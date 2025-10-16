Apa itu Intuition? Merombak Kepemilikan Data Internet Melalui Blockchain





1) Menyelesaikan Masalah Silo Data: Mengubah data pengguna yang terkunci dalam berbagai platform menjadi objek pengetahuan yang dapat dioperasikan dengan pelacakan asal-usul dan verifikasi kepemilikan yang lengkap.

2) Model Ekonomi Token TRUST: Dengan total suplai 1 miliar token, TRUST mengadopsi mekanisme berbasis staking untuk memberikan insentif atas penciptaan data berkualitas tinggi, sehingga pengguna bisa mendapatkan hadiah melalui kontribusi data mereka.

3) Arsitektur Inovatif Tiga Lapis: Dibangun pada jaringan Lapisan 3 di Base yang terdiri dari lapisan protokol penentu aturan dan lapisan kueri berkinerja tinggi. Desain ini mengurangi biaya transaksi hingga satu per 10.000 dan meningkatkan kecepatan hingga 100 kali lipat.

4) Meredistribusikan Nilai: Mematahkan model terpusat dari laba data yang dikontrol oleh platform, sehingga kreator, kurator, dan verifikator dapat berbagi nilai melalui sistem reputasi terdesentralisasi.

5) Memberdayakan Era AI: Menyediakan pengembang dengan lapisan data universal tepercaya untuk mendukung aplikasi seperti pengalaman internet yang dipersonalisasi, sistem rekomendasi konten generasi berikutnya, dan inovasi lainnya yang berbasis AI.









Intuition adalah grafik pengetahuan terkurasi token dan sistem oracle universal pertama di dunia. Sistem ini mengubah data yang tidak terstruktur, terisolasi, dan sulit dilacak dari platform Web2 tradisional seperti suka, komentar, bagikan, dan ikuti menjadi objek pengetahuan yang dapat diverifikasi, ditokenisasi, dan dapat dioperasikan. Aset data ini dapat bergerak bebas pada berbagai aplikasi, blockchain, dan agen AI sambil mempertahankan pelacakan asal-usul dan bukti kepemilikan yang lengkap.





Intuition Sederhananya,menciptakan jaringan kepercayaan semantik. Dalam jaringan ini, informasi tidak sekadar disimpan tetapi juga diatur secara struktural, diberi insentif ekonomi, serta dibuat agar dapat digunakan oleh pengembang dan sistem AI. Semuanya sambil tetap mempertahankan asal-usul dan hak kepemilikan yang dapat diverifikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk benar-benar memiliki identitas dan data digital mereka dan memperoleh nilai ekonomi darinya.









Internet tradisional menghadapi tiga masalah mendasar:





Silo Data: Koneksi sosial yang Anda bangun di X (Twitter), preferensi menonton yang Anda bentuk di YouTube, dan riwayat belanja yang Anda buat di Amazon semuanya terkunci dalam platformnya masing-masing. Setiap kali Anda menggunakan aplikasi baru, Anda harus membangun kembali profil pribadi dan jaringan Anda dari awal.





Ketidakseimbangan Ekstraksi Nilai: Pengguna membuat semua konten dan data, tetapi perusahaan platform menangkap hampir semua nilai ekonomi. Suka, komentar, dan bagikan menghasilkan pendapatan iklan untuk platform, tetapi Anda tidak menerima imbalan apa pun.





Kesulitan dalam Verifikasi Kepercayaan: Dalam era kelebihan informasi, makin sulit untuk menentukan kredibilitas informasi atau melacak asal dan jalur penyebarannya.





Intuition menggabungkan teknologi blockchain, ekonomi kripto, dan arsitektur grafik pengetahuan untuk memberikan solusi sistemis terhadap tantangan ini.









TRUST merupakan token asli sistem Intuition yang secara mendasar merombak cara data dibuat, diverifikasi, dan dimiliki. Dengan melakukan staking TRUST, pengguna dapat membuat, mengkurasi, dan melakukan kueri data, sehingga memastikan bahwa setiap informasi memiliki nilai terukur yang didukung oleh bobot ekonomi.





