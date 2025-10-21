Yakovenko dari Solana Memperkenalkan DEX Perp "Percolator": Mesin Terfragmentasi, Buku Pesanan Paralel

Poin-Poin Utama:

DEX perps on-chain baru: Co-founder Solana Anatoly Yakovenko sedang membangun Percolator , bursa perpetual self-custodial di Solana.

Desain mengutamakan performa: Percolator memperkenalkan "mesin pencocokan tersharding" dan "slab" khusus token untuk merutekan pesanan secara paralel sambil mempertahankan netting margin portofolio.

Status pembangunan: Struktur data inti (Router, Slab, buku pesanan/mempools) didokumentasikan sebagai siap implementasi di GitHub; logika likuidasi dan modul lainnya masih dalam daftar yang harus dikerjakan.

Aktivitas open-source menunjukkan adanya perp DEX berkinerja tinggi baru yang sedang dikembangkan di Solana. Bernama Percolator, protokol ini sedang dirancang oleh co-founder Anatoly Yakovenko sebagai bursa self-custodial yang sepenuhnya on-chain dengan arsitektur pencocokan yang disesuaikan untuk model eksekusi paralel Solana.

Apa yang Percolator Lakukan dan Tidak Lakukan

Percolator bertujuan menjadi bursa futures perpetual terdesentralisasi di mana pengguna menyimpan jaminan mereka sendiri dan mengelola posisi sepenuhnya on chain. Desainnya berpusat pada dua program:

Router: Otak portofolio, melacak posisi, menghitung margin portofolio, mengelola jaminan, dan mengeksekusi perutean atomik di seluruh pasar.

Slabs: Buku pesanan independen dengan cakupan token tertentu yang bersaing untuk arus dan dapat berkembang tanpa merusak sistem lainnya.

Tidak seperti DEX monolitik yang menggunakan satu mesin pencocokan untuk semua pasar, Percolator bermaksud untuk mendistribusikan pencocokan pesanan di banyak "slab" dan membiarkan Router menyatukan maksud pengguna dengan penyelesaian atomik.

Bagaimana Arsitekturnya Bekerja

Arsitektur Percolator dioptimalkan untuk paralelisme dan isolasi kesalahan, kunci untuk mempertahankan throughput tinggi di Solana.

Mesin Pencocokan Tersharding dan "Slabs"

Mesin tersharding: Setiap slab bertindak seperti mesin pencocokan kecil dan independen yang didedikasikan untuk pasar atau aset tertentu. Mesin-mesin ini dapat berjalan secara paralel , meningkatkan throughput dan mengurangi persaingan selama periode sibuk.

slab berjalan secara paralel Perutean selektif: Router melihat di seluruh slab untuk menetapkan eksposur portofolio dan merutekan pesanan secara atomik, menargetkan kualitas eksekusi sambil mempertahankan batasan keamanan akun.

Router menetapkan eksposur portofolio kualitas eksekusi Kontrol radius ledakan: Karena slab terisolasi, slab yang bermasalah atau berbahaya tidak dapat mengkontaminasi pengguna yang tidak pernah berinteraksi dengannya; cakupan kemampuan Router membatasi risiko lintas komponen.

tidak dapat mengkontaminasi Efisiensi modal: Dokumentasi mengejar efisiensi modal kolektif setara dengan mesin tunggal, biasanya dengan penemuan harga yang lebih baik sebagai hasil dari slab kompetitif yang bersaing untuk arus pesanan.

Self-Custody, Margin, dan Kontrol Risiko

Percolator bersifat self-custodial secara desain: pengguna menyetor jaminan on-chain dan berdagang melalui Router. Desainnya bertujuan untuk:

Margin portofolio: Mengimbangi eksposur long/short di seluruh pasar untuk penggunaan jaminan yang paling efisien.

Status transparan: Posisi token, saldo, dan PnL semuanya on-chain yang membuatnya dapat diaudit dan dapat dikomposisikan dengan program Solana lainnya.

Penyelesaian deterministik: Perutean atomik menjamin bahwa semua bagian transaksi berhasil atau tidak sama sekali, mencegah pengisian parsial dan pelanggaran persyaratan margin.

Apa yang Sudah Dibangun vs. Apa Selanjutnya

Menurut dokumentasi repositori publik:

Selesai/siap implementasi: Struktur data inti (Router dan Slab), kumpulan memori, kerangka buku pesanan, dan operasi utama.

Item yang belum selesai: Mesin likuