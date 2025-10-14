Epiminds Mengumpulkan $6,6 Juta Untuk Agen Pemasaran AI

Startup berbasis Stockholm Epiminds telah mengumpulkan dana awal sebesar $6,6 juta yang dipimpin oleh Lightspeed Venture Partners, dengan partisipasi dari EWOR, Entourage, dan beberapa investor angel termasuk mantan CMO Booking.com. Didirikan awal tahun ini oleh Elias Malm, yang sebelumnya bekerja di Google, dan Mo Elkhidir, seorang insinyur yang memimpin tim pembelajaran mesin di Spotify dan Kry, perusahaan ini muncul dari tahap pengembangan rahasia dengan produk yang berfungsi dan pendapatan awal dari agensi-agensi besar di Nordik dan AS.

Pendiri Epiminds Mo Elkhidir dan Elias Malm Epiminds

Para pendiri mengatakan platform mereka mengotomatisasi sebagian besar pekerjaan yang dilakukan agensi pemasaran setiap hari, menggunakan kecerdasan buatan multi-agen untuk menganalisis data kinerja, menghasilkan laporan, dan bahkan melaksanakan optimasi kampanye di Google, Meta, TikTok, dan jaringan iklan lainnya. Mereka menggambarkannya sebagai tim AI untuk pemasar. Antarmuka depan sistem yang terlihat adalah "Lucy," seorang manajer pemasaran AI yang mengoordinasikan lebih dari dua puluh agen khusus yang dilatih dengan data kampanye langsung, buku pedoman agensi, dan tolok ukur industri.

Klien dapat bergabung dalam waktu kurang dari satu menit, langsung mendapatkan akses ke staf virtual Lucy yang terdiri dari analis data, pengoptimal kreatif, dan pembeli media. Setiap agen terhubung langsung ke akun klien agensi, mengambil dan memproses metrik kinerja langsung seperti konversi, impresi, anggaran, dan tren audiens. Agen-agen ini menganalisis hasil dan melaksanakan perubahan yang disetujui di dalam platform klien, mulai dari menyesuaikan tawaran hingga menjeda kata kunci yang berkinerja buruk.

Malm mengatakan sistem ini mengurangi pelaporan manual dan manajemen lintas platform yang mendominasi pekerjaan agensi. Pemasar kinerja rata-rata mengelola ribuan titik data di puluhan kampanye. Kerangka multi-agen perusahaan memproses lebih dari 60 juta titik data khusus pemasaran setiap hari. "Manusia menunjukkan bias saat membuat keputusan berbasis data," kata Malm. "Kami membangun Epiminds untuk mengambil beban itu dari orang-orang sehingga mereka dapat fokus pada strategi kreatif daripada spreadsheet."

Produk ini dibangun di atas model bahasa besar komersial, termasuk dari OpenAI, Anthropic, dan Google, dengan lapisan kepemilikan yang mengkhususkannya untuk pemasaran. Rencana jangka panjang perusahaan adalah membangun model LLM sendiri yang khusus untuk pemasaran. Setiap klien dapat menanamkan praktik terbaik internal, template, dan daftar periksa ke dalam sistem, melatih agen untuk berperilaku seperti staf internal daripada alat generik.

Epiminds saat ini bekerja dengan tujuh belas agensi yang mengelola lebih dari 250 merek. Sebagian besar pelanggan awal adalah perusahaan agensi menengah, tetapi pembicaraan dengan agensi global yang lebih besar sedang berlangsung. Malm mengatakan profil pelanggan ideal perusahaan adalah agensi dengan 200 hingga 1.000 karyawan—cukup besar untuk membutuhkan otomatisasi, cukup gesit untuk bergerak cepat dan tetap terdepan dalam perubahan terbesar yang dialami pemasaran dalam satu dekade

"Kami telah mengintegrasikan Epiminds ke dalam alur kerja periklanan kami." Kata John Axelsson, Pendiri & CEO Agensi Iklan Swedia BBO. "Ini benar-benar mulai mengubah cara spesialis kami bekerja dengan mengotomatisasi analisis dan memunculkan wawasan mendalam yang dapat ditindaklanjuti, sementara kami tetap mengendalikan keputusan strategis. Hasilnya adalah optimasi yang lebih cepat, kolaborasi yang lebih efektif antara keahlian manusia dan AI, dan pada akhirnya hasil yang lebih baik untuk klien kami." Rencana bisnis Malm dan Elkhidir diterima oleh inkubator EWOR (Y Combinator Eropa) dan mengembangkan prototipe mereka, menandatangani agensi berbayar pertama mereka, dan mengamankan pendanaan dalam dua belas minggu. Selain mentoring, EWOR menyediakan pendiri tahap awal dengan modal hingga €500.000. Kombinasi kecepatan dan disiplin itu menarik perhatian Lightspeed, dan memimpin putaran pendanaan awal sebesar $6,6 juta.

Perusahaan lain juga menambang wilayah subur ini. Triple Whale mengumpulkan data di seluruh saluran iklan dan memunculkan wawasan melalui dasbor dan peringatan berbasis AI. Perusahaan lain, termasuk Northbeam dan Rockerbox, mengkhususkan diri dalam pemodelan atribusi, sementara Omneky menggunakan AI untuk mengotomatisasi pembuatan kreatif dan optimasi kampanye. Epiminds mengatakan tidak ada yang menggabungkan wawasan, orkestrasi, dan eksekusi melalui agen otonom yang berkolaborasi dalam pelaporan, penawaran, pengaturan kecepatan, dan tugas kreatif secara real time.

Mitra Lightspeed Paul Murphy menyebut pendekatan perusahaan sebagai "serangan langsung terhadap inefisiensi struktural pemasaran digital." Dia membandingkan pergeseran ini dengan gelombang SaaS awal, ketika platform otomatisasi menggantikan pelaporan manual dan spreadsheet yang terfragmentasi.

Elkhidir menggambarkan arsitektur perusahaan sebagai keunggulan intinya. "Setiap agen tahu apa yang dilakukan agen lain," katanya. "Mereka mengambil data, menganalisis hasil, merekomendasikan perubahan, dan melaksanakannya sebagai tim yang terkoordinasi. Ini adalah sistem yang hidup, bukan sekadar dasbor."

Malm mengungkapkannya lebih sederhana: "Kami membangun sistem operasi untuk pemasaran. Lucy hanyalah antarmuka, produk yang Anda lihat. Nilai sebenarnya adalah jaringan multi-agen di belakangnya yang belajar, beradaptasi, dan meningkat dengan setiap kampanye."