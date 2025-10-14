Pemenang Hadiah Nobel Menyatakan Bitcoin Sebagai Kekuatan Untuk Pembebasan Ekonomi

María Corina Machado, tokoh terkemuka dalam oposisi Venezuela, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2025 atas kampanye panjangnya untuk memulihkan pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia di negara tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa dia juga telah menjadi salah satu pendukung publik Bitcoin paling menonjol di Amerika Latin, menyebut cryptocurrency tersebut sebagai "penyelamat" bagi warga Venezuela yang menghadapi kontrol mata uang yang ketat dan inflasi yang tidak terkendali.

Penghargaan Menyoroti Peran Bitcoin

Keputusan Komite Nobel menempatkan Machado di pusat perdebatan politik dan ekonomi. Menurut komite tersebut, karyanya telah menggalang banyak warga Venezuela melawan penindasan.

Pada saat yang sama, Machado telah menggambarkan Bitcoin sebagai alat yang digunakan orang untuk melindungi tabungan, mengirim pengiriman uang, dan menghindari nilai tukar yang dikendalikan negara. Klaim tersebut dibuat selama wawancara 2024 dengan Human Rights Foundation.

Keruntuhan Ekonomi Venezuela Dan Dampaknya

Ekonomi Venezuela memasuki krisis yang dalam setelah 2016 dan selama beberapa tahun berikutnya, dengan hiperinflasi dan penurunan tajam dalam output. Laporan menunjukkan bertahun-tahun harga yang tidak terkendali dan penurunan tajam nilai bolívar, mendorong banyak keluarga untuk mencari mata uang asing atau penyimpan nilai alternatif. Sejumlah besar orang meninggalkan negara tersebut dan banyak lagi yang bergantung pada pasar informal dan pengiriman uang dari luar negeri.

Cryptocurrency Sebagai Alat Praktis

Berdasarkan laporan dan wawancara, warga Venezuela biasa menggunakan Bitcoin bukan sebagai aset spekulatif tetapi sebagai solusi kerja untuk masalah sehari-hari. Ini membantu beberapa orang untuk memindahkan uang melintasi batas negara ketika saluran resmi ditutup atau tidak dapat diandalkan.

Machado dan aktivis lainnya telah berpendapat bahwa pasar kripto peer-to-peer dapat memungkinkan orang mengakses dana tanpa melalui sistem yang dikendalikan negara.

Politik, Sekutu, Dan Tuduhan

Profil internasional Machado telah mendatangkan sekutu dan kritikus. Laporan mencatat kontak antara tokoh oposisi dan pejabat senior AS, dan pengamat mengatakan Machado memiliki hubungan dengan konservatif AS, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Machado telah membantah bahwa gerakannya diarahkan dari luar negeri dan dia telah membingkai dukungan luar sebagai solidaritas dengan warga Venezuela yang menghadapi penindasan.

Gejolak Pasar Dan Pemulihan

Fluktuasi harga Bitcoin baru-baru ini telah menarik perhatian segar pada penggunaan dunia nyatanya. Menurut data pasar, penjualan tajam mendorong aset tersebut serendah $102.000 setelah open interest pada derivatif turun sekitar $12 miliar, merosot dari $47 miliar menjadi $35 miliar.

Pembeli kemudian masuk dan harga naik kembali mendekati sekitar $115.110, rebound intraday yang membuat Bitcoin naik lebih dari 3% pada hari itu dalam beberapa laporan.

Gambar unggulan dari NewsX, grafik dari TradingView