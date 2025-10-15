SOL Strategies dan Solmate Menambahkan $135M dalam Solana Selama Crash Pasar dengan Diskon 15%

Solana SOL $202.1 Volatilitas 24j: 0.1% Kapitalisasi pasar: $110.58 M Vol. 24j: $14.22 M perusahaan strategi treasury SOL Strategies dan Solmate mengumumkan pembelian baru pada 14 Oktober, memanfaatkan crash pasar baru-baru ini untuk memperluas kepemilikan mereka dengan harga diskon.

SOL Strategies Mengumumkan Pembelian 88.433 SOL dari Hasil Penawaran LIFE

SOL Strategies Inc mengkonfirmasi pembelian 88.433 token SOL dari hasil penawaran LIFE senilai C$30 juta yang baru saja ditutup, dengan harga rata-rata $193,93 per SOL.

Menurut pembaruan resmi di X, transaksi tersebut mencakup sekitar 79.000 token SOL terkunci yang diperoleh dari Solana Foundation dengan diskon 15%, bersama dengan pembelian spot di pasar terbuka.

Token terkunci akan sepenuhnya terbuka setelah dua belas bulan dan langsung di-stake ke validator perusahaan.

Total kepemilikan SOL perusahaan berbasis Toronto ini kini mencapai 435.064 SOL, bernilai sekitar $85,9 juta, menurut data dari The Block.

Cathie Wood Mengambil Saham di Investor Solana Solmate di Tengah Pembelian SOL Baru Senilai $50 Juta

Solmate Infrastructure (NASDAQ: SLMT) yang berbasis di Abu Dhabi juga mengkonfirmasi pembelian SOL senilai $50 juta dari Solana Foundation, dilakukan dengan diskon 15% dari harga pasar selama salah satu minggu paling bergejolak dalam sejarah kripto.

Dilaksanakan di bawah perjanjian strategis antara kedua belah pihak, pembelian SOL dengan diskon secara signifikan mengurangi harga masuk Solmate saat perusahaan memimpin adopsi korporat Solana di Timur Tengah.

Kesepakatan tersebut juga melihat Solana Foundation mempertahankan hak untuk menominasikan hingga dua direktur ke Dewan Solmate.

Yang perlu dicatat, pengumuman tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Ark Invest milik Cathie Wood mengambil 11,5% saham di Solmate Infrastructure, mengutip pengajuan Schedule 13G tertanggal 30 September 2025.

Ark pertama kali berpartisipasi dalam pembiayaan PIPE Solmate yang kelebihan permintaan, memperoleh 6,5 juta saham, menandai investasi ETF AS teregulasi pertama ke dalam PIPE infrastruktur kripto. Perusahaan tersebut sejak itu telah meningkatkan posisinya hampir 780.000 saham.

Pembelian ganda oleh SOL Strategies dan Solmate menandakan keyakinan institusional yang kuat pada potensi pertumbuhan jangka panjang Solana, di tengah uji stres besar. Jika tren ini berlanjut, hal itu dapat menjangkarkan sentimen investor ritel, mendorong pemegang untuk HODL melalui peristiwa volatilitas di masa depan, meningkatkan stabilitas harga Solana.

next

Artikel SOL Strategies dan Solmate Menambahkan $135 Juta di Solana Selama Crash Pasar dengan Diskon 15% pertama kali muncul di Coinspeaker.