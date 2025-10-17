Sentimen Bitcoin Kembali ke Ketakutan di Tengah Memudarnya Minat Ritel pada BTC

Poin-poin penting:

Minat ritel Bitcoin tertinggal meskipun mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025.

Permintaan spot yang menurun menunjukkan "pergeseran ke kondisi bearish."

Sentimen pasar kripto juga berada pada level pasar bearish, mencerminkan kehati-hatian dan partisipasi investor yang lebih rendah.

Investor ritel Bitcoin (BTC) dikenal masuk ke pasar selama periode euforia, biasanya setelah reli kuat atau rekor tertinggi baru. Namun, meskipun Bitcoin mencapai beberapa rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025, minat masyarakat umum dan aktivitas ritel terus tertinggal.

Apakah investor ritel telah "menyerah" pada Bitcoin?

Permintaan spot Bitcoin telah berkontraksi selama seminggu terakhir, menandakan melemahnya minat ritel, menurut data dari CryptoQuant.

Grafik di bawah ini mengungkapkan bahwa permintaan spot, yang diukur dengan metrik Apparent Demand, telah menurun dengan tingkat 30 hari sebesar 111.000 BTC.

Ini adalah "kontraksi paling tajam sejak April," kata analis CryptoQuant dalam Laporan Kripto Mingguan mereka, menambahkan:

Bitcoin: Indikator permintaan nyata dan siklus pasar bull-bear. Sumber: CryptoQuant

Minat pencarian global Google untuk istilah "Bitcoin" turun menjadi 19 minggu lalu, bertepatan dengan crash kilat Bitcoin pada hari Jumat, menurut Google Trends.

"Minat pencarian Bitcoin di Google berada pada level pasar bearish," kata trader Mister Crypto dalam postingan X pada hari Rabu, bertanya:

Tren pencarian untuk Bitcoin. Sumber: Google Trends

Demikian pula, aplikasi Coinbase sekarang berada di peringkat ke-29 di App Store AS dalam kategori keuangan, penurunan signifikan dari posisi ketiga pada Januari, menurut data dari The Block.

Peringkat aplikasi Coinbase di App Store AS: Keuangan. Sumber: The Block

Jika peringkat aplikasi mobile dan tren pencarian Google untuk "Bitcoin" dapat menjadi indikator minat ritel, permintaan terakhir mencapai puncaknya pada November 2024, ketika aplikasi Coinbase melompat dari posisi ke-55 ke posisi ketiga dalam waktu kurang dari 30 hari. Pada saat yang sama, aktivitas pencarian melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Sentimen kripto turun ke level terendah enam bulan

Sentimen pasar kripto juga turun ke level terendah sejak April, menyusul penjualan historis pada hari Jumat, yang mengakibatkan lebih dari $20 miliar likuidasi di bursa terpusat.

Indeks Fear & Greed Kripto, yang mengukur sentimen pasar secara keseluruhan, turun ke level "Fear" 24 pada hari Kamis, mewakili penurunan 47 poin dari pembacaan "Greed" 71 pada hari Jumat.

Indeks ini sekarang berada pada level yang mirip dengan yang terakhir terlihat pada April, ketika Bitcoin turun ke level rendah $74.000. Ini juga mencerminkan level yang terlihat selama pasar bearish 2018 dan 2022, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Indeks Fear & Greed Kripto. Sumber: Alternative.me

Penulis CryptoQuant Axel Adler Jr. mengatakan bahwa Indeks Sentimen Terpadu Bitcoin berada di zona "extreme bearish", menunjukkan kapitulasi atau kepanikan di kalangan investor.

Indeks ini menggabungkan tiga komponen untuk menangkap psikologi pasar secara keseluruhan: Indeks Fear & Greed (mencerminkan suasana makro dan volatilitas), voting naik/turun CoinGecko (mencerminkan sentimen ritel) dan lapisan normalisasi bergulir yang menyelaraskan keduanya dalam jendela satu tahun.

"Saat ini, sentimen berada di zona bearish ekstrem, mirip dengan titik-titik stres yang terlihat pada 2024, dan April 2025, kata analis tersebut, menambahkan:

Indeks sentimen terpadu Bitcoin. Sumber: CryptoQuant

Namun, indikator lain untuk minat ritel, Indeks Premium Coinbase, tetap positif selama penjualan baru-baru ini yang didorong oleh likuidasi, menunjukkan ketahanan pasar jangka pendek.

Artikel ini tidak mengandung saran investasi atau rekomendasi. Setiap investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri ketika membuat keputusan.