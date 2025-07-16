"Desentralisasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan satu-satunya jalan menuju pembangunan infrastruktur blockchain yang berkelanjutan." — Obol Collective 1. Apa itu Obol Collective? Obol Collective ada"Desentralisasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan satu-satunya jalan menuju pembangunan infrastruktur blockchain yang berkelanjutan." — Obol Collective 1. Apa itu Obol Collective? Obol Collective ada
Apa itu Obol Collective? Panduan untuk Jaringan Validator Terdistribusi Generasi Terbaru

16 Juli 2025MEXC
1. Apa itu Obol Collective?


Obol Collective adalah ekosistem operator terdesentralisasi terbesar di dunia yang dikhususkan untuk meningkatkan skala jaringan infrastruktur terdesentralisasi. Dengan menawarkan teknologi Validator Terdistribusi (DV) akses terbuka, Obol meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi jaringan blockchain seperti Ethereum. Ekosistem Obol mencakup lebih dari 50 protokol staking yang terkenal, tim pengembangan klien, operator node, dan proyek komunitas, termasuk EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One, dan Dappnode.

Inovasi teknologi inti dari Obol Collective meliputi:
1) Lapisan Fondasi: Charon, sebuah klien middleware yang memungkinkan validator beroperasi secara terdistribusi dan memiliki toleransi kesalahan.
2) Lapisan Konfigurasi:
  • Launchpad Validator Terdistribusi, sebuah alat antarmuka grafis untuk mengonfigurasi validator terdistribusi.
  • Obol SDK dan API yang mendukung konfigurasi dan pengoperasian klaster DV berskala besar yang ideal untuk protokol staking dan aplikasi serupa.
3) Peluncur: Node Validator Terdistribusi Charon (CDVN) Obol.
4) Lapisan Reward: Obol Splits, serangkaian smart contract Solidity yang digunakan untuk mendistribusikan reward DV di kalangan beberapa operator node.

Obol mendorong pertumbuhan ekosistem melalui model pendanaan retroaktif yang unik untuk mempercepat adopsi teknologi Validator Terdistribusi (DV) dan mempromosikan penskalaan jaringan dasar yang berkelanjutan seperti Ethereum.

2. Ringkasan Token OBOL: Utilitas Inti, Perilisan, & Alokasi Airdrop


Token OBOL merupakan landasan Obol Collective yang menjalankan fungsi utama dalam tata kelola, insentif, dan pengembangan ekosistem.

2.1 Utilitas Inti Token OBOL


1) Voting Tata Kelola: Pemilik OBOL dapat mendelegasikan hak voting mereka kepada perwakilan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai arah, peningkatan protokol, dan alokasi dana Obol Collective.

2) Pendanaan Retroaktif (RAF): Melalui voting yang didelegasikan, pemilik memutuskan proyek yang menerima pendanaan ekosistem untuk memberikan insentif atas kontribusi ke jaringan.

3) Staking: Pemilik OBOL dapat melakukan staking token mereka untuk menerima stOBOL sebagai imbalan. stOBOL otomatis mengumpulkan reward seiring waktu dan dapat digunakan dalam aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) tanpa periode penguncian.

4) Aplikasi DeFi: OBOL akan dapat digunakan dalam pool likuiditas, protokol peminjaman (misalnya, Morpho), dan platform staking ulang (misalnya, EigenLayer, Symbiotic) di masa mendatang.

5) Utilitas Lainnya di Masa Mendatang: Tata kelola komunitas akan terus memperluas kegunaan OBOL seiring waktu.

2.2 Perilisan & Peredaran Token OBOL


  • Total suplai token OBOL dibatasi hingga 500 juta.
  • Token akan dibuka secara bertahap sesuai jadwal yang direncanakan untuk memastikan pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan.
  • Transfer token akan diaktifkan setelah OBOL masuk listing di bursa terpusat dengan ketentuan Obol Association menentukan waktu yang optimal untuk aktivasi.

