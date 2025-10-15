Cardano Berjuang di Tengah Penjualan Pasar: Melihat Lebih Dekat Kinerja Terbaru ADA

BursaDEX+
Cardano menghadapi resistensi, berjuang untuk mempertahankan pemulihan di tengah penjualan pasar. Penurunan harga ADA bisa mencapai $0,60 jika tekanan penjualan berlanjut. Cardano melawan level resistensi kunci, mengincar potensi pemulihan di atas $0,74. Cardano (ADA) menghadapi tantangan signifikan saat pasar cryptocurrency yang lebih luas bergulat dengan penurunan tajam. Setelah penjualan brutal selama akhir pekan, ADA mengalami penurunan harga besar, mencapai titik terendah $0,61 pada 11 Oktober. Penurunan tajam ini merupakan bagian dari penarikan pasar kripto yang lebih luas, yang menyebabkan kapitalisasi pasar gabungan cryptocurrency turun lebih dari $150 miliar dalam waktu hanya 24 jam. Meskipun penurunan awal, Cardano mengalami pemulihan singkat, menandai lonjakan dua hari ke $0,736 pada 13 Oktober. Namun, pemulihan ini berlangsung singkat, dengan resistensi dari penjual di level $0,736 menunjukkan bahwa para bull menghadapi tekanan signifikan. Istilah "dead cat bounce" telah digunakan untuk menggambarkan kenaikan ADA, menyoroti sifat rapuh dari pemulihannya. Resistensi terbaru menandakan bahwa para bear mungkin masih mengendalikan, dan penurunan lebih lanjut bisa terjadi jika penjualan terus berlanjut. Baca Juga: Banjir Darah Pasar Kripto: $150B Menghilang saat Bitcoin Mengungguli Emas sebesar 25.000% Level Resistensi Kunci dan Prospek Pasar untuk ADA Agar Cardano mendapatkan kembali momentum, ia perlu mengatasi level resistensi yang signifikan. ADA menghadapi tantangan di level $0,736, di mana penjualan telah sangat kuat. Jika resistensi ini bertahan, Cardano bisa mengalami penurunan lebih lanjut, dengan potensi turun ke $0,60 atau bahkan $0,50 dalam beberapa hari mendatang. Sumber: Tradingview Namun, jika harga berhasil menembus level resistensi ini dan naik di atas rata-rata pergerakan harian kunci—saat ini berada di $0,833 dan $0,741—bisa terjadi perubahan sentimen pasar. Gerakan seperti itu akan membatalkan pandangan bearish dan berpotensi menandakan pemulihan yang lebih berkelanjutan untuk ADA. Saat ini, Cardano diperdagangkan turun 5,26% dalam 24 jam terakhir, dengan penurunan 21% selama minggu lalu. Pengamat pasar terus memantau situasi untuk menentukan apakah tren penurunan saat ini akan berlanjut atau jika ADA dapat membangun momentum yang cukup untuk membalikkan kerugiannya. Dengan pasar kripto masih dalam fase konsolidasi yang hati-hati, kinerja ADA di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menembus resistensi dan mendapatkan kembali kepercayaan investor. Cardano Berjuang di Tengah Penjualan Pasar: Melihat Lebih Dekat Kinerja Terbaru ADA

Penulis: Coinstats
2025/10/15 02:04
  • Cardano menghadapi resistensi, berjuang untuk mempertahankan pemulihan di tengah penjualan pasar.
  • Penurunan harga ADA bisa mencapai $0,60 jika tekanan penjualan berlanjut.
  • Cardano melawan level resistensi utama, mengincar pemulihan potensial di atas $0,74.

Cardano (ADA) menghadapi tantangan signifikan saat pasar cryptocurrency yang lebih luas bergulat dengan penurunan tajam. Setelah penjualan brutal selama akhir pekan, ADA mengalami penurunan harga besar, mencapai titik terendah $0,61 pada 11 Oktober. Penurunan tajam ini merupakan bagian dari kemunduran pasar kripto yang lebih luas, yang melihat kapitalisasi pasar gabungan cryptocurrency turun lebih dari $150 miliar dalam waktu hanya 24 jam. Meskipun penurunan awal, Cardano mengalami pemulihan singkat, menandai lonjakan dua hari ke $0,736 pada 13 Oktober.


Namun, pemulihan ini berlangsung singkat, dengan resistensi dari penjual di level $0,736 menunjukkan bahwa para bull menghadapi tekanan signifikan. Istilah "dead cat bounce" telah digunakan untuk menggambarkan kenaikan ADA, menyoroti sifat rapuh dari pemulihannya. Resistensi terbaru menandakan bahwa para bear mungkin masih mengendalikan, dan penurunan lebih lanjut bisa terjadi jika penjualan terus berlanjut.


Baca Juga: Bencana Pasar Kripto: $150B Menghilang saat Bitcoin Mengalahkan Emas sebesar 25.000%


Level Resistensi Utama dan Prospek Pasar untuk ADA

Agar Cardano mendapatkan kembali momentum, ia perlu mengatasi level resistensi yang signifikan. ADA menghadapi tantangan di level $0,736, di mana penjualan telah sangat kuat. Jika resistensi ini bertahan, Cardano bisa mengalami penurunan lebih lanjut, dengan potensi turun ke $0,60 atau bahkan $0,50 dalam beberapa hari mendatang.


ada

Sumber: Tradingview

Namun, jika harga berhasil menembus level resistensi ini dan naik di atas rata-rata pergerakan harian utama—saat ini berada di $0,833 dan $0,741—bisa terjadi perubahan sentimen pasar. Pergerakan seperti itu akan membatalkan pandangan bearish dan berpotensi menandakan pemulihan yang lebih berkelanjutan untuk ADA.


Saat ini, Cardano diperdagangkan turun 5,26% dalam 24 jam terakhir, dengan penurunan 21% selama seminggu terakhir. Pengamat pasar sedang memantau situasi dengan cermat untuk menentukan apakah tren penurunan saat ini akan berlanjut atau jika ADA dapat membangun momentum yang cukup untuk membalikkan kerugiannya. Dengan pasar kripto masih dalam fase konsolidasi yang hati-hati, kinerja ADA di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menembus resistensi dan mendapatkan kembali kepercayaan investor.


Baca Juga: XRP Siap Meledak: Analis Memprediksi Lonjakan 135% saat Arus Masuk Baru $30B Mendorong Harga!


Artikel Cardano Berjuang di Tengah Penjualan Pasar: Pandangan Lebih Dekat pada Kinerja Terbaru ADA pertama kali muncul di 36Crypto.

