Nigel Farage Berjanji Menjadi 'Juara Kripto' Inggris, Meniru Strategi Trump

Pemimpin Reform UK Nigel Farage telah berjanji untuk memposisikan Inggris sebagai pusat kripto global, meniru strategi pro-kripto Presiden AS Donald Trump.

"Saya adalah juara kalian," kata Farage saat berbicara di Digital Asset Summit 2025 di London pada 13 Oktober. "Pemerintah saat ini tidak melakukan apa-apa di bidang ini. Saya membuat perubahan."

Dia menyerukan regulasi kripto yang masuk akal, bukan "regulasi konyol" yang diterapkan pada ekuitas.

Dia juga menentang mata uang digital bank sentral yang diusulkan oleh Bank of England, menyebutnya sebagai "mimpi buruk otoriter" dan berjanji untuk menghentikan pengembangannya jika Reform UK mendapatkan kekuasaan.

Reform Memimpin Dalam Jajak Pendapat Inggris

Reform UK saat ini memimpin jajak pendapat di negara tersebut. Jika partainya memenangkan pemilihan berikutnya, yang dijadwalkan paling lambat pada 2029, Farage mengatakan partainya akan mengambil tindakan terhadap kripto "dengan sangat, sangat cepat."

Jajak pendapat pemilihan Parlemen Inggris (Sumber: Politico)

Janji untuk mendukung kripto adalah bagian dari upaya untuk menarik investor yang lebih muda.

Reform UK mengungkapkan "RUU Aset Kripto dan Keuangan Digital" pada Mei di mana mereka merinci rencana untuk mendirikan cadangan Bitcoin strategis yang didukung negara dan mengurangi pajak keuntungan modal pada investasi kripto menjadi 10%.

Mengacu pada kurangnya kemajuan kripto di Inggris, Farage mengatakan dalam pidatonya bahwa "frustrasi mendalam"-nya adalah bahwa seluruh area aset digital dan kripto sama sekali tidak dibicarakan di Inggris.

"Kami tidak memiliki pasar yang diregulasi," kata Farage, yang dikenal luas sebagai salah satu pendorong utama kampanye agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Tidak ada satu pun partai politik yang menyebutkan kripto dalam manifesto mereka menjelang pemilihan 2024 di Inggris.

Farage Mendukung Kripto Setelah Dikeluarkan dari Bank

Pada 2023, Farage memiliki rekening bank di bank Inggris Coutts yang ditutup, sebagian karena pandangan politiknya. Sejak insiden tersebut, dia telah mengadvokasi adopsi aset digital.

"Saya adalah kasus paling terkenal yang dikeluarkan dari bank di negara ini," katanya, menambahkan bahwa dia adalah "orang terkemuka pertama dalam politik Inggris yang mengadopsi kripto, berbicara tentang kripto, mencoba melegitimasi kripto" karena dia melihat "inilah arah yang akan dituju."

Dia menambahkan bahwa kripto memungkinkan "kedaulatan pribadi" karena memberikan pengguna kekuasaan atas uang mereka sendiri.

Trump Memenuhi Janji Kampanye Kripto

Donald Trump melakukan perubahan haluan tentang kripto untuk merangkulnya dalam kampanyenya untuk merebut kembali Gedung Putih untuk kedua kalinya tahun lalu. Industri mendukungnya dengan pendanaan kampanye dan dia telah memenuhi janjinya untuk menjadi "presiden kripto" dengan serangkaian langkah kebijakan pro-kripto yang agresif.

Dia menandatangani undang-undang untuk menciptakan Cadangan Bitcoin Strategis AS dan Persediaan Aset Digital AS yang menyimpan berbagai altcoin. Dia juga membentuk kelompok kerja aset digital Gedung Putih untuk membantu mewujudkan rencananya menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto dunia."

Dan dia menandatangani GENIUS Act menjadi undang-undang, yang menetapkan kerangka regulasi bagi perusahaan stablecoin yang ingin menerbitkan token mereka di AS.

Donald Trump Jr. juga mengatakan bahwa pelukan keluarga terhadap kripto terjadi setelah mereka "dikeluarkan dari bank, dikeluarkan dari asuransi, dikeluarkan dari segalanya."