiliki aset yang cukup di akun isolated atau cross margin lainnya, sistem tidak akan otomatis menambahkan margin ke pasangan trading tersebut, sehingga Anda perlu menambahkan margin secara manual.





Klik [Cross] atau [Isolated] di sisi kanan halaman trading futures MEXC untuk membuka pop-up pengaturan mode margin. Pilih pengaturan Anda, lalu klik [Konfirmasi] untuk mengaktifkan. Di sini, kami mendemonstrasikannya dengan mode cross margin.





Harap diperhatikan bahwa mode margin yang disesuaikan tidak berlaku untuk posisi dan order lama.













Mode leverage MEXC dibagi menjadi Mode Simpel dan Mode Lanjutan. Perbedaannya terletak pada apakah posisi long dan short menggunakan leverage dengan pengali dan mode margin yang sama atau berbeda.





Klik ikon pengaturan [⚙️] di sudut kanan atas halaman trading untuk membuka halaman preferensi, klik [Mode Leverage] dalam pengaturan trading, pilih [Mode Simpel] atau [Mode Lanjutan], lalu klik [Konfirmasi].









Di sini, kami mendemonstrasikan penggunaan Mode Lanjutan sebagai contoh. Mode lanjutan memungkinkan posisi long dan short untuk menggunakan pengali leverage dan mode margin yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, posisi long menggunakan leverage 25x dalam mode isolated margin, sedangkan posisi short menggunakan leverage 20x dalam mode cross margin.













MEXC mendukung lima jenis mode order, yaitu limit order, market order, trigger order, trailing stop order, dan post only order. Jika Anda ingin mempelajari selengkapnya tentang mode order ini, Anda dapat membaca artikel berikut: " Memasang Berbagai Jenis Order Futures









Kami akan mendemonstrasikan pemasangan order menggunakan mode limit order sebagai contoh.





Atur mode margin ke [Cross], leverage ke [20x], lalu pilih mode [Limit]. Masukkan harga target pada kolom [Harga] di bawah. Dalam contoh ini, kami akan menggunakan 65,000 USDT dan memasukkan [Kuantitas] sebesar 49%. Klik [Buka Long] atau [Buka Short] di bawah untuk menyelesaikan order.













Di panel trading, Anda dapat melihat ukuran posisi maksimum yang tersedia untuk membuka posisi long atau short.





Cara Menghitung Ukuran Posisi Maksimum: Saat Anda mengirim order Futures, sistem akan terlebih dahulu menghitung ukuran posisi maksimum yang dapat Anda buka. Jika Anda mengubah unit posisi ke USDT atau token yang digunakan dalam pasangan trading, sistem akan mengubah kuantitas menjadi nilai USDT atau jumlah token yang setara. Jumlah maksimum yang dapat dibuka yang ditampilkan pada halaman tersebut merupakan kuantitas maksimum yang dapat digunakan untuk membuka posisi long atau short berdasarkan leverage yang saat ini dipilih.









Metode Perhitungan untuk Berbagai Unit Posisi (Jumlah Token, USDT, Kuantitas)





Buka Long/Short Maksimum (Kontr.) = Margin Tersedia / [Estimasi Harga Pengisian * Ukuran Kontr. * (Tingkat Margin Awal + 2 × Estimasi Tingkat Biaya)]

Pembukaan Maksimum (Nilai USDT) = Kontr. * Ukuran Futures * Harga

Pembukaan Maksimum (Jumlah Token) = Kontr. * Ukuran Futures





Catatan:

1) Estimasi harga masuk dan estimasi tingkat biaya (digunakan untuk menghitung estimasi biaya pembukaan dan penutupan) bergantung pada jenis order (market atau limit) dan arah trade (long atau short).

2) Limit Order: Sistem menggunakan harga input Anda sebagai estimasi harga masuk (Dieksekusi sebagai order non-taker).

3) Market Order: Sistem menggunakan harga terbaik yang tersedia dari buku order — Bid1 untuk membuka short dan Ask1 untuk membuka long.





Kuantitas kontr. harus berupa bilangan bulat. Jika nilai yang dihitung menyertakan desimal, nilai tersebut akan dibulatkan ke bawah.













Jika order belum terpicu, Anda dapat memeriksanya di bagian [Order Terbuka] di bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jika order telah terpicu, Anda dapat memeriksanya di bagian [Posisi Terbuka].













Jika order telah terpicu dan menghasilkan laba atau kerugian, Anda dapat secara aktif memilih [Tutup] posisi sesuai ekspektasi Anda. Anda juga dapat secara proaktif memilih [Tutup] posisi dengan mengatur fungsi TP/SL sebelum atau setelah memasang order. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan lihat artikel " Mengatur Take-Profit dan Stop-Loss untuk Trading Futures ".









Likuidasi paksa adalah tindakan likuidasi pasif. MEXC memastikan bahwa kerugian tidak melebihi margin yang didepositkan. Jika margin yang ada turun di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi, bagian yang tidak terisi akan diselesaikan secara paksa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan lihat artikel " Apa itu Likuidasi Paksa? ".





Trading futures membutuhkan pembelajaran berkelanjutan dan penyesuaian strategis berdasarkan kondisi pasar. Pemula sangat perlu mengelola risiko secara efektif, mengalokasikan posisi secara bijaksana, tidak mengikuti saran orang lain secara membabi buta, dan melakukan trading berdasarkan penilaian sendiri.



