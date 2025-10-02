Panduan Lengkap Futures Coin-M MEXC: Cara Berdagang Futures Coin-M untuk Memaksimalkan Imbal Hasil

Dalam derivatif mata uang kripto, perdagangan Futures memungkinkan investor untuk menerapkan leverage guna meningkatkan potensi imbal hasil dan mengambil posisi baik di pasar yang naik maupun turun. MDalam derivatif mata uang kripto, perdagangan Futures memungkinkan investor untuk menerapkan leverage guna meningkatkan potensi imbal hasil dan mengambil posisi baik di pasar yang naik maupun turun. M
Dalam derivatif mata uang kripto, perdagangan Futures memungkinkan investor untuk menerapkan leverage guna meningkatkan potensi imbal hasil dan mengambil posisi baik di pasar yang naik maupun turun. MEXC menawarkan dua jenis utama Futures: Futures USDT-M dan Futures Coin-M. Sementara sebagian besar pemula memulai dengan Futures USDT-M yang lebih mudah, pedagang berpengalaman yang memahami siklus pasar dapat memilih Futures Coin-M dalam kondisi tertentu untuk memaksimalkan imbal hasil.

1. Apa itu Futures Coin-M? Memahami Mekanisme Intinya


Untuk sepenuhnya memahami Futures Coin-M, penting untuk terlebih dahulu memahami struktur fundamentalnya.

1.1 Definisi Inti: Perdagangan Futures yang menggunakan mata uang kripto sebagai margin dan mata uang penyelesaian


Tidak seperti Futures USDT-M yang menggunakan USDT sebagai margin, Futures Coin-M membutuhkan mata uang kripto non-stablecoin sebagai margin. Misalnya, jika Anda ingin memperdagangkan Futures Perpetual BTC dalam Futures Coin-M, Anda harus mentransfer BTC ke akun Futures Coin-M sebagai margin. Saat Anda membuka dan menutup posisi, semua laba dan kerugian terealisasi diselesaikan dalam BTC. Jika Anda memperoleh laba 0,1 BTC, saldo akun Anda akan bertambah sebesar 0,1 BTC.

1.2 Fitur Utama: Imbal Hasil "Nonlinear" atau "Cembung"


Inilah perbedaan paling mendasar antara Futures Coin-M dan Futures USDT-M, beserta sumber daya tarik sekaligus risikonya. Karena margin itu sendiri (misalnya, BTC) dapat mengalami fluktuasi harga, laba atau kerugian akhir Anda, jika diukur dalam USDT atau mata uang fiat lainnya, dipengaruhi oleh variabel tambahan. Secara khusus:

  • Keuntungan yang Meningkat di Pasar Bull:

Misalnya, Anda menggunakan 1 BTC sebagai margin dan membuka posisi long ketika BTC berharga $50.000. Jika harga naik menjadi $60.000:

1) Posisi Futures Anda akan menghasilkan laba yang diselesaikan dalam BTC.
2) Nilai margin 1 BTC Anda juga meningkat dari $50.000 menjadi $60.000.

Hal ini menciptakan "keuntungan ganda", karena total laba Anda yang diukur dalam istilah stablecoin meningkat secara signifikan.

  • Kerugian Majemuk dalam Pasar Bear:

Sebaliknya, jika Anda membuka posisi long dan harga BTC turun dari $50.000 menjadi $40.000:

1) Posisi Futures Anda mengalami kerugian yang diselesaikan dalam BTC.
2) Nilai margin 1 BTC Anda juga turun dari $50.000 menjadi $40.000.

Hal ini menciptakan "kerugian ganda", karena total kerugian Anda dalam Dolar diperparah.

2. Ringkasan Futures Coin-M MEXC


Futures Coin-M menggunakan USD sebagai mata uang kuotasi, sementara laba dan kerugian diselesaikan dalam mata uang kripto dasar. MEXC saat ini menawarkan beberapa pasangan Futures Coin-M, termasuk Futures Perpetual BTCUSD dan Futures Perpetual ETHUSD. Setiap pasangan Futures Coin-M memiliki nilai USD tetap. Misalnya, setiap pasangan Futures Perpetual BTCUSD bernilai $100, sedangkan setiap pasangan Futures Perpetual ETHUSD bernilai $10.

Tidak seperti Futures USDT-M MEXC yang mungkin memiliki rentang leverage berbeda tergantung pada pasangannya, Futures Perpetual BTCUSD dan Futures Perpetual ETHUSD mendukung leverage dari 1x hingga 125x.