Dengan mekanisme tata kelola terpadu dan hadiah bagi kontributor, TRUST memberikan insentif atas produksi data berkualitas tinggi dan dapat diverifikasi sekaligus memberikan penalti terhadap misinformasi. Hal ini menciptakan ekosistem mandiri yang mengubah data menjadi aset, mendemokratisasi penciptaan dan akses pengetahuan, serta merombak cara manusia dan mesin berinteraksi dengan informasi secara online.









Total suplai token TRUST adalah 1 miliar.





Kategori Persentase Jumlah (Ratusan Juta) Alokasi Komunitas 20% 2 Investor 20% 2 Perbendaharaan 20% 2 Tim Perusahaan 15% 1,5 Kontributor Inti 14% 1,4 Insentif Ekosistem 7% 0,7 Penyediaan Likuiditas 4% 0,4













Kategori Persentase Pembukaan TGE Periode Penguncian Persentase Pembukaan Cliff Awal Durasi Vesting Jadwal Vesting Alokasi Komunitas 50% Tidak ada 0% 24 bulan Bulanan Investor 0% 12 bulan 5% 24 bulan Bulanan Perbendaharaan 10% 12 bulan 10% 72 bulan Bulanan Tim Perusahaan 0% 12 bulan 5% 36 bulan Bulanan Kontributor Inti 0% 12 bulan 5% 36 bulan Bulanan Insentif Ekosistem 5% 12 bulan 5% 48 bulan Bulanan Penyediaan Likuiditas 100% Tidak ada 0,06% Tidak ada Bulanan













Penangkapan Nilai Level Protokol: Nilai yang ditangkap oleh protokol TRUST berasal dari biaya interaksi (biaya gas) yang terkait dengan kueri dan interaksi dengan data dalam grafik pengetahuan. Biaya ini, yang dibayarkan dalam token TRUST, diredistribusikan di antara kurator data, operator node, dan partisipan tata kelola. Selain itu, pemilik token TRUST memiliki hak tata kelola yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi model bagi hasil protokol, termasuk penyesuaian persyaratan staking, parameter biaya, dan distribusi hadiah.





Penangkapan Nilai Level Token: Token TRUST menangkap nilai melalui biaya transaksi yang dihasilkan dari staking, kueri, dan publikasi data. Biaya ini didistribusikan berdasarkan aktivitas dan tingkat partisipasi kontributor, kurator, dan verifikator di dalam jaringan. Sebagian pendapatan juga diarahkan ke perbendaharaan protokol yang dikelola melalui keputusan tata kelola yang diambil oleh pemilik token TRUST.





Penciptaan Nilai: Nilai yang diciptakan oleh TRUST terletak pada grafik pengetahuan terdesentralisasi terkurasi token yang memungkinkan pengguna untuk memiliki, memverifikasi, dan memonetisasi data mereka melalui staking dan tata kelola. Dengan memberikan insentif pada pembuatan dan kurasi data, TRUST membangun kerangka ekonomi yang memberikan hadiah kepada kontributor dan memberikan penalti atas misinformasi guna memastikan bahwa informasi yang bernilai dan terverifikasi menonjol. Integrasi kurva ikatan, mekanisme staking, dan hadiah tata kelola menciptakan sistem dinamis yang terus memvalidasi data guna mengembangkan ekosistem digital menjadi platform berbagi pengetahuan yang lebih transparan dan tepercaya.









Intuition telah resmi membuka pemeriksaan kelayakan untuk airdrop token TRUST. Pengguna dapat mengunjungi situs web resmi untuk memverifikasi apakah mereka memenuhi syarat. Menurut peta jalan proyek, setelah peluncuran pemeriksa kelayakan Fase 1 dan portal pendaftaran, pencapaian berikutnya adalah TGE (Acara Pembuatan Token). Tanggal TGE final akan bergantung pada pengumuman resmi yang diterbitkan oleh tim Intuition.

















