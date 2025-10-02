Panduan Lengkap Futures Coin-M MEXC: Cara Berdagang Futures Coin-M untuk Memaksimalkan Imbal Hasil





perdagangan Futures Futures USDT-M dan Futures Coin-M Dalam derivatif mata uang kripto,memungkinkan investor untuk menerapkan leverage guna meningkatkan potensi imbal hasil dan mengambil posisi baik di pasar yang naik maupun turun. MEXC menawarkan dua jenis utama Futures:. Sementara sebagian besar pemula memulai dengan Futures USDT-M yang lebih mudah, pedagang berpengalaman yang memahami siklus pasar dapat memilih Futures Coin-M dalam kondisi tertentu untuk memaksimalkan imbal hasil.





Untuk sepenuhnya memahami Futures Coin-M, penting untuk terlebih dahulu memahami struktur fundamentalnya.









Tidak seperti Futures USDT-M yang menggunakan USDT sebagai margin, Futures Coin-M membutuhkan mata uang kripto non-stablecoin sebagai margin. Misalnya, jika Anda ingin memperdagangkan Futures Perpetual BTC dalam Futures Coin-M, Anda harus mentransfer BTC ke akun Futures Coin-M sebagai margin. Saat Anda membuka dan menutup posisi, semua laba dan kerugian terealisasi diselesaikan dalam BTC. Jika Anda memperoleh laba 0,1 BTC, saldo akun Anda akan bertambah sebesar 0,1 BTC.









margin Inilah perbedaan paling mendasar antara Futures Coin-M dan Futures USDT-M, beserta sumber daya tarik sekaligus risikonya. Karenaitu sendiri (misalnya, BTC) dapat mengalami fluktuasi harga, laba atau kerugian akhir Anda, jika diukur dalam USDT atau mata uang fiat lainnya, dipengaruhi oleh variabel tambahan. Secara khusus:





Keuntungan yang Meningkat di Pasar Bull:





Misalnya, Anda menggunakan 1 BTC sebagai margin dan membuka posisi long ketika BTC berharga $50.000. Jika harga naik menjadi $60.000:





1) Posisi Futures Anda akan menghasilkan laba yang diselesaikan dalam BTC.

2) Nilai margin 1 BTC Anda juga meningkat dari $50.000 menjadi $60.000.





Hal ini menciptakan "keuntungan ganda", karena total laba Anda yang diukur dalam istilah stablecoin meningkat secara signifikan.





Kerugian Majemuk dalam Pasar Bear:





Sebaliknya, jika Anda membuka posisi long dan harga BTC turun dari $50.000 menjadi $40.000:





1) Posisi Futures Anda mengalami kerugian yang diselesaikan dalam BTC.

2) Nilai margin 1 BTC Anda juga turun dari $50.000 menjadi $40.000.





Hal ini menciptakan "kerugian ganda", karena total kerugian Anda dalam Dolar diperparah.









Futures Perpetual BTCUSD Futures Perpetual ETHUSD Futures Coin-M menggunakan USD sebagai mata uang kuotasi, sementara laba dan kerugian diselesaikan dalam mata uang kripto dasar. MEXC saat ini menawarkan beberapa pasangan Futures Coin-M, termasukdan. Setiap pasangan Futures Coin-M memiliki nilai USD tetap. Misalnya, setiap pasangan Futures Perpetual BTCUSD bernilai $100, sedangkan setiap pasangan Futures Perpetual ETHUSD bernilai $10.





Tidak seperti Futures USDT-M MEXC yang mungkin memiliki rentang leverage berbeda tergantung pada pasangannya, Futures Perpetual BTCUSD dan Futures Perpetual ETHUSD mendukung leverage dari 1x hingga 125x.





Cross Margin dan Isolated Margin Dalam hal mode posisi dan mode margin, Futures Coin-M MEXC beroperasi dengan cara yang sama seperti Futures USDT-M dengan mendukung Mode Hedging dan Mode Satu Arah, serta





















BTCUSD ETHUSD SOLUSD SUIUSD LTCUSD XRPUSD ADAUSD LINKUSD AVAXUSD DOGEUSD pengumuman resmi MEXC MEXC saat ini menawarkan pasangan Futures Coin-M, termasuk, dan. Pasangan lainnya dapat dihadirkan atau disesuaikan seiring waktu sebagai respons terhadap permintaan pengguna dan kondisi pasar, jadi ikutiuntuk mendapatkan informasi terbaru.





























Catatan: Langkah-langkah di atas diilustrasikan menggunakan situs web MEXC. Prosesnya sama di Aplikasi.





