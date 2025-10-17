Sentimen Bitcoin Kembali ke Ketakutan di Tengah Memudarnya Minat Ritel pada BTC

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin Sentiment Kembali ke Ketakutan di Tengah Memudarnya Minat Ritel pada BTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin penting: Minat ritel Bitcoin tertinggal meskipun mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025. Permintaan spot yang menurun menunjukkan "pergeseran ke kondisi bearish." Sentimen pasar kripto juga berada pada level pasar bearish, mencerminkan kehati-hatian dan partisipasi investor yang lebih rendah. Investor ritel Bitcoin (BTC) dikenal memasuki pasar selama periode euforia, biasanya setelah reli kuat atau rekor tertinggi baru. Namun, meskipun Bitcoin mencapai beberapa rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025, minat masyarakat umum dan aktivitas ritel terus tertinggal. Apakah investor ritel telah "menyerah" pada Bitcoin? Permintaan spot Bitcoin telah berkontraksi selama minggu lalu, menandakan memudarnya minat ritel, menurut data dari CryptoQuant. Grafik di bawah mengungkapkan bahwa permintaan spot, diukur dengan metrik Apparent Demand, telah menurun pada tingkat 30 hari sebesar 111.000 BTC. Terkait: Bitcoin membutuhkan katalis baru untuk menghindari 'koreksi yang lebih dalam' — Analis Ini adalah "kontraksi paling curam sejak April," kata analis CryptoQuant dalam Laporan Kripto Mingguan mereka, menambahkan: "Ini menandakan pergeseran ke kondisi bearish." Bitcoin: Indikator permintaan nyata dan siklus pasar bull-bear. Sumber: CryptoQuant Minat pencarian global Google untuk istilah "Bitcoin" turun menjadi 19 minggu lalu, bertepatan dengan crash kilat Bitcoin pada hari Jumat, menurut Google Trends. "Minat pencarian Bitcoin di Google berada pada level pasar bearish," kata trader Mister Crypto dalam postingan X pada hari Rabu, bertanya: "Apakah ritel telah menyerah pada Bitcoin?" Tren pencarian untuk Bitcoin. Sumber: Google Trends Demikian pula, aplikasi Coinbase sekarang menempati peringkat ke-29 di App Store AS dalam kategori keuangan, penurunan signifikan dari posisi ketiga pada Januari, menurut data dari The Block. Peringkat aplikasi Coinbase di App Store AS: Keuangan. Sumber: The Block Jika peringkat aplikasi mobile dan tren pencarian Google untuk "Bitcoin" dapat menjadi proksi untuk minat ritel, permintaan terakhir mencapai puncaknya pada November 2024, ketika aplikasi Coinbase...Postingan Bitcoin Sentiment Kembali ke Ketakutan di Tengah Memudarnya Minat Ritel pada BTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin penting: Minat ritel Bitcoin tertinggal meskipun mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025. Permintaan spot yang menurun menunjukkan "pergeseran ke kondisi bearish." Sentimen pasar kripto juga berada pada level pasar bearish, mencerminkan kehati-hatian dan partisipasi investor yang lebih rendah. Investor ritel Bitcoin (BTC) dikenal memasuki pasar selama periode euforia, biasanya setelah reli kuat atau rekor tertinggi baru. Namun, meskipun Bitcoin mencapai beberapa rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025, minat masyarakat umum dan aktivitas ritel terus tertinggal. Apakah investor ritel telah "menyerah" pada Bitcoin? Permintaan spot Bitcoin telah berkontraksi selama minggu lalu, menandakan memudarnya minat ritel, menurut data dari CryptoQuant. Grafik di bawah mengungkapkan bahwa permintaan spot, diukur dengan metrik Apparent Demand, telah menurun pada tingkat 30 hari sebesar 111.000 BTC. Terkait: Bitcoin membutuhkan katalis baru untuk menghindari 'koreksi yang lebih dalam' — Analis Ini adalah "kontraksi paling curam sejak April," kata analis CryptoQuant dalam Laporan Kripto Mingguan mereka, menambahkan: "Ini menandakan pergeseran ke kondisi bearish." Bitcoin: Indikator permintaan nyata dan siklus pasar bull-bear. Sumber: CryptoQuant Minat pencarian global Google untuk istilah "Bitcoin" turun menjadi 19 minggu lalu, bertepatan dengan crash kilat Bitcoin pada hari Jumat, menurut Google Trends. "Minat pencarian Bitcoin di Google berada pada level pasar bearish," kata trader Mister Crypto dalam postingan X pada hari Rabu, bertanya: "Apakah ritel telah menyerah pada Bitcoin?" Tren pencarian untuk Bitcoin. Sumber: Google Trends Demikian pula, aplikasi Coinbase sekarang menempati peringkat ke-29 di App Store AS dalam kategori keuangan, penurunan signifikan dari posisi ketiga pada Januari, menurut data dari The Block. Peringkat aplikasi Coinbase di App Store AS: Keuangan. Sumber: The Block Jika peringkat aplikasi mobile dan tren pencarian Google untuk "Bitcoin" dapat menjadi proksi untuk minat ritel, permintaan terakhir mencapai puncaknya pada November 2024, ketika aplikasi Coinbase...

