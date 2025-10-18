BursaDEX+
Bitcoin turun 13% dalam seminggu, sekarang diperdagangkan mendekati $105K. Analis mengawasi rentang $104K-$112K untuk tanda-tanda pemulihan atau penurunan lebih lanjut.

Bitcoin (BTC) Turun 13%: Apakah Ini Zona 'Beli Saat Harga Turun' Terbaik?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/10/18 02:22
Bitcoin
BTC$89,575.1-3.77%
Nowchain
NOW$0.00052-13.33%
NEAR
NEAR$1.519-5.88%

Bitcoin telah menurun lebih dari 13% selama minggu lalu dan sekarang diperdagangkan di bawah tekanan mendekati $105.000. Pergerakan turun baru-baru ini terjadi di tengah meningkatnya fokus pada pasar emas dan koreksi yang lebih luas di seluruh aset berisiko.

Namun, beberapa trader melihat rentang ini sebagai peluang untuk kembali masuk ke pasar.

Penarikan Pasar Membawa Harga Mendekati Zona Beli

Bitcoin dihargai sekitar $105.000 pada saat penulisan, berdasarkan data CoinGecko. Analis Michaël van de Poppe mengatakan perhatian beralih dari Bitcoin, tetapi rentang saat ini bisa menawarkan nilai.

Zona hijau antara $106.000 dan $104.000 disorot sebagai kemungkinan rentang masuk. Level ini telah bertahan sebagai dukungan dalam koreksi sebelumnya. Jika harga terus menurun, level tambahan yang perlu diperhatikan adalah $103.190 dan $100.700.

BTC price chartSumber: Michaël van de Poppe/X

Agar momentum bergeser ke atas, van de Poppe mengatakan Bitcoin perlu menembus di atas $112.000. Ini selaras dengan resistensi jangka pendek mendekati $111.900 pada grafik. Pergerakan melewati rentang tersebut dapat mengarah ke dorongan menuju area $119.500, diikuti oleh potensi pengujian ulang terhadap rekor tertinggi sepanjang masa.

Aksi harga terbaru menunjukkan likuiditas diambil di dekat level tertinggi, diikuti oleh pergerakan tajam ke bawah. Area berbayang merah di dekat $120.000 diidentifikasi sebagai zona yang perlu dibersihkan sebelum level tertinggi baru dapat terbentuk.

EMA 21-Minggu Mempertahankan Relevansi Pertengahan Siklus

Pada grafik mingguan, Bitcoin diperdagangkan tepat di bawah EMA 21-minggu. Rata-rata bergerak ini telah bertindak sebagai dukungan tren selama tren naik sebelumnya. Analis Rekt Capital mengatakan penutupan kembali di atas EMA diperlukan untuk menjaga struktur tetap utuh.

Zona permintaan yang lebih luas antara $93.000 dan $108.000 juga telah ditandai. Rentang ini sebelumnya berfungsi sebagai zona konsolidasi sebelum reli awal tahun ini.

Volume Perdagangan Meningkat saat Harga Turun

Meskipun terjadi penurunan, volume perdagangan telah meningkat. Seperti dilaporkan CryptoPotato, data menunjukkan volume mingguan Bitcoin berada pada level tertinggi sejak Maret. Ini menunjukkan peningkatan partisipasi, bahkan ketika aset diperdagangkan mendekati dukungan jangka pendek.

Sementara itu, Emas terus menarik modal selama periode ini. Ekonom Peter Schiff berkomentar bahwa penurunan Bitcoin baru-baru ini adalah "peringatan," menarik perhatian pada kinerja emas yang lebih kuat selama beberapa bulan terakhir.

Bitcoin tetap berada dalam rentang yang ketat, dengan para trader mengawasi level $112.000 dan $104.000 untuk sinyal yang jelas berikutnya.

Artikel Bitcoin (BTC) Turun 13%: Apakah Ini Zona 'Beli Saat Turun' Terbaik? pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$89,575.1
$89,575.1$89,575.1
-1.21%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

