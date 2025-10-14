BursaDEX+
Pengguna OpenSea menghadapi tenggat waktu 15 Oktober untuk hadiah NFT dan token SEA

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2025/10/14 20:08
OpenSea sedang mempersiapkan perubahan besar dalam strategi keterlibatan penggunanya. Dengan tenggat waktu 15 Oktober yang semakin dekat, pengguna perlu menghubungkan dompet yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) untuk mengakses NFT drop mendatang dan memenuhi syarat untuk hadiah token SEA yang sangat dinantikan. 

Untuk memastikan pengguna dapat sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program Treasure Chests OpenSea, mereka harus bertindak sebelum 15 Oktober. Mereka yang tidak menghubungkan dompet EVM tidak akan dapat berpartisipasi dalam sebagian besar hadiah penting, seperti airdrop token $SEA yang akan datang. Insentif sebagian besar terkait dengan rantai EVM, yang berarti pengguna tanpa dompet EVM kemungkinan tidak akan memiliki peluang insentif apa pun.

OpenSea telah secara agresif mendorong komunitasnya, khususnya pengguna yang masuk ke platform menggunakan dompet Web2 atau Solana, untuk terhubung ke dompet EVM. 

"Tidak ada dompet EVM? Tidak ada hadiah EVM," platform tersebut tampaknya jelas tentang siapa yang dapat menerima hadiah. Hadiah, khususnya token SEA dan NFT, tidak akan dapat diakses oleh mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan ini, dan tenggat waktu hanya akan semakin penting.

 

Apa yang ditawarkan OpenSea dalam program Treasure Chests-nya?

Program Treasure Chests berakhir pada hari yang sama, menciptakan rasa urgensi. Peran peti, terutama tingkat Solar, akan menjadi penentu jumlah token SEA yang dikeluarkan selama acara pembuatan token (TGE). Peti-peti ini berisiko tinggi; mereka mungkin menghasilkan keuntungan yang signifikan atau hasil yang mengecewakan.

Peti Solar dalam kategori atas menjanjikan keuntungan terbesar. Namun demikian, sebagai pemain NFT yang sudah lama, Cape menyatakan bahwa risiko tinggi yang terkait dengan peti-peti ini bisa menghasilkan keuntungan besar atau tidak ada keuntungan sama sekali. 

Berita ini muncul saat OpenSea baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menaikkan biaya perdagangan menjadi 1% dari 0,5%. OpenSea mengatakan juga akan memperkenalkan biaya perdagangan 1% pada NFT dan biaya 0,85% pada pertukaran token.

Untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan menciptakan kegembiraan tentang peluncuran token SEA, OpenSea akan menarik setengah dari biaya baru ini ke dalam kumpulan hadiah yang akan mendukung insentif pra-peluncuran token. Kumpulan yang sudah ada sebesar $1 juta token Optimism (OP) dan Arbitrum (ARB) akan diperluas dengan lebih banyak NFT dan token dan memungkinkan alokasi mereka melalui sistem peti harta karun, yang telah digamifikasi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