Perbandingan Futures Coin-M MEXC Futures USDT-M MEXC Aset Margin Mata uang kripto non-stablecoin (misalnya, BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Aset Penyelesaian Mata uang kripto yang sesuai (misalnya, BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Perhitungan PNL Kompleks, non-linear (dipengaruhi oleh harga aset margin) Sederhana, linear (PNL langsung) Kegunaan Terbaik Pasar bull dengan prospek kenaikan jangka panjang, hedging Semua kondisi pasar, terutama perdagangan jangka pendek dan terikat rentang Keunggulan Utama Keuntungan ganda di pasar bull dari kepemilikan aset dan perdagangan Futures Perhitungan PNL sederhana, manajemen risiko dan kontrol posisi lebih mudah Risiko Utama Kerugian ganda di pasar bear dari posisi Futures dan depresiasi aset margin Kehilangan kesempatan untuk diuntungkan oleh apresiasi aset margin di pasar bull Paling Cocok bagi Pemilik jangka panjang, miner, investor nilai Pemula, pedagang jangka pendek, mereka yang mencari valuasi berbasis USD yang stabil









1) Kapan harus memilih Futures Coin-M?

Pasar bull yang jelas: Jika Anda yakin dengan prospek jangka panjang mata uang kripto utama (seperti BTC atau ETH), maka membuka posisi long dengan Futures Coin-M merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan imbal hasil.

"Akumulasi kripto" sebagai tujuan: Jika tujuan akhir Anda bukan memperoleh lebih banyak USD, melainkan mengakumulasi BTC atau ETH dalam kuantitas lebih besar, maka Futures Coin-M merupakan opsi terbaik, karena semua laba diselesaikan langsung dalam mata uang kripto dasar.

Hedging bagi miner: Miner yang perlu menjual BTC hasil mining di masa mendatang untuk menutup biaya seperti listrik dapat melakukan hedging dengan membuka posisi short di Futures Coin-M saat harga sedang tinggi untuk mengunci harga jual di masa mendatang dan mengurangi risiko penurunan.





2) Kapan harus memilih Futures USDT-M?

Pasar bear atau sideways: Di pasar yang tidak menentu atau turun, penggunaan Futures USDT-M membantu menghindari risiko depresiasi margin, karena margin itu sendiri berdenominasi USDT.

Pedagang pemula: Futures USDT-M menawarkan perhitungan laba dan kerugian yang lebih intuitif, sehingga memudahkan pemula untuk memahami dan mengelola risiko.

Perdagangan altcoin: Saat memperdagangkan token baru yang sangat volatil, menggunakan USDT sebagai margin memberikan referensi nilai yang stabil.









Ya. Ukuran order minimum untuk Futures BTCUSD adalah 1 Kontr. ($100), sedangkan untuk Futures ETHUSD 1 Kontr. ($10).









Ya. Untuk Futures BTCUSD, baik market maupun limit order memiliki ukuran order maksimum 3.000 kontr. Untuk Futures ETHUSD, baik market maupun limit order memiliki ukuran order maksimum 20.000 kontr.









Ini adalah strategi ofensif inti untuk Futures Coin-M. Jika Anda sudah menjadi pemilik BTC jangka panjang, daripada membiarkan BTC Anda menganggur di dompet, Anda dapat mentransfernya ke akun Futures Coin-M, lalu membuka posisi long dengan leverage rendah. Di pasar naik, hal ini memungkinkan Anda untuk diuntungkan oleh apresiasi kepemilikan BTC dan keuntungan tambahan dari posisi long.









Ubah sudut pandang Anda dari penilaian dolar ke pemikiran "denominasi koin". Tujuannya adalah meningkatkan jumlah BTC yang Anda miliki melalui perdagangan. Dengan pendekatan ini, meskipun pasar turun, selama posisi futures Anda menguntungkan, Anda tetap mencapai tujuan "mendapatkan lebih banyak BTC di pasar bear", sehingga membangun cadangan yang lebih besar untuk siklus bull berikutnya.









Futures Coin-M MEXC adalah instrumen hebat yang dirancang bagi investor berpengalaman dan lanjutan. Fitur ini tidak cocok untuk semua orang, tetapi merupakan alat yang memerlukan pertimbangan cermat agar dapat memaksimalkan potensinya. Dengan memahami karakteristik laba dan kerugian non-linear serta menerapkannya dengan mantap di pasar bull, investor dapat mencapai imbal hasil yang sering kali melebihi Futures USDT-M. Pada saat yang sama, penting untuk mengenali risiko pedang bermata dua selama pasar bear. Sebelum terlibat dalam perdagangan Futures Coin-M, pastikan Anda sepenuhnya memahami mekanismenya dan secara konsisten mengutamakan manajemen risiko.





