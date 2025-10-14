Nilai Perusahaan Metaplanet Jatuh Di Bawah Kepemilikan Bitcoin, Saham Anjlok 12%

Nilai perusahaan Metaplanet telah anjlok di bawah nilai cadangan Bitcoin-nya karena penurunan harga kripto menekan perusahaan perbendaharaan BTC terbesar di Asia.

mNAV perusahaan berbasis Jepang ini — rasio kapitalisasi pasar ditambah utang terhadap nilai kepemilikan kriptonya — turun menjadi 0,99 selama sesi perdagangan hari ini, lapor Bloomberg, mengutip data dari situs web Metaplanet.

Harga saham Metaplanet anjlok lebih dari 12% dalam 24 jam terakhir, memperpanjang koreksi yang mengkhawatirkan sebesar 70% sejak Juni, menurut Google Finance.

Harga saham Metaplanet (Sumber: Google Finance)

Saham Metaplanet juga turun lebih dari 19% selama seminggu terakhir

Penurunan harga saham adalah salah satu pendorong utama jatuhnya mNAV perusahaan, dan saham tetap berada di bawah tekanan.

Melihat grafik harian untuk harga saham Metaplanet, sinyal teknis bearish utama telah terpicu dalam beberapa hari terakhir, dengan Simple Moving Average (SMA) 50 melintasi di bawah SMA 200 selama periode ini, menurut data TradingView.

Grafik harian untuk saham Metaplanet (Sumber: TradingView)

Biasanya, SMA pendek seperti 50 hari yang melintasi di bawah indikator yang lebih panjang seperti SMA 200 hari dianggap sebagai sinyal kelanjutan untuk tren menurun.

Metaplanet Menangguhkan Waran Saham Selama 20 Hari

Metaplanet menduduki peringkat keempat secara global di antara perusahaan perbendaharaan Bitcoin, dengan kepemilikan 30.823 BTC, menurut data dari Bitcoin Treasuries. BTC ini diakumulasi dengan biaya rata-rata $108.036 per koin, dan telah mencapai keuntungan yang belum direalisasi sebesar 3,73% sejak 23 April 2024.

Nilai dolar BTC tersebut turun setelah pasar kripto mengalami likuidasi sebesar $19 miliar pada hari Jumat. Selama koreksi pasar, harga BTC juga sempat turun di bawah level $110K.

Sejak saat itu, harga Bitcoin telah pulih menjadi $112.120,71 pada pukul 3:18 pagi EST setelah terjun 2% dalam 24 jam terakhir, menurut data CoinMarketCap. Namun, raja kripto ini telah anjlok hampir 10% dalam seminggu terakhir.

Metaplanet mengumumkan pada 10 Oktober bahwa perusahaan telah menangguhkan pelaksanaan seri ke-20 hingga ke-22 hak akuisisi sahamnya. Hak-hak ini adalah instrumen keuangan yang memberikan investor hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual saham perusahaan pada harga strike yang disesuaikan dari waktu ke waktu.

Jeda tersebut berarti bahwa Metaplanet pada dasarnya menghentikan penjualan saham biasa untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih lanjut.

CEO Metaplanet Simon Gerovich mengatakan ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi penggalangan modalnya dalam "pengejaran tanpa henti" untuk memperluas kepemilikan Bitcoin-nya

"Metaplanet memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan telah mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkan berbagai alat pembiayaan," katanya.

Perusahaan Lain Terus Membeli Bitcoin

Sementara Metaplanet mungkin sedang mengerem akumulasi BTC-nya, hal sebaliknya terjadi pada MARA Holdings dan Strategy, yang keduanya baru-baru ini mengumumkan pembelian baru.

Strategy mengatakan kemarin bahwa mereka memperoleh 220 BTC seharga sekitar $27,2 juta. Sementara itu, MARA Holdings menerima 400 Bitcoin senilai $46,29 juta dari FalconX awal minggu ini.

Strategy adalah perusahaan perbendaharaan Bitcoin terbesar dengan 640.250 BTC, sementara penambang kripto MARA Holdings berada di peringkat kedua dengan cadangan 53.250 BTC.

Perusahaan lain dalam daftar lima besar adalah XXI dengan 43.514 BTC, dan Bitcoin Standard Treasury Company, yang berada satu posisi di bawah Metaplanet dengan kepemilikan 30.021 BTC.

Saham MARA dan Strategy keduanya mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir.