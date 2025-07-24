Apa itu Time in Force dalam Transaksi Futures?

Ada lima jenis order yang tersedia dalam transaksi Futures MEXC: Limit Order, Market Order, Trigger Order, Trailing Stop Order, Post Only Order. Di antara semua itu, limit order, market order, dan trigger order memperbolehkan Anda untuk mengatur waktu berlaku. Waktu berlaku mengacu pada durasi order Anda tetap berlaku sebelum dipenuhi, dan Anda dapat memilihnya berdasarkan parameter waktu.









Limit order menawarkan tiga opsi waktu berlaku: GTC, IOC, FOK.





GTC (Good 'Til Canceled): Jenis order ini tetap berlaku hingga terisi penuh atau dibatalkan.





IOC (Immediate or Cancel): Jika order tidak dapat segera dipenuhi pada harga yang ditentukan, bagian yang tidak terpenuhi dibatalkan.





FOK (Fill or Kill): Jika order tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, order tersebut segera dibatalkan seluruhnya.









Umumnya, market order dipenuhi segera, tetapi Anda juga dapat memilih order MTL (Market-to-Limit).





MTL (Market-to-Limit): Perintah ini diajukan sebagai perintah pasar dan dipenuhi pada harga pasar terbaik saat ini. Jika perintah hanya dipenuhi sebagian, bagian yang tersisa dibatalkan, dan perintah batas diajukan pada harga yang sama dengan bagian yang dipenuhi.









Perintah pemicu menawarkan tiga opsi waktu berlaku: 24 jam, 7 hari, dan jangka panjang.





Validitas 24 Jam: Perintah pemicu Anda akan berlaku selama 24 jam dan menjadi tidak berlaku setelah periode ini.





Validitas 7 Hari: Perintah pemicu Anda akan berlaku selama 7 hari dan menjadi tidak berlaku setelah periode ini.





Validitas Jangka Panjang: Perintah pemicu Anda tetap berlaku hingga dipicu atau dibatalkan secara manual.



