Bitcoin di Ambang 'Reset Besar' Versus Emas, Peringatan Strategis Bloomberg

Postingan Bitcoin di Ambang 'Great Reset' Versus Emas, Peringatan Strategis Bloomberg muncul di BitcoinEthereumNews.com. Selama bertahun-tahun, Bitcoin dipandang sebagai emas digital, tetapi angka-angka terbaru menunjukkan perbandingan ini mungkin kehilangan kredibilitas. Strategis Bloomberg Mike McGlone merangkumnya secara langsung: rasio antara Bitcoin dan emas berubah dengan cepat dan bisa menjadi tanda pertama dari apa yang dia sebut sebagai great reset. Ketika berbicara tentang data, grafik berbicara lebih keras daripada kata-kata. Persilangan Bitcoin/Emas yang dulu mencapai lebih dari 50 sekarang hampir mencapai 30, terus menurun sementara volatilitas kembali meresap ke ekuitas, dan McGlone mengatakan bahwa aset berisiko secara keseluruhan cenderung menderita dalam situasi ini sementara emas diam-diam merebut kembali posisinya. Harga Bitcoin belakangan ini sangat fluktuatif, dengan upaya awal untuk mencapai $124.000 gagal dalam hitungan jam dan meninggalkan koin tersebut kembali di bawah $111.000 pada saat pasar AS dibuka. Sumber: Mike McGlone Sementara itu, emas berkinerja sangat baik, yang membuatnya sulit untuk mengatakan bahwa kelangkaan digital lebih baik daripada kelangkaan fisik. Hanya dalam satu hari, futures naik sebesar $130, mengakhiri hari pada $4.130 per ons. Ini adalah rekor baru dan kenaikan 3,3%, yang telah membuat kapitalisasi pasar logam tersebut naik hampir satu triliun dolar. Lebih banyak angka GLD, ETF bullion terbesar, memiliki perdagangan senilai $12,5 miliar, kedua tertinggi dalam sejarahnya dan lebih berat daripada perputaran di sebagian besar saham Magnificent 7. RSI emas baru saja mencapai 91,8, pembacaan bulanan terkuat yang pernah ada, dan logam tersebut hanya mengalami empat bulan kerugian sejak Maret 2024. McGlone telah menerima kritik atas sikapnya yang pesimistis di masa lalu, tetapi pada kesempatan ini, bukti mendukungnya. Bitcoin mungkin naik di dunia kripto, tetapi ketika Anda membandingkannya dengan Emas, pesannya cukup jelas — logam tua itu menang. Sumber: https://u.today/bitcoin-on-the-verge-of-great-reset-versus-gold-bloomberg-strategist-warns