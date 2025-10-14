Presale Terbaik untuk Dibeli dan HODL karena Reli Bitcoin $125K Mungkin Tertunda

Poin Penting: Kondisi makroekonomi saat ini menyebabkan volatilitas pasar, membuat Bitcoin dan altcoin berisiko mengalami pergerakan lateral yang berkepanjangan.

Faktor-faktor ini berarti mungkin butuh waktu bagi Bitcoin untuk pulih sepenuhnya dan kembali ke $125K.

Presale terbaik untuk dibeli, seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Snorter Token ($SNORT), saat ini berada pada posisi yang baik sebagai investasi alternatif sampai pasar pulih.

Pasar kripto mungkin telah pulih dari sebagian kerugian akhir pekan, tetapi mungkin butuh waktu sebelum Bitcoin ($BTC) kembali ke level $125K menurut para analis.

Karena ini, beberapa trader memperhatikan presale terbaik untuk dibeli, seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Snorter Token ($SNORT). Mereka menawarkan kenaikan harga yang teratur dan dapat diprediksi, menjadikannya pilihan aman terhadap kerugian lebih banyak di pasar yang saat ini bergejolak.

Ada beberapa faktor yang memicu volatilitas ini. Pertama adalah perang dagang yang sedang berlangsung antara AS dan China. Meskipun situasi telah 'secara substansial mereda,' menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, pasar secara umum tetap gelisah.

Kemudian ada juga ketidakpastian dalam data ekonomi AS. Penutupan pemerintah negara saat ini mencegah data penting seperti angka pengangguran dipublikasikan. Ini lebih lanjut berarti trader tidak memiliki angka solid untuk mendasari keputusan investasi mereka.

💡Mempertimbangkan situasi saat ini, mungkin butuh waktu sebelum pasar pulih sepenuhnya. Ini juga berarti trader harus ekstra sabar sebelum $BTC kembali ke puncak sebelumnya.

Sementara itu, trader beralih ke presale kripto karena sistem penetapan harga mereka yang dapat diprediksi. Ini saat ini merupakan investasi yang lebih aman dibandingkan koin yang sudah terdaftar di bursa.

Berikut adalah beberapa presale token yang menarik perhatian saat ini:

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Menulis Bab Berikutnya dari Ekosistem Bitcoin

Seberharga apapun Bitcoin, ia memiliki keterbatasan mendasar. Salah satunya, transaksi sangat lambat hanya tujuh transaksi per detik (TPS) dibandingkan dengan Solana, yang dapat menangani 65K TPS. Kecepatan lambat ini membuat transaksi menjadi mahal.

$BTC juga memiliki aplikasi terbatas. Seperti adanya, Anda tidak dapat menggunakannya untuk hal-hal seperti staking. Tidak ada dApps, dan tidak ada kontrak pintar, yang fundamental untuk pengembangan DeFi.

Di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) masuk.

✅ Proyek ini mengembangkan jaringan Layer 2 yang berjalan pada Solana Virtual Machine. Dengan demikian, dapat memberikan kecepatan transaksi yang lebih cepat dengan biaya lebih rendah daripada blockchain Bitcoin dasar.

Plus, jembatan kanoniknya akan memungkinkan Anda mengkonversi $BTC ke wrapped $BTC di L2, yang dapat Anda gunakan untuk berbagai aplikasi seperti staking, trading, dan berinteraksi dengan dApps.

Presale telah mengumpulkan lebih dari $23,5 juta dalam waktu rekor, dengan beberapa whale membeli lebih dari $1 juta dalam seminggu. Anda dapat bergabung hari ini dengan menghubungkan dompet kripto Anda ke widget presale, dan membeli token $HYPER dengan kartu kredit/debit atau kripto Anda.

Anda juga dapat melakukan staking token Anda untuk menikmati hadiah staking 50% APY.

Saat ini dihargai $0,013115, $HYPER akan memiliki putaran kenaikan harga lain dalam sehari dari sekarang, jadi semakin cepat Anda bergabung, semakin baik.

Jangan tertinggal. Bergabunglah dengan presale Bitcoin Hyper hari ini.