Dalam hal mode posisi dan mode margin, Futures Coin-M MEXC beroperasi dengan cara yang sama seperti Futures USDT-M dengan mendukung Mode Hedging dan Mode Satu Arah, serta Cross Margin dan Isolated Margin.

3. Panduan Perdagangan


3.1 Masuk ke Akun MEXC Anda, lalu Pilih Futures Coin-M



3.2 Pilih Pasangan Perdagangan Anda


MEXC saat ini menawarkan pasangan Futures Coin-M, termasukBTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, AVAXUSD, dan DOGEUSD. Pasangan lainnya dapat dihadirkan atau disesuaikan seiring waktu sebagai respons terhadap permintaan pengguna dan kondisi pasar, jadi ikuti pengumuman resmi MEXC untuk mendapatkan informasi terbaru.


3.3 Pilih Mode Margin



3.4 Konfirmasikan Leverage



3.5 Pilih Jenis Order


Untuk mengenal lima jenis order dan perbedaannya, silakan lihat artikel Futures Perpetual USDT-M MEXC: Panduan Perdagangan Lengkap & Kalkulator Biaya.


3.6 Pilih Buka Long atau Buka Short



3.7 Tutup Posisi


Ada tiga cara untuk menutup posisi. Untuk mengetahui detail tentang perbedaan dan operasi spesifiknya, silakan lihat artikel Futures Perpetual USDT-M MEXC: Panduan Perdagangan Lengkap & Kalkulator Biaya.

Catatan: Langkah-langkah di atas diilustrasikan menggunakan situs web MEXC. Prosesnya sama di Aplikasi.

4. Pertanyaan Umum (FAQ)


4.1 Bagaimana perhitungan laba dan kerugian di Futures Coin-M?


Laba dan kerugian dalam Futures Coin-M bergantung pada harga masuk, harga penutupan, dan volume perdagangan pengguna. Untuk mengetahui perhitungan mendetailnya, silakan lihat artikel Margin & Perhitungan PNL.

4.2 Apa perbedaan antara Futures Coin-M dan Futures USDT-M? Bagaimana cara investor sebaiknya memilih?


Perbedaan utamanya adalah Futures Coin-M menggunakan mata uang kripto (seperti BTC atau ETH) sebagai margin serta untuk penyelesaian laba dan kerugian, sementara Futures USDT-M menggunakan margin dan diselesaikan dalam USDT. Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat artikel Perbedaan antara Futures USDT-M dan Coin-M.

Perbandingan
Futures Coin-M MEXC
Futures USDT-M MEXC
Aset Margin
Mata uang kripto non-stablecoin (misalnya, BTC, ETH)
Stablecoin (USDT)
Aset Penyelesaian
Mata uang kripto yang sesuai (misalnya, BTC, ETH)
Stablecoin (USDT)
Perhitungan PNL
Kompleks, non-linear (dipengaruhi oleh harga aset margin)
Sederhana, linear (PNL langsung)
Kegunaan Terbaik
Pasar bull dengan prospek kenaikan jangka panjang, hedging
Semua kondisi pasar, terutama perdagangan jangka pendek dan terikat rentang
Keunggulan Utama
Keuntungan ganda di pasar bull dari kepemilikan aset dan perdagangan Futures
Perhitungan PNL sederhana, manajemen risiko dan kontrol posisi lebih mudah
Risiko Utama
Kerugian ganda di pasar bear dari posisi Futures dan depresiasi aset margin
Kehilangan kesempatan untuk diuntungkan oleh apresiasi aset margin di pasar bull
Paling Cocok bagi
Pemilik jangka panjang, miner, investor nilai
Pemula, pedagang jangka pendek, mereka yang mencari valuasi berbasis USD yang stabil

4.3 Analisis Skenario: Penguat Pasar Bull vs. Pedang Bermata Dua di Pasar Bear


1) Kapan harus memilih Futures Coin-M?
  • Pasar bull yang jelas: Jika Anda yakin dengan prospek jangka panjang mata uang kripto utama (seperti BTC atau ETH), maka membuka posisi long dengan Futures Coin-M merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan imbal hasil.
  • "Akumulasi kripto" sebagai tujuan: Jika tujuan akhir Anda bukan memperoleh lebih banyak USD, melainkan mengakumulasi BTC atau ETH dalam kuantitas lebih besar, maka Futures Coin-M merupakan opsi terbaik, karena semua laba diselesaikan langsung dalam mata uang kripto dasar.
  • Hedging bagi miner: Miner yang perlu menjual BTC hasil mining di masa mendatang untuk menutup biaya seperti listrik dapat melakukan hedging dengan membuka posisi short di Futures Coin-M saat harga sedang tinggi untuk mengunci harga jual di masa mendatang dan mengurangi risiko penurunan.

