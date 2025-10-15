BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan Bitcoin Senilai $15B, Berpotensi Meningkatkan Cadangan BTC A.S. muncul di BitcoinEthereumNews.com. Departemen Kehakiman A.S. (DOJ) berusaha mendapatkan kepemilikan hingga $15 miliar BTC, yang disita dari skema penipuan kripto. Hal ini akan meningkatkan cadangan Bitcoin pemerintah A.S. dan terjadi di tengah dorongan untuk membentuk cadangan BTC Strategis. DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan BTC Yang Dapat Meningkatkan Cadangan Bitcoin A.S. Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka mengajukan gugatan penyitaan perdata terhadap hampir 127.271 BTC, senilai hampir $15 miliar, yang merupakan bagian dari "hasil dan instrumen" penipuan "pig butchering". DOJ lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana tersebut saat ini berada dalam pengawasan pemerintah A.S. Sementara itu, mereka juga mencatat bahwa ini menandai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ. DOJ menyita dana tersebut dari Chen Zhi, juga dikenal sebagai "Vincent," pendiri dan ketua Prince Holding Group (Prince Group), yang telah didakwa dengan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Tindakan penyitaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan cadangan Bitcoin A.S. jika pengadilan memberikan perintah penyitaan. Presiden A.S. Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mengusulkan agar A.S. menggunakan aset yang disita untuk membentuk cadangan BTC Strategis. Data BitcoinTreasuries menunjukkan bahwa A.S. saat ini memegang 198.021 BTC, yang sebagian besar berasal dari penyitaan. Dengan demikian, perintah penyitaan untuk $15 miliar ini berarti pemerintah pada akhirnya dapat memegang hingga 325.292 BTC ($36 miliar) dalam cadangannya. Menteri Keuangan A.S. Scott Bessent telah mengkonfirmasi pada Agustus bahwa cadangan Bitcoin A.S. bernilai hingga $20 miliar. Ini menyusul spekulasi sebelumnya bahwa A.S. telah menjual sebagian besar kepemilikan BTC-nya. Sementara itu, langkah ini juga akan memperluas keunggulan A.S. atas negara-negara lain dalam hal kepemilikan Bitcoin. Pemerintah A.S. memegang BTC terbanyak di antara entitas pemerintah, di depan...Postingan DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan Bitcoin Senilai $15B, Berpotensi Meningkatkan Cadangan BTC A.S. muncul di BitcoinEthereumNews.com. Departemen Kehakiman A.S. (DOJ) berusaha mendapatkan kepemilikan hingga $15 miliar BTC, yang disita dari skema penipuan kripto. Hal ini akan meningkatkan cadangan Bitcoin pemerintah A.S. dan terjadi di tengah dorongan untuk membentuk cadangan BTC Strategis. DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan BTC Yang Dapat Meningkatkan Cadangan Bitcoin A.S. Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka mengajukan gugatan penyitaan perdata terhadap hampir 127.271 BTC, senilai hampir $15 miliar, yang merupakan bagian dari "hasil dan instrumen" penipuan "pig butchering". DOJ lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana tersebut saat ini berada dalam pengawasan pemerintah A.S. Sementara itu, mereka juga mencatat bahwa ini menandai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ. DOJ menyita dana tersebut dari Chen Zhi, juga dikenal sebagai "Vincent," pendiri dan ketua Prince Holding Group (Prince Group), yang telah didakwa dengan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Tindakan penyitaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan cadangan Bitcoin A.S. jika pengadilan memberikan perintah penyitaan. Presiden A.S. Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mengusulkan agar A.S. menggunakan aset yang disita untuk membentuk cadangan BTC Strategis. Data BitcoinTreasuries menunjukkan bahwa A.S. saat ini memegang 198.021 BTC, yang sebagian besar berasal dari penyitaan. Dengan demikian, perintah penyitaan untuk $15 miliar ini berarti pemerintah pada akhirnya dapat memegang hingga 325.292 BTC ($36 miliar) dalam cadangannya. Menteri Keuangan A.S. Scott Bessent telah mengkonfirmasi pada Agustus bahwa cadangan Bitcoin A.S. bernilai hingga $20 miliar. Ini menyusul spekulasi sebelumnya bahwa A.S. telah menjual sebagian besar kepemilikan BTC-nya. Sementara itu, langkah ini juga akan memperluas keunggulan A.S. atas negara-negara lain dalam hal kepemilikan Bitcoin. Pemerintah A.S. memegang BTC terbanyak di antara entitas pemerintah, di depan...

DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan Bitcoin Senilai $15B, Berpotensi Meningkatkan Cadangan BTC A.S.

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/15 00:48
Orderly Network
ORDER$0.0963-6.50%
Union
U$0.003442+21.75%
Bitcoin
BTC$90,897.65-0.12%
COM
COM$0.005561+9.90%
AssangeDAO
JUSTICE$0.00002316--%

Departemen Kehakiman AS (DOJ) berusaha untuk mendapatkan kepemilikan BTC senilai hingga $15 miliar, yang disita dari skema penipuan kripto. Hal ini akan meningkatkan cadangan Bitcoin pemerintah AS dan terjadi di tengah dorongan untuk membentuk cadangan BTC Strategis.

DOJ Mengajukan Perintah Penyitaan BTC Yang Dapat Meningkatkan Cadangan Bitcoin AS

Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap hampir 127.271 BTC, senilai hampir $15 miliar, yang merupakan bagian dari "hasil dan instrumen" penipuan "pig butchering". DOJ lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana tersebut saat ini berada dalam pengawasan pemerintah AS.

Sementara itu, mereka juga mencatat bahwa ini menandai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ. DOJ menyita dana tersebut dari Chen Zhi, juga dikenal sebagai "Vincent," pendiri dan ketua Prince Holding Group (Prince Group), yang telah didakwa dengan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang.

Tindakan penyitaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan cadangan Bitcoin AS jika pengadilan memberikan perintah penyitaan. Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mengusulkan agar AS menggunakan aset yang disita untuk membentuk cadangan BTC Strategis.

Data BitcoinTreasuries menunjukkan bahwa AS saat ini memegang 198.021 BTC, yang sebagian besar berasal dari penyitaan. Dengan demikian, perintah penyitaan untuk $15 miliar ini berarti pemerintah pada akhirnya dapat memegang hingga 325.292 BTC ($36 miliar) dalam cadangannya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah mengkonfirmasi pada Agustus bahwa cadangan Bitcoin AS bernilai hingga $20 miliar. Ini mengikuti spekulasi sebelumnya bahwa AS telah menjual sebagian besar kepemilikan BTC-nya.

Sementara itu, langkah ini juga akan memperluas keunggulan AS atas negara-negara lain dalam hal kepemilikan Bitcoin. Pemerintah AS memegang BTC terbanyak di antara entitas pemerintah, di depan China yang berada di posisi kedua dengan 190.000 BTC.

Cadangan BTC Adalah 'Hal Terbijak' Yang Harus Dilakukan

Perlu dicatat, perkembangan ini terjadi di tengah dorongan untuk mengesahkan Undang-Undang BUTCOIN, yang akan mengkodifikasi perintah cadangan Bitcoin Strategis Trump. Senator Cynthia Lummis, yang memperkenalkan RUU tersebut, hari ini mencatat bahwa keunikan BTC adalah salah satu alasan cadangan tersebut merupakan "hal terbijak" yang harus dilakukan untuk memperkuat dolar.

Ini mengikuti dukungan Elon Musk terhadap Bitcoin, di mana dia mencatat bahwa Bitcoin didasarkan pada energi, karena siapa pun dapat menerbitkan mata uang fiat palsu, tetapi tidak mungkin untuk memalsukan energi. Lummis setuju dengan Musk dan menyatakan bahwa cadangan BTC akan membantu mengamankan utang mereka dengan aset keras.

Dia menambahkan bahwa mereka juga dapat mengauditnya untuk membuktikan cadangan Bitcoin kapan saja dan bahwa, mengingat kelangkaannya, mereka dapat menggunakannya dalam 20 tahun untuk melunasi persentase yang berarti dari utang AS.

Sumber: https://coingape.com/doj-files-15b-btc-forfeiture-order-potentially-boosting-u-s-bitcoin-reserves/

Peluang Pasar
Logo Orderly Network
Harga Orderly Network(ORDER)
$0.0963
$0.0963$0.0963
-4.93%
USD
Grafik Harga Live Orderly Network (ORDER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16