Token TRUST memiliki beberapa peran penting di dalam ekosistem Intuition:





1) Token Gas dari Intuition Network: TRUST berfungsi sebagai token gas asli untuk Intuition Network. Dengan menghubungkan operasi jaringan ke token secara langsung, permintaan untuk TRUST meningkat sebanding dengan aktivitas on-chain.





2) Pembuatan dan Kurasi Data: Partisipan menggunakan TRUST untuk membuat dan mengkurasi objek pengetahuan baru di jaringan. Pengguna dapat melakukan staking TRUST pada bagian informasi tertentu untuk memperoleh kepemilikan yang lebih besar dan meningkatkan bobot atau kredibilitas data tersebut di dalam sistem.





3) Memberikan Insentif atas Kontribusi Berkualitas Tinggi: Makin bermanfaat dan tepercaya suatu informasi, makin banyak interaksi yang diperolehnya. Seiring volume interaksi meningkat, TRUST tambahan akan didistribusikan kepada kontributor berdasarkan nilai dan keandalan data yang mereka berikan.





4) Ikatan untuk Keamanan Jaringan: Pengguna dapat mengunci token TRUST dalam kontrak ikatan selama durasi tetap, mirip dengan mekanisme staking dalam sistem proof-of-stake. Sebagai imbalan, mereka menerima hadiah emisi protokol sambil berkontribusi pada keamanan dan stabilitas jaringan secara keseluruhan.





5) Tata Kelola dan Voting: Saat pengguna mengikat atau mengunci token TRUST, mereka menerima hak tata kelola yang memungkinkan mereka untuk mengusulkan proposal baru atau melakukan voting terhadap proposal yang sudah ada, sehingga memengaruhi parameter protokol, struktur insentif, dan arah strategis ekosistem Intuition.









Intuition mengadopsi desain arsitektur tiga lapis yang inovatif. Setiap lapisan menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan jelas:









Intuition Network adalah blockchain Lapisan 3 khusus yang dibangun pada Base dengan memanfaatkan tumpukan teknologi Orbit milik Arbitrum dan solusi ketersediaan data AnyTrust. Arsitektur ini memberikan keunggulan kinerja yang signifikan:

Pengurangan Biaya ~99,99%: Biaya transaksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar pesaing.

Peningkatan Kecepatan 100x: Waktu konfirmasi transaksi sangat dipercepat.

Penyimpanan On-Chain Sepenuhnya: Setiap kredensial, Atom, dan Triple direkam secara permanen secara on-chain.









Lapisan Protokol mendefinisikan aturan dan logika yang mengatur cara pengetahuan direpresentasikan dan dimonetisasi di dalam ekosistem Intuition. Lapisan ini terdiri dari tiga mekanisme inti:





Pengenal Terdesentralisasi (DID): Siapa pun dapat membuat pengenal terdesentralisasi baru secara permissionless. Pengenal ini dapat mewakili orang, konsep, objek, atau entitas lainnya. Keterbukaan ini memastikan inklusivitas dan skalabilitas pada sistem.





Ekonomi Mendorong Konvergensi: Meskipun pengenal dapat dibuat secara bebas, kurva ikatan dan mekanisme insentif berbasis token memandu komunitas menuju konvergensi pada Atom kanonik bersama. Hal ini memungkinkan konsep untuk direferensikan secara konsisten dan universal pada seluruh internet.





Konsensus Standar: Intuition menggunakan mekanisme konsensus ekonomi kripto untuk menetapkan "status dari berbagai status" pada buku besarnya yang memberikan insentif pada konvergensi seputar skema data, struktur, dan hubungan umum. Hal ini memastikan bahwa seiring grafik pengetahuan berekspansi, grafik tersebut menjadi makin dapat dioperasikan alih-alih makin terfragmentasi.









Subnet Rust berfungsi sebagai lapisan pengindeksan dan kueri berkinerja tinggi yang dirancang bagi pengembang. Fitur utamanya meliputi:

API Aktual: Mendukung operasi baca dan tulis yang diautentikasi.

SDK GraphQL dan TypeScript: Memungkinkan integrasi yang cepat dan lancar.