2) Kapan harus memilih Futures USDT-M?
  • Pasar bear atau sideways: Di pasar yang tidak menentu atau turun, penggunaan Futures USDT-M membantu menghindari risiko depresiasi margin, karena margin itu sendiri berdenominasi USDT.
  • Pedagang pemula: Futures USDT-M menawarkan perhitungan laba dan kerugian yang lebih intuitif, sehingga memudahkan pemula untuk memahami dan mengelola risiko.
  • Perdagangan altcoin: Saat memperdagangkan token baru yang sangat volatil, menggunakan USDT sebagai margin memberikan referensi nilai yang stabil.

4.4 Berapa ukuran Futures Coin-M MEXC?


Setiap Futures Coin-M BTC memiliki ukuran $100, sedangkan setiap Futures Coin-M ETH memiliki ukuran $10. Ukuran bervariasi pada berbagai pasangan Futures Coin-M. Silakan lihat informasi terkini di halaman Panduan Perdagangan Futures MEXC untuk detailnya.


4.5 Apakah Futures Coin-M MEXC memiliki ukuran order minimum?


Ya. Ukuran order minimum untuk Futures BTCUSD adalah 1 Kontr. ($100), sedangkan untuk Futures ETHUSD 1 Kontr. ($10).

4.6 Apakah Futures Coin-M MEXC memiliki ukuran order maksimum?


Ya. Untuk Futures BTCUSD, baik market maupun limit order memiliki ukuran order maksimum 3.000 kontr. Untuk Futures ETHUSD, baik market maupun limit order memiliki ukuran order maksimum 20.000 kontr.

4.7 Berapa biaya perdagangan untuk Futures Coin-M?


Per 30 Agustus 2025, biaya perdagangan standar untuk Futures Coin-M adalah 0,01% untuk order Maker dan 0,04% untuk order Taker. Dengan memiliki sedikitnya 500 MX, pengguna dapat menerima diskon biaya hingga 50%. Harap diperhatikan bahwa tingkat biaya dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah, jadi selalu lihat informasi terbaru di halaman Aturan Biaya Perdagangan MEXC.


5. Bagaimana Cara Memaksimalkan Imbal Hasil dengan Futures Coin-M MEXC?


5.1 Strategi Satu: "Memiliki dan Membuka Long" di Pasar Bull


Ini adalah strategi ofensif inti untuk Futures Coin-M. Jika Anda sudah menjadi pemilik BTC jangka panjang, daripada membiarkan BTC Anda menganggur di dompet, Anda dapat mentransfernya ke akun Futures Coin-M, lalu membuka posisi long dengan leverage rendah. Di pasar naik, hal ini memungkinkan Anda untuk diuntungkan oleh apresiasi kepemilikan BTC dan keuntungan tambahan dari posisi long.

5.2 Strategi Dua: Berdagang dengan Tujuan Mengakumulasikan Kripto


Ubah sudut pandang Anda dari penilaian dolar ke pemikiran "denominasi koin". Tujuannya adalah meningkatkan jumlah BTC yang Anda miliki melalui perdagangan. Dengan pendekatan ini, meskipun pasar turun, selama posisi futures Anda menguntungkan, Anda tetap mencapai tujuan "mendapatkan lebih banyak BTC di pasar bear", sehingga membangun cadangan yang lebih besar untuk siklus bull berikutnya.

6. Kesimpulan


Futures Coin-M MEXC adalah instrumen hebat yang dirancang bagi investor berpengalaman dan lanjutan. Fitur ini tidak cocok untuk semua orang, tetapi merupakan alat yang memerlukan pertimbangan cermat agar dapat memaksimalkan potensinya. Dengan memahami karakteristik laba dan kerugian non-linear serta menerapkannya dengan mantap di pasar bull, investor dapat mencapai imbal hasil yang sering kali melebihi Futures USDT-M. Pada saat yang sama, penting untuk mengenali risiko pedang bermata dua selama pasar bear. Sebelum terlibat dalam perdagangan Futures Coin-M, pastikan Anda sepenuhnya memahami mekanismenya dan secara konsisten mengutamakan manajemen risiko.

