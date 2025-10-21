Andre Cronje mempertanyakan pendanaan Ethereum Foundation untuk dukungan ekosistem

PANews melaporkan pada 21 Oktober bahwa Andre Cronje memposting di X bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 700 ETH untuk deployment dan infrastruktur Ethereum, dan bahwa upaya untuk menghubungi EF tidak mendapat respons, tidak ada jangkauan BD, tidak ada pendanaan, dan tidak ada dukungan promosi. Dia juga mempertanyakan penerima pendanaan EF. CEO Polygon Foundation Sandeep menanggapi, mengklaim loyalitasnya terhadap Ethereum mulai goyah dan mengutip postingan Peter Szilagyi. Insiden ini memicu diskusi komunitas tentang pendanaan EF dan peran BD, termasuk saran untuk menghubungi anggota tim EF yang relevan dan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan dana EF.