Sentimen Bitcoin Kembali ke Ketakutan di Tengah Memudarnya Minat Ritel pada BTC

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/17 10:18
Bitcoin
BTC$92,419.38-2.74%
COM
COM$0.005085-0.99%
PUBLIC
PUBLIC$0.01877-0.84%

Poin-poin penting:

  • Minat ritel Bitcoin tertinggal meskipun mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025.

  • Permintaan spot yang menurun menunjukkan "pergeseran ke kondisi bearish."

  • Sentimen pasar kripto juga berada pada level pasar bearish, mencerminkan kehati-hatian dan partisipasi investor yang lebih rendah.

Investor ritel Bitcoin (BTC) dikenal masuk ke pasar selama periode euforia, biasanya setelah reli kuat atau rekor tertinggi baru. Namun, meskipun Bitcoin mencapai beberapa rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025, minat masyarakat umum dan aktivitas ritel terus tertinggal.

Apakah investor ritel telah "menyerah" pada Bitcoin?

Permintaan spot Bitcoin telah berkontraksi selama seminggu terakhir, menandakan melemahnya minat ritel, menurut data dari CryptoQuant.

Grafik di bawah ini mengungkapkan bahwa permintaan spot, yang diukur dengan metrik Apparent Demand, telah menurun dengan tingkat 30 hari sebesar 111.000 BTC.

Terkait: Bitcoin membutuhkan katalis baru untuk menghindari 'koreksi yang lebih dalam' — Analis

Ini adalah "kontraksi paling tajam sejak April," kata analis CryptoQuant dalam Laporan Kripto Mingguan mereka, menambahkan:

Bitcoin: Indikator permintaan nyata dan siklus pasar bull-bear. Sumber: CryptoQuant

Minat pencarian global Google untuk istilah "Bitcoin" turun menjadi 19 minggu lalu, bertepatan dengan crash kilat Bitcoin pada hari Jumat, menurut Google Trends. 

"Minat pencarian Bitcoin di Google berada pada level pasar bearish," kata trader Mister Crypto dalam postingan X pada hari Rabu, bertanya:

Tren pencarian untuk Bitcoin. Sumber: Google Trends

Demikian pula, aplikasi Coinbase sekarang berada di peringkat ke-29 di App Store AS dalam kategori keuangan, penurunan signifikan dari posisi ketiga pada Januari, menurut data dari The Block.

Peringkat aplikasi Coinbase di App Store AS: Keuangan. Sumber: The Block

Jika peringkat aplikasi mobile dan tren pencarian Google untuk "Bitcoin" dapat menjadi indikator minat ritel, permintaan terakhir mencapai puncaknya pada November 2024, ketika aplikasi Coinbase melompat dari posisi ke-55 ke posisi ketiga dalam waktu kurang dari 30 hari. Pada saat yang sama, aktivitas pencarian melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Sentimen kripto turun ke level terendah enam bulan

Sentimen pasar kripto juga turun ke level terendah sejak April, menyusul penjualan historis pada hari Jumat, yang mengakibatkan lebih dari $20 miliar likuidasi di bursa terpusat. 

Indeks Fear & Greed Kripto, yang mengukur sentimen pasar secara keseluruhan, turun ke level "Fear" 24 pada hari Kamis, mewakili penurunan 47 poin dari pembacaan "Greed" 71 pada hari Jumat. 

Indeks ini sekarang berada pada level yang mirip dengan yang terakhir terlihat pada April, ketika Bitcoin turun ke level rendah $74.000. Ini juga mencerminkan level yang terlihat selama pasar bearish 2018 dan 2022, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Indeks Fear & Greed Kripto. Sumber: Alternative.me

Penulis CryptoQuant Axel Adler Jr. mengatakan bahwa Indeks Sentimen Terpadu Bitcoin berada di zona "extreme bearish", menunjukkan kapitulasi atau kepanikan di kalangan investor. 

Indeks ini menggabungkan tiga komponen untuk menangkap psikologi pasar secara keseluruhan: Indeks Fear & Greed (mencerminkan suasana makro dan volatilitas), voting naik/turun CoinGecko (mencerminkan sentimen ritel) dan lapisan normalisasi bergulir yang menyelaraskan keduanya dalam jendela satu tahun.

"Saat ini, sentimen berada di zona bearish ekstrem, mirip dengan titik-titik stres yang terlihat pada 2024, dan April 2025, kata analis tersebut, menambahkan:

Indeks sentimen terpadu Bitcoin. Sumber: CryptoQuant

Namun, indikator lain untuk minat ritel, Indeks Premium Coinbase, tetap positif selama penjualan baru-baru ini yang didorong oleh likuidasi, menunjukkan ketahanan pasar jangka pendek.

Artikel ini tidak mengandung saran investasi atau rekomendasi. Setiap investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri ketika membuat keputusan.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-retail-interest-in-bear-market-as-crypto-sentiment-flips-to-fear?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$92,419.38
$92,419.38$92,419.38
-0.69%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Hyperliquid terus turun target bearish $19,75

Harga Hyperliquid terus turun target bearish $19,75

Postingan Harga Hyperliquid terus turun target bearish $19,75 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Hyperliquid tetap bearish setelah ditolak dari $27
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:00
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30