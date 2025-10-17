Presale Bitcoin Hyper Mendekati $24M untuk Mengubah Bitcoin Menjadi Jaringan yang Lebih Cepat, Lebih Murah & Siap DeFi

Fakta Singkat: 1️⃣ Meskipun $BTC telah turun dari $105K dari rekor tertinggi $124K minggu lalu, permintaan untuk kripto #1 tetap kuat. 2️⃣ Tetapi ada sedikit kendala; Jaringan Bitcoin tempat $BTC disimpan lambat, mahal, dan memiliki kemampuan terbatas dibandingkan dengan rantai lain (seperti Solana). 3️⃣ Bitcoin Hyper telah hampir mengumpulkan $24M pada presale karena menjadi token asli dari solusi Layer-2 (L2) yang akan datang. 4️⃣ L2 bertujuan untuk mengatasi hambatan Bitcoin dengan membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah, plus memperkenalkan fungsionalitas kontrak pintar.

Meskipun $BTC turun ke $105K dibandingkan dengan puncaknya $124K hanya sepuluh hari yang lalu, ini masih menjadi mahkota permata kripto.

Menyoroti bobot koin ini, pemerintah global saja memegang 515.223 $BTC, yang kini bernilai sekitar $54,50B.

Tetapi terlepas dari dominasinya, jaringan Bitcoin itu sendiri tidak pernah dirancang untuk tuntutan modern DeFi – terutama ketika menyangkut kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas.

Di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) masuk – solusi penskalaan L2 yang hampir mengumpulkan $24M pada presale untuk membuat Bitcoin lebih cepat, lebih murah, dan ramah kontrak pintar.

Waktu Blok Solana 1.200x Lebih Cepat Dari Bitcoin

Throughput Bitcoin jauh lebih terbatas dibandingkan rantai yang lebih baru. Ambil Solana, misalnya, dapat memproses lebih dari 1,2K transaksi per detik (tps) secara real time, sementara Bitcoin rata-rata hanya 6-7 tps.

Bahkan, kinerja puncak Bitcoin hanya pernah mencapai 7 tps, jauh berbeda dari 65K tps Solana yang mengejutkan.

Waktu blok adalah hambatan lain. Solana mengkonfirmasi blok dalam 0,4 detik, sedangkan Bitcoin membutuhkan waktu hingga 8 menit – 1.200x lebih lama yang melelahkan.

Saat ini, biaya transaksi di Bitcoin agak mahal yaitu $0,70. Yah, setidaknya dibandingkan dengan Solana yang sangat rendah $0,0028.

Tidak seperti Solana dan Ethereum, Bitcoin juga tidak memiliki fungsionalitas kontrak pintar. Ini berarti pengguna tidak dapat mengakses dApps, protokol DeFi, atau koin meme terbaik di rantai... untuk saat ini.

Bitcoin Hyper untuk Membawa Transaksi Lebih Cepat & Lebih Murah ke Bitcoin

Solusi penskalaan L2 Bitcoin Hyper memiliki misi untuk membuat Bitcoin lebih cepat, lebih murah, dan siap DeFi.

Setelah diluncurkan kuartal ini, bertujuan untuk membawa kinerja tingkat Solana ke jaringan Bitcoin dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM). Inilah yang memungkinkan Solana menangani ribuan tps, bagaimanapun juga.

Canonical Bridge juga akan meningkatkan utilitas Bitcoin ke tingkat yang lebih tinggi. Karena akan memungkinkan versi wrapped dari $BTC untuk bergerak bebas antara mainnet Bitcoin dan L2, token akan dapat digunakan di berbagai ekosistem Web3 dengan cepat dan murah.

Untuk pertama kalinya, Bitcoin akan dapat membuka kasus baru dan likuiditas yang lebih luas, semuanya sambil mempertahankan keamanan jaringan yang disukai.

Konsensus Proof-of-Work Bitcoin, jaringan penambangan global, dan basis validator terdesentralisasi menjadikannya salah satu blockchain yang paling aman dan tahan sensor yang pernah dibuat.

Oleh karena itu, Bitcoin Hyper tidak dibangun berdasarkan spekulasi tetapi salah satu fondasi terkuat yang ada.

Investor $HYPER Mengincar Kemungkinan Keuntungan 2.300%+

$HYPER berada di balik jaringan L2 yang akan datang, dirancang untuk mendorong skalabilitas, tata kelola, dan pertumbuhan.

Pemegang token diberikan biaya gas yang lebih rendah, hak suara, dan imbalan staking 49% APY (itu disediakan jika Anda mengunci token Anda hari ini).

Sebanyak 30% dari total pasokan tokennya didedikasikan untuk mendanai pengembangan, jadi Anda dapat yakin bahwa akan ada inovasi berkelanjutan, dan dengan demikian kemungkinan keberlanjutan token.

Anda dapat membeli $HYPER pada presale dengan harga serendah $0,013125, menggunakan $ETH, $USDT, $USDC, atau $BNB.

Setelah token terdaftar di bursa teratas, prediksi harga Bitcoin Hyper kami memperkirakan $HYPER akan menembus $0,32 sebelum 2026 dimulai.

Dengan mempertimbangkan harga $HYPER saat ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergabung untuk kemungkinan keuntungan melebihi 2.300% dalam waktu dekat.

