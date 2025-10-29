10 Pra-penjualan Kripto Teratas untuk Dibeli Sekarang Sebelum Harganya Melonjak - Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Koin Kripto Terbaik Saat Ini

Investor kripto sedang berburu kripto 100x berikutnya untuk dibeli, dan persaingan semakin memanas. Proyek seperti BlockchainFX, Remittix, Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan PEPENODE memimpin dengan konsep unik dan momentum tahap awal yang kuat. Presale kripto terbaik ini menarik perhatian global karena peserta awal bertujuan untuk menangkap gelombang besar berikutnya sebelum meledak pada tahun 2025.

Di antara semuanya, BlockchainFX berdiri tegak sebagai presale kripto terbaik yang sedang berlangsung saat ini. Ini bukan sekadar token lain—ini adalah platform penghasil pendapatan nyata yang menjembatani kripto dengan keuangan tradisional. Dengan lebih dari $10,3 juta yang telah terkumpul dan lebih dari 15.800 peserta bergabung, presale ini hampir terjual habis, membuktikan bahwa investor melihatnya sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli sebelum terdaftar dengan harga lebih tinggi.

BlockchainFX ($BFX) Mendominasi Presale Dengan Utilitas Nyata dan Rewards

BlockchainFX ($BFX) saat ini dihargai $0,029 dan melonjak menuju harga peluncuran $0,05. Setelah mengumpulkan lebih dari $10,3 juta dari soft cap $11 juta, BFX telah muncul sebagai salah satu presale kripto dengan pertumbuhan tercepat tahun ini. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kripto, saham, forex, ETF, dan komoditas semuanya dalam satu dashboard terpadu, menjadikannya gateway yang kuat antara DeFi dan keuangan tradisional.

Pemegang BFX mendapatkan hingga 90% APY melalui reward USDT harian yang dihasilkan dari volume perdagangan platform. Audit CertiK, verifikasi KYC Solidproof, dan protokol keamanan canggih membangun kepercayaan dan keandalan. Selain itu, kartu pengeluaran Visa global, tersedia dalam tingkatan Gold, Green, dan Metal—memungkinkan pengguna menggunakan reward BFX mereka di dunia nyata, meningkatkan utilitas token sehari-hari. Kombinasi pendapatan pasif dan kegunaan ini menjadikan BlockchainFX presale kripto terbaik yang tersedia bagi investor yang mencari stabilitas dan penghasilan konsisten. Fitur platform terpadu menghilangkan frustrasi dalam mengelola beberapa aplikasi perdagangan. Trader dapat beralih antara aset seperti Bitcoin, emas, dan ETF secara instan, memungkinkan reaksi lebih cepat terhadap pergeseran pasar. Investor mendapat manfaat dari biaya transaksi yang lebih rendah, eksekusi perdagangan yang lebih lancar, dan tampilan portofolio yang terintegrasi penuh, semuanya melalui pengalaman tunggal yang mulus. Dikombinasikan dengan pertukaran aset silang instan, BlockchainFX menulis ulang arti perdagangan di era Web3, menetapkan standar baru di antara presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025.

Hadiah Gleam BlockchainFX $500.000 Kini Aktif

Investor sekarang dapat memenangkan bagian dari $500.000 dalam token BFX dengan membeli $100 atau lebih selama presale. Hadiah besar ini termasuk hadiah utama $250.000 dan $100.000, memberi penghargaan kepada peserta awal dan memperkuat keterlibatan komunitas.

Presale BFX Dari $0,01 ke $0,029 dan Menuju Harga Peluncuran $0,05

Dimulai dari hanya $0,01, presale BFX telah mencapai $0,029 dan semakin mendekati harga listing $0,05. Itu berarti investor yang masuk sekarang bisa mendapatkan keuntungan instan lebih dari 72% saat peluncuran. Misalnya, investasi $5.000 hari ini akan bernilai sekitar $8.620 ketika BFX terdaftar, dan jika token mencapai target pasca-peluncuran $1 yang diproyeksikan, saham yang sama bisa tumbuh menjadi $172.000. Menggunakan kode bonus CANDY40 yang terbatas waktu sebelum 3 November pukul 6 sore UTC memberi pembeli 40% lebih banyak token, melipatgandakan pengembalian mereka lebih jauh.