Opsi Replikasi Lokal: Memberikan perlindungan privasi yang ditingkatkan dan kinerja yang dioptimalkan.









Nilai Intuition bukan hanya terletak pada inovasi teknologinya, melainkan juga pada jenis pengalaman pengguna baru yang dimungkinkannya:





Internet yang Dipersonalisasi: Pengguna dapat membuat dan mengelola identitas universal dan portabel yang memungkinkan aplikasi dan sistem AI pada web untuk mengenalinya secara instan. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna individual sekaligus meningkatkan pengalaman online secara keseluruhan bagi mereka yang mengikuti dan memercayai wawasan mereka.





Memori Tepercaya untuk AI: Bagi pengembang, membangun berdasarkan Intuition meniadakan kebutuhan untuk menciptakan kembali kepercayaan, identitas, atau model data dari awal. Platform ini menyediakan kerangka siap pakai untuk membuat sistem AI dengan memori yang dapat diverifikasi, persisten, dan dapat dioperasikan.





Sistem Reputasi Terdesentralisasi: Dalam Intuition, reputasi tidak lagi ditentukan oleh platform terpusat, tetapi diciptakan bersama oleh komunitas melalui pemberian Signal (sinyal) ekonomi. Pengguna yang konsisten membuat penilaian akurat dalam domain tertentu memperoleh Signal berbobot lebih tinggi yang memberi mereka pengaruh lebih besar dan hadiah lebih tinggi dalam bidang tersebut.





Revolusi dalam Rekomendasi Konten: Algoritma rekomendasi tradisional dikontrol oleh platform dan dioptimalkan untuk kepentingan mereka sendiri (seperti memaksimalkan tayangan iklan) daripada menguntungkan pengguna (menemukan konten yang lebih baik). Dalam Intuition, rekomendasi dapat didasarkan pada Signal dari orang-orang yang dipercayai oleh pengguna, lalu pengguna bisa mendapatkan hadiah saat orang lain berinteraksi dengan konten yang mereka rekomendasikan.









Misi: Misi Intuition adalah mendemokratisasikan penciptaan, kurasi, dan monetisasi akses data melalui grafik pengetahuan terdesentralisasi tertimbang token. Dengan memanfaatkan token TRUST, individu dapat memverifikasi, memiliki, dan meraih laba dari data yang mereka sumbangkan, sehingga memastikan bahwa setiap informasi didukung oleh nilai ekonomi dan integritas yang dapat diverifikasi.





Visi: Intuition membayangkan dunia tempat kepemilikan dan kepercayaan data terdesentralisasi untuk mengembalikan kontrol dan nilai kepada individu. Dengan mengembangkan jaringan pengetahuan terdesentralisasi, proyek ini bertujuan untuk membangun ekosistem yang transparan, dapat diverifikasi, dan berkembang sendiri yang terus beradaptasi dengan standar keaslian dan relevansi yang berubah guna mendorong kecerdasan kolektif dan memberdayakan komunitas di seluruh dunia.









Intuition mewakili perubahan mendasar dalam paradigma kepemilikan data internet, dari model data yang dikontrol oleh platform, tertutup, dan terisolasi menjadi grafik pengetahuan milik pengguna, terbuka, dan saling terhubung. Dengan mengubah informasi menjadi aset yang dapat diverifikasi dan diperdagangkan, Intuition bukan hanya memberi pengguna kontrol nyata terhadap data mereka, melainkan juga membangun sistem ekonomi yang memberikan insentif atas pembuatan dan pembagian informasi berkualitas tinggi.





Di dunia Intuition, setiap suka dapat memperoleh nilai, setiap komentar dapat menghasilkan hadiah, dan setiap identitas digital benar-benar milik pemiliknya. Ini lebih dari sekadar inovasi teknologi; ini adalah perombakan distribusi nilai dasar internet. Seiring dengan berkembangnya era kecerdasan buatan, data berkualitas tinggi dan dapat diverifikasi akan menjadi makin penting. Infrastruktur yang dibangun oleh Intuition bertujuan untuk berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan pengetahuan manusia, kecerdasan mesin, dan insentif ekonomi.



