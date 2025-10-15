DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan Bitcoin Senilai $15B, Berpotensi Meningkatkan Cadangan BTC A.S.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) berusaha untuk mendapatkan kepemilikan BTC senilai hingga $15 miliar, yang disita dari skema penipuan kripto. Hal ini akan meningkatkan cadangan Bitcoin pemerintah AS dan terjadi di tengah dorongan untuk membentuk cadangan BTC Strategis.

DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan BTC Yang Dapat Meningkatkan Cadangan Bitcoin AS

Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap hampir 127.271 BTC, senilai hampir $15 miliar, yang merupakan bagian dari "hasil dan instrumen" penipuan "pig butchering". DOJ lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana tersebut saat ini berada dalam pengawasan pemerintah AS.

Sementara itu, mereka juga mencatat bahwa ini menandai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ. DOJ menyita dana tersebut dari Chen Zhi, juga dikenal sebagai "Vincent," pendiri dan ketua Prince Holding Group (Prince Group), yang telah didakwa dengan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang.

Tindakan penyitaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan cadangan Bitcoin AS jika pengadilan memberikan perintah penyitaan. Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mengusulkan agar AS menggunakan aset yang disita untuk membentuk cadangan BTC Strategis.

Data BitcoinTreasuries menunjukkan bahwa AS saat ini memegang 198.021 BTC, yang sebagian besar berasal dari penyitaan. Dengan demikian, perintah penyitaan untuk $15 miliar ini berarti pemerintah pada akhirnya dapat memegang hingga 325.292 BTC ($36 miliar) dalam cadangannya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah mengkonfirmasi pada Agustus bahwa cadangan Bitcoin AS bernilai hingga $20 miliar. Ini mengikuti spekulasi sebelumnya bahwa AS telah menjual sebagian besar kepemilikan BTC-nya.

Sementara itu, langkah ini juga akan memperluas keunggulan AS atas negara-negara lain dalam hal kepemilikan Bitcoin. Pemerintah AS memegang BTC terbanyak di antara entitas pemerintah, di depan China yang berada di posisi kedua dengan 190.000 BTC.

Cadangan BTC Adalah 'Hal Terbijak' Yang Harus Dilakukan

Perlu dicatat, perkembangan ini terjadi di tengah dorongan untuk mengesahkan Undang-Undang BUTCOIN, yang akan mengkodifikasi perintah cadangan Bitcoin Strategis Trump. Senator Cynthia Lummis, yang memperkenalkan RUU tersebut, hari ini mencatat bahwa keunikan BTC adalah salah satu alasan cadangan tersebut merupakan "hal terbijak" yang harus dilakukan untuk memperkuat dolar.

Ini mengikuti dukungan Elon Musk terhadap Bitcoin, di mana dia mencatat bahwa Bitcoin didasarkan pada energi, karena siapa pun dapat menerbitkan mata uang fiat palsu, tetapi tidak mungkin untuk memalsukan energi. Lummis setuju dengan Musk dan menyatakan bahwa cadangan BTC akan membantu mengamankan utang mereka dengan aset keras.

Dia menambahkan bahwa mereka juga dapat mengauditnya untuk membuktikan cadangan Bitcoin kapan saja dan bahwa, mengingat kelangkaannya, mereka dapat menggunakannya dalam 20 tahun untuk melunasi persentase yang berarti dari utang AS.