2. Snorter Token ($SNORT) – Menemukan Presale Kripto yang Akan Datang Menjadi Sederhana

Jika Anda terus-menerus berburu koin berkapitalisasi rendah, Anda mungkin memahami tantangan menemukan yang sah. Ketika Anda melakukannya, kemungkinan besar whale dan bot sudah menyambarnya.

Snorter Token ($SNORT) ingin menyamakan lapangan bermain melalui Snorter Bot, bot trading Solana termurah dan tercepat. Bot trading kripto asli Telegram akan secara signifikan mempercepat pelacakan kripto dan bahkan mengotomatisasi pembelian.

✅Dengan beberapa ketukan pada aplikasi pesan populer, Anda akan dapat melakukan segalanya, dari sniping hingga mengelola portofolio Anda.

Bot ini juga akan dilengkapi dengan fitur deteksi rugpull dan honeypot sehingga Anda dapat menghindari penipuan sebelum peretas membersihkan akun Anda.

Hal-hal menjadi lebih baik ketika Anda memegang token asli $SNORT. Anda dapat, misalnya, mendapatkan snipe tak terbatas dan biaya transaksi rendah, sehingga Anda dapat terus menemukan cryptocurrency kelas atas tanpa gangguan atau menghabiskan banyak uang.

Untuk mendapatkan token Anda, kunjungi situs web presale Snorter Token resmi dan beli token dengan harga saat ini $0,1079. Anda juga dapat melakukan staking token Anda untuk mendapatkan hadiah staking 108% APY.

Seperti kebanyakan presale token, kenaikan harga baru sudah di depan mata. Ini berarti bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan token $SNORT Anda adalah sekarang.

Bergabunglah dengan salah satu presale terpanas hari ini. Dapatkan Snorter Token di sini.

3. Pudgy Pandas ($PANDA) – Membantu Menyelamatkan Beberapa Hewan Paling Imut di Dunia, Satu Token pada Satu Waktu

Tentu, ada banyak presale yang diluncurkan setiap minggu, tetapi hanya sedikit yang menangkap imajinasi. Salah satunya adalah Pudgy Pandas ($PANDA).

Lebih dari sekadar usaha menghasilkan uang, presale token ini memiliki tujuan mulia di baliknya. Menggunakan dana yang akan dikumpulkan, tim proyek akan membantu melestarikan panda dunia, meningkatkan populasi mereka, dan membebaskan yang masih terkurung dalam kandang di kebun binatang di seluruh dunia.

✅ Waktu sangat penting ketika datang ke proyek seperti ini, itulah sebabnya presale hanya akan berjalan dari 15 September hingga 18 Oktober. Dengan kurang dari seminggu sebelum akhir presale, hal-hal terus memanas.

Secara keseluruhan, presale akan memiliki 11 tahap kenaikan harga. Dengan sembilan di antaranya sudah berakhir, trader sekarang berebut untuk mendapatkan pasokan token yang tersisa.

Jadi, jika Anda ingin mendapatkan token $PANDA yang semakin berharga, ini bisa menjadi kesempatan terakhir Anda untuk membelinya dengan harga saat ini $0,056527.

Seperti biasa, situs web presale resmi adalah tempat Anda bisa mendapatkan token Pudgy Pandas. Pastikan untuk menghubungkan dompet kripto Anda ke widget presale dan kemudian menyelesaikan pembelian dengan membayar menggunakan fiat atau kripto.

Jadilah bagian dari presale kripto untuk tujuan ini dan dapatkan token $PANDA hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat whitepaper Pudgy Pandas.

Ringkasan: Pemulihan pasar kripto mungkin lebih lambat dari yang diharapkan mengingat kondisi makroekonomi saat ini, tetapi baik untuk mengetahui bahwa Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Snorter Token ($SNORT) adalah alternatif yang layak di pasar yang bergejolak saat ini.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri.

Kosta bergabung dengan tim pada 2021 dan dengan cepat memantapkan dirinya dengan kehausannya akan pengetahuan, dedikasi luar biasa, dan pemikiran analitis. Dia tidak hanya membahas berbagai topik terkini, tetapi juga menulis ulasan, artikel PR, dan materi pendidikan yang sangat baik. Artikelnya juga dikutip oleh agensi berita lain.

