PANews melaporkan pada 15 Oktober bahwa menurut pemantauan Onchain Lens, dompet yang terkait dengan MARA Holdings menerima 400 BTC senilai US$45,24 juta dari Galaxy Digital.

Dompet terkait MARA Holdings menerima 400 BTC senilai $45,24 juta dari Galaxy Digital

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/15 09:01
PANews melaporkan pada 15 Oktober bahwa menurut pemantauan Onchain Lens, dompet yang terkait dengan MARA Holdings menerima 400 BTC senilai US$45,24 juta dari Galaxy Digital.

