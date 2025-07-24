Ada lima jenis order yang tersedia dalam transaksi Futures MEXC: Limit Order, Market Order, Trigger Order, Trailing Stop Order, Post Only Order. Di antara semua itu, limit order, market order, dan triAda lima jenis order yang tersedia dalam transaksi Futures MEXC: Limit Order, Market Order, Trigger Order, Trailing Stop Order, Post Only Order. Di antara semua itu, limit order, market order, dan tri
Apa itu Time in Force dalam Transaksi Futures?

24 Juli 2025MEXC
0m
#Futures#Pemula
Ada lima jenis order yang tersedia dalam transaksi Futures MEXC: Limit Order, Market Order, Trigger Order, Trailing Stop Order, Post Only Order. Di antara semua itu, limit order, market order, dan trigger order memperbolehkan Anda untuk mengatur waktu berlaku. Waktu berlaku mengacu pada durasi order Anda tetap berlaku sebelum dipenuhi, dan Anda dapat memilihnya berdasarkan parameter waktu.

1.Limit Order


Limit order menawarkan tiga opsi waktu berlaku: GTC, IOC, FOK.

GTC (Good 'Til Canceled): Jenis order ini tetap berlaku hingga terisi penuh atau dibatalkan.

IOC (Immediate or Cancel): Jika order tidak dapat segera dipenuhi pada harga yang ditentukan, bagian yang tidak terpenuhi dibatalkan.

FOK (Fill or Kill): Jika order tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, order tersebut segera dibatalkan seluruhnya.

2.Market Order


Umumnya, market order dipenuhi segera, tetapi Anda juga dapat memilih order MTL (Market-to-Limit).

MTL (Market-to-Limit): Perintah ini diajukan sebagai perintah pasar dan dipenuhi pada harga pasar terbaik saat ini. Jika perintah hanya dipenuhi sebagian, bagian yang tersisa dibatalkan, dan perintah batas diajukan pada harga yang sama dengan bagian yang dipenuhi.

3.Perintah Pemicu


Perintah pemicu menawarkan tiga opsi waktu berlaku: 24 jam, 7 hari, dan jangka panjang.

Validitas 24 Jam: Perintah pemicu Anda akan berlaku selama 24 jam dan menjadi tidak berlaku setelah periode ini.

Validitas 7 Hari: Perintah pemicu Anda akan berlaku selama 7 hari dan menjadi tidak berlaku setelah periode ini.

Validitas Jangka Panjang: Perintah pemicu Anda tetap berlaku hingga dipicu atau dibatalkan secara manual.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn memberikan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda memahami sepenuhnya resiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.

