Investor Semakin Matang Menuju Bitcoin Treasuries: David Bailey

Investor menjadi lebih selektif terhadap perusahaan perbendaharaan Bitcoin karena "euforia" terhadap perusahaan pengumpul Bitcoin mulai memudar, menurut seorang eksekutif perbendaharaan Bitcoin.

Saat ini terdapat 205 perusahaan perbendaharaan Bitcoin (BTC) yang terdaftar secara publik di seluruh dunia. Namun kilau mereka mulai memudar, dengan beberapa perusahaan yang telah mengadopsi strategi ini melihat nilai aset bersih pasar (mNAVs) mereka anjlok dalam beberapa bulan terakhir.

"Pasar menjadi lebih canggih, pasar belajar cara menilai apa yang membuat perusahaan perbendaharaan berbeda," kata CEO KindlyMD David Bailey, yang memimpin strategi akumulasi Bitcoin perusahaan, dalam wawancara dengan CNBC pada hari Kamis.

Perbendaharaan Bitcoin harus memiliki kebutuhan dan "keunggulan" untuk diluncurkan

Bailey mengatakan bahwa ada sedikit alasan untuk meluncurkan kecuali perusahaan mengejar pendekatan yang benar-benar unik. "Ini seperti, apa keunggulannya? Mengapa Anda dibutuhkan?" kata Bailey.

"Setiap kali ada euforia di pasar, Anda melihat perusahaan bagus muncul dan Anda juga melihat perusahaan yang tidak bagus muncul," katanya.

Bitcoin turun 9,90% selama tujuh hari terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Bailey mengatakan bahwa era perusahaan perbendaharaan Bitcoin baru yang mengikuti strategi yang sama persis dengan perusahaan publik yang sudah ada di pasar telah berakhir.

"Ada begitu banyak perusahaan yang dapat ditampung pasar yang melakukan hal yang sama persis," katanya.

Dia menguraikan beberapa cara perusahaan-perusahaan ini dapat menonjol, mulai dari mengejar pasar internasional yang belum dimanfaatkan hingga mengkhususkan diri dalam kategori aset tertentu, seperti strategi Michael Saylor memasuki pasar kredit, atau bahkan mengakuisisi dan mengkonsolidasikan bisnis operasional yang menghasilkan pendapatan stabil.

Perusahaan Bitcoin Bailey, Nakamoto Holdings, menyelesaikan merger dengan perusahaan kesehatan KindlyMD pada 14 Agustus, membentuk kendaraan perbendaharaan Bitcoin yang diperdagangkan secara publik dengan rencana untuk mengakumulasi 1 juta BTC.

Harga saham KindlyMD telah turun hampir 57% selama enam bulan terakhir. Sumber: Google Finance

Saham KindlyMD telah mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa minggu terakhir, anjlok 55% menjadi $1,22 dalam satu hari pada 15 September, setelah Bailey memperingatkan pedagang jangka pendek bahwa saham tersebut kemungkinan akan menghadapi "volatilitas harga" yang meningkat.

"Kami memperkirakan volatilitas harga saham mungkin meningkat untuk jangka waktu tertentu," kata Bailey dalam surat kepada pemegang saham.

Pada saat publikasi, harga saham KindlyMD diperdagangkan pada $0,76, menurut Google Finance.

Apakah perbendaharaan Bitcoin dalam gelembung?

Dia mengatakan pasar akan melihat perusahaan perbendaharaan Bitcoin terkuat memasuki "tahap berikutnya" dalam waktu dekat, yang akan memposisikan industri dalam "ruang yang sehat."

Perbendaharaan Bitcoin publik memegang total $113,8 miliar pada saat publikasi, menurut BitcoinTreasuries.NET.

Namun, beberapa perbendaharaan Bitcoin telah melihat mNAV mereka anjlok dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 15 September, Standard Chartered memperingatkan bahwa runtuhnya mNAV beberapa perbendaharaan aset digital kini mengekspos perusahaan yang lebih kecil pada lebih banyak risiko.

"Kami melihat kejenuhan pasar sebagai pendorong utama kompresi mNAV baru-baru ini," kata Standard Chartered.

Perusahaan VC Breed mengatakan bahwa hanya beberapa perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang akan bertahan dari ujian waktu dan menghindari "spiral kematian" yang kejam yang akan berdampak pada perusahaan pemegang BTC yang diperdagangkan mendekati mNAV.

Terkait: Pedagang Bitcoin khawatir harga BTC akan turun ke $102K berikutnya saat emas mencapai rekor tertinggi baru

Analis utama Glassnode James Check mengatakan pada 4 Juli bahwa "instingnya adalah strategi perbendaharaan Bitcoin memiliki masa hidup yang jauh lebih pendek daripada yang kebanyakan orang harapkan."

"Bagi banyak pendatang baru, ini mungkin sudah berakhir," tambah Check.

Sementara itu, CEO TON Strategy Veronika Kapustina mengatakan bahwa meskipun semua indikator menunjukkan ini adalah gelembung, ini menyajikan "segmen baru dalam keuangan."

Majalah: Kembali ke Ethereum: Bagaimana Synthetix, Ronin, dan Celo melihat cahaya