2.3 Alokasi Token OBOL


Dana Ekosistem & Pendanaan Retroaktif
35.7%
Mendukung inovasi dan kontributor untuk mempromosikan pengembangan terdesentralisasi.
Investor
25.4%
Memberikan reward kepada pendukung awal dengan jadwal vesting yang wajar.
Tim Inti
16.3%
Memberikan insentif kepada pengembang dan tim pendiri dengan pengaturan vesting jangka panjang.
Insentif Komunitas
12.5%
Digunakan untuk mempromosikan Obol DV dan meningkatkan keterlibatan pengguna.
Airdrop
7.5%
Memberikan reward kepada pendukung komunitas awal untuk meningkatkan aktivitas ekosistem.
Penjualan Publik
2.7%
Terbuka untuk umum dengan mendistribusikan token secara adil.


2.4 Alamat Kontrak Token OBOL


Alamat kontrak resminya adalah: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. Prediksi Harga Token OBOL


Karena token OBOL masih dalam tahap awal, setiap prediksi harga harus diperlakukan dengan hati-hati. Berdasarkan pertumbuhan infrastruktur Web3 saat ini dan prospek pasar validator terdistribusi (DVT) yang menjanjikan, orang dalam industri meyakini bahwa OBOL memiliki potensi apresiasi jangka menengah hingga panjang. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga OBOL meliputi:
  • Penerapan Teknologi Validator Terdistribusi (DVT) secara umum
  • Permintaan solusi keamanan terdesentralisasi dari blockchain publik seperti Ethereum
  • Kecepatan ekspansi ekosistem Obol dan jumlah kemitraan
  • Penyempurnaan lebih lanjut dari mekanisme tata kelola dan model tokenomi.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa harga OBOL juga akan dipengaruhi oleh kondisi pasar yang lebih luas, perubahan regulasi, dan variabel lainnya. Investor harus melakukan riset dan penilaian risiko menyeluruh.

4. Program Insentif Obol


Program insentif Obol dirancang untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari pengembang, operator node, dan anggota komunitas dalam membangun ekosistem. Mekanisme insentif utama meliputi:

1) Pendanaan Retroaktif: Memberikan reward kepada proyek dan individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap ekosistem untuk menciptakan efek roda gila (flywheel) positif yang mempercepat adopsi Validator Terdistribusi (DV) dan ekspansi infrastruktur.

2) Program Penguasaan Staking: Mendorong pengguna untuk menjadi operator node profesional melalui pembelajaran dan praktik langsung demi meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan.

3) Program Bug Bounty: Memberikan reward kepada pengembang yang mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan untuk memastikan keamanan protokol.

4) Insentif Tata Kelola Komunitas: Anggota komunitas yang berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola dengan mengajukan proposal dan voting bisa mendapatkan reward token OBOL.


OBOL adalah token yang baru diluncurkan yang segera menarik perhatian, tetapi masih belum tersedia di sebagian besar bursa utama. MEXC, yang dikenal karena fokusnya dalam menemukan aset berkualitas tinggi, menawarkan akses awal ke token yang sedang tren dan berpotensi tinggi. Dengan beragam listing, biaya yang sangat rendah, serta lingkungan trading yang aman dan andal, MEXC dipercaya oleh pengguna di seluruh dunia.

Token OBOL kini masuk listing di MEXC. Kunjungi platform MEXC sekarang untuk memanfaatkan peluang awal dan mendapatkan eksposur ke sektor baru yang menjanjikan ini! Anda dapat membeli OBOL di MEXC dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC
2) Cari “OBOL” di bilah pencarian, lalu pilih trading Spot atau Futures OBOL
3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi


Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk bergabung ke aktivitas deposit/trading terkait. Cukup selesaikan tugas mudah demi kesempatan memenangkan token OBOL atau reward bonus USDT.

Obol Collective memimpin infrastruktur blockchain menuju desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas yang lebih besar. Ekosistem Obol menawarkan peran dan nilai bagi semua orang, baik bagi pengembang, operator node, maupun staker biasa. Seiring berkembangnya teknologi Validator Terdistribusi (DV) dan meluasnya utilitas token OBOL, Obol siap menjadi kekuatan pendorong dalam gelombang transformasi infrastruktur Web3 berikutnya.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

