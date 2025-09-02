Apa itu Mode Multi-Aset?









Mode Multi-Aset adalah mekanisme manajemen risiko yang menggunakan kumpulan margin bersama di berbagai aset. Mode ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan token yang didukung (seperti BTC, ETH, USDT, dll.) sebagai agunan terpadu untuk membuka Futures Bermargin USDT. Dengan mengimbangi PNL di berbagai aset dan mengonversi nilai agunan di berbagai token, mode ini secara signifikan meningkatkan efisiensi modal dan mengurangi risiko likuidasi yang terisolasi.









Efisiensi Modal yang Lebih Tinggi: Aset non-stablecoin (seperti BTC dan ETH) dapat langsung digunakan sebagai margin, menghindari konversi yang sering dan biaya terkait.

Lindung Nilai Risiko: PNL dari berbagai posisi secara otomatis diimbangi, meningkatkan ketahanan akun terhadap volatilitas.

Efisiensi Operasional: Menghilangkan kebutuhan untuk mengonversi atau menambah margin secara manual, memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap perubahan pasar.









1）Mode Multi-Aset mendukung Futures USDT-M dan USDC-M, tetapi tidak mendukung Futures Coin-M.

2）Hanya Mode Margin Silang yang didukung. Margin Terisolasi tidak tersedia. Airdrop Posisi, Futures Saham, dan Futures Prediksi tidak didukung dalam Mode Multi-Aset.

3）Mode Multi-Aset tidak mendukung Copy Trade atau sub-akun.







Futures, klik Futures USDT-M untuk masuk ke halaman perdagangan. Kunjungi situs web resmi MEXC . Di bilah navigasi atas, di bawah, klikuntuk masuk ke halaman perdagangan.









Klik tombol Pengaturan. Di Preferensi, pilih Mode Aset Akun, lalu alihkan ke Mode Multi-Aset. Catatan: Anda tidak dapat mengubah mode aset akun jika masih memiliki posisi terbuka, order aktif, atau liabilitas yang belum dibayar.









Kembali ke halaman perdagangan Futures. Di bagian Dompet, klik Transfer dan pindahkan aset yang ingin Anda gunakan sebagai agunan ke akun Futures Anda. Aset-aset ini kemudian akan berfungsi sebagai margin bersama dalam Mode Multi-Aset.













1）Buka Aplikasi MEXC dan klik Futures untuk masuk ke halaman perdagangan.

2）Ketuk ikon […].

3）Ketuk Preferensi.

4）Dalam Mode Aset Akun, alihkan ke Mode Multi-Aset. Catatan: Anda tidak dapat beralih mode aset akun jika Anda masih memiliki posisi terbuka, order aktif, atau liabilitas yang belum dibayar.

5）Kembali ke halaman perdagangan Futures dan klik tombol Transfer.

6）Transfer aset yang ingin Anda gunakan sebagai agunan ke akun Futures Anda. Aset ini kemudian akan tersedia sebagai margin bersama dalam Mode Multi-Aset.









Tingkat Agunan Berjenjang adalah mekanisme pengendalian risiko dalam kumpulan margin lintas aset. Mekanisme ini secara dinamis menerapkan tingkat konversi yang berbeda (tingkat agunan) berdasarkan rentang nilai dan tingkat risiko aset yang dijaminkan. Aset dengan nilai yang lebih tinggi dan volatilitas yang lebih rendah (seperti BTC) diberikan tingkat agunan yang lebih tinggi. Untuk satu jenis aset, seiring dengan peningkatan jumlah yang dijaminkan, tingkat agunan akan menurun.





Stablecoin (USDC, USDT): Tingkat agunan = 100%, tanpa batasan jumlah yang dapat dijaminkan.

Aset non-stablecoin: Gunakan tingkat agunan berjenjang dan miliki batas maksimum agunan. Jumlah yang melebihi batas ini tidak akan dihitung sebagai margin yang valid.

Jika ekuitas suatu aset negatif, tingkat agunannya tidak akan dipertimbangkan saat menghitung margin efektif.





Contoh:

Token Jumlah Staking Tingkat Jaminan ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10.000 95% ≤ 20.000 80% ≤ 30.000 70%

Jika pengguna deposit 350 ETH, dan harga ETH saat ini adalah 4.000 USDT, maka:

Margin Efektif = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4.000

= 270 × 4.000

= 1.080.000 USDT





Anda dapat memeriksa halaman Peraturan Perdagangan Mode Multi-Aset untuk informasi detail tentang jenis aset agunan yang didukung, batas agunannya, dan suku bunga agunan.





Dalam Mode Multi-Aset, pengguna dapat berdagang dan memegang posisi dalam pasangan Futures bahkan tanpa memegang, atau memegang aset penyelesaian dalam jumlah yang tidak mencukupi. Akibatnya, liabilitas dapat timbul dalam situasi seperti biaya perdagangan, biaya pendanaan, kerugian yang direalisasi dari penutupan posisi, atau kerugian posisi yang belum direalisasi. Dalam kasus tersebut, pengguna diwajibkan untuk membayar liabilitas yang belum dibayar beserta bunga yang berlaku.





MEXC menyediakan fitur pembayaran manual, dengan harga pembayaran akhir ditentukan oleh kondisi pasar yang berlaku.









Pada halaman perdagangan Futures, buka bagian Dompet dan temukan aset dengan kewajiban yang belum dibayar. Klik Pembayaran.









Pilih aset pembayaran, verifikasi jumlah pembayaran, dan klik Konfirmasi.









Riwayat pembayaran dapat ditinjau di bagian Riwayat Pembayaran dan Pelunasan Bunga.









Sebagai alternatif, kewajiban juga dapat dilunasi dengan mentransfer aset yang terutang langsung ke akun Futures Anda, yang akan secara otomatis berlaku untuk pembayaran kembali.













1）Pada halaman perdagangan Futures, buka bagian Multi-Aset dan temukan aset dengan kewajiban terutang, lalu klik Bayar.

2）Pilih aset pembayaran, verifikasi jumlah pembayaran, lalu klik Konfirmasi.









Seperti halnya versi web, Anda juga dapat mentransfer aset terutang ke akun Futures Anda, yang akan secara otomatis digunakan untuk pembayaran kembali.