BlockchainFX telah diverifikasi oleh CertiK dan Solidproof, dan menerima opsi pembayaran utama termasuk Kartu, ETH, BTC, BNB, USDT, SOL, dan lainnya. Analis memproyeksikan bahwa BFX bisa naik ke $1 pasca-peluncuran, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kripto 100x berikutnya untuk dibeli sebelum 2026.

Remittix: Menyederhanakan Pembayaran Global Melalui Blockchain

Remittix mendapatkan daya tarik untuk misinya membuat pembayaran lintas batas menjadi instan, transparan, dan hemat biaya. Menggunakan teknologi blockchain, ini mengurangi biaya transfer hampir nol dan menghilangkan perantara. Investor awal tertarik pada potensi aplikasi dunia nyata di pasar pengiriman uang yang memproses lebih dari $800 miliar setiap tahun. Presale proyek ini telah menunjukkan kemajuan yang stabil, memposisikannya sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli bagi investor yang mencari token dengan potensi adopsi global. Analis memprediksi momentum kuat setelah mainnet diluncurkan akhir tahun ini.

Bitcoin Hyper (HYPER) Melonjak Di Tengah Buzz Pasar

Bitcoin Hyper adalah proyek lain yang membuat gelombang dengan model konsensus hibridnya dan waktu transaksi secepat kilat. Dibangun sebagai fork lanjutan dari Bitcoin, HYPER bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas tanpa mengorbankan desentralisasi. Presale-nya telah melihat permintaan yang kuat, mencerminkan minat baru dalam proyek blockchain berkinerja tinggi. Karena volatilitas pasar mendorong investor menuju inovasi, HYPER bisa mengukir ceruk yang solid di ruang kripto yang berfokus pada pembayaran. Namun, BlockchainFX tetap menjadi taruhan jangka panjang yang lebih baik bagi mereka yang mencari pendapatan pasif nyata dan reward berbasis platform.

Maxi Doge (MAXI) dan PEPENODE (PEPENODE) Mendapatkan Momentum Meme

Maxi Doge menarik perhatian di pasar koin meme dengan pendekatan berbasis komunitas dan integrasi NFT. Sementara itu, PEPENODE menggabungkan daya tarik meme dengan infrastruktur blockchain nyata, menawarkan staking dan hak tata kelola kepada pemegang. Kedua koin telah mendapatkan daya tarik di media sosial tetapi tetap spekulatif dibandingkan dengan token fungsional seperti BFX. Meskipun koin meme dapat memberikan pengembalian cepat, BlockchainFX menawarkan keberlanjutan dan integrasi dunia nyata yang tidak dimiliki token berbasis meme—menjadikannya salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi investor yang fokus pada pertumbuhan jangka panjang.

Token Menjanjikan Lainnya: Snorter Bot, Best Wallet Token, Little Pepe, NexChain, dan SpacePay

Beberapa presale yang lebih kecil, termasuk Snorter Bot (asisten perdagangan AI), Best Wallet Token (ekosistem dompet multi-chain), Little Pepe (kebangkitan meme yang dipimpin komunitas), NexChain (jaringan interoperabilitas DeFi), dan SpacePay (solusi pembayaran kripto), juga mendapatkan daya tarik presale moderat. Meskipun masing-masing memiliki kekuatan unik, tidak ada yang cocok dengan skala, utilitas nyata, dan kepercayaan terverifikasi dari BlockchainFX

Kesimpulan Akhir: BlockchainFX Memimpin Gelombang Baru Presale 2025

Berdasarkan penelitian terbaru, BlockchainFX berdiri sebagai presale kripto terbaik dan salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli sebelum listing. Dengan lebih dari $10,3 juta terkumpul, audit terverifikasi, potensi pendapatan pasif, dan bonus CANDY40 yang meningkatkan alokasi token sebesar 40%, ini menawarkan investor kesempatan tahap awal yang langka.

Karena analis terus menyebut BFX sebagai salah satu kripto 100x berikutnya untuk dibeli, mereka yang bertindak sebelum presale ditutup mungkin mendapatkan keuntungan yang mengubah hidup. BlockchainFX bukan sekadar token lain, ini adalah ekosistem yang berfungsi penuh yang mendefinisikan ulang perdagangan dan pendapatan pasif untuk era Web3. Investor harus mengamankan posisi mereka sekarang sebelum lonjakan harga berikutnya dan peluncuran $0,05.

Untuk Informasi Lebih Lanjut

Website: https://blockchainfx.com/

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat:https://t.me/blockchainfx_chat