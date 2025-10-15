BursaDEX+
Tether Menyelesaikan Gugatan Celsius Dengan Kesepakatan Penyelesaian Besar Senilai $300 Juta

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2025/10/15 03:22
Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), sebuah kemitraan antara GXD Labs dan VanEck, mengumumkan pada hari Selasa perkembangan signifikan dalam kasus kebangkrutan Celsius. Tether (USDT) telah setuju untuk membayar jumlah besar kepada harta kebangkrutan pemberi pinjaman kripto tersebut setelah proses persidangan yang dimulai tahun lalu.

Tether Menyelesaikan Gugatan Senilai Miliaran Dolar

Penyelesaian ini menandai tonggak penting dalam saga hukum yang sedang berlangsung seputar Celsius, yang mengajukan kebangkrutan pada Juli 2022.

Celsius sebelumnya menuduh Tether salah menangani jaminan dan likuidasi, mengklaim 39.542 BTC (sekitar $4,3 miliar pada saat itu) bersama dengan tambahan $100 juta untuk ganti rugi, yang merupakan klaim pihak ketiga terbesar mereka. 

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Bitcoinist, Celsius menegaskan bahwa tindakan Tether mencontohkan "skema yang lebih luas untuk mengeksploitasi pasar cryptocurrency AS," posisi yang mereka yakini dapat mendukung yurisdiksi dalam kasus ini.

Menanggapi tuduhan tersebut, Tether menggambarkan gugatan tersebut sebagai "pemerasan," menegaskan bahwa Celsius bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan tambahan mengingat fluktuasi harga Bitcoin pada saat itu. Tether berpendapat bahwa kesalahan manajemen Celsius seharusnya tidak mengakibatkan biaya yang tidak semestinya bagi mereka.

Pengembalian Signifikan Untuk Kreditor Kebangkrutan Celsius

Pada akhirnya, penyelesaian ini memungkinkan Tether untuk menyelesaikan masalah dengan sebagian kecil dari jumlah awal yang diklaim oleh Celsius, dengan hampir $300 juta diperkirakan akan dipulihkan, memberikan pengembalian yang signifikan bagi kreditor yang terlibat dalam proses kebangkrutan.

CEO Tether Paolo Ardoino juga berkomentar tentang penyelesaian tersebut di situs media sosial X (sebelumnya Twitter), menyatakan, "Tether senang telah mencapai penyelesaian semua masalah terkait kebangkrutan Celsius." 

David Proman, Managing Partner GXD Labs, juga menyatakan kepuasannya dengan resolusi tersebut. "Kami senang telah menyelesaikan proses persidangan Celsius dan klaim terkait terhadap Tether," katanya.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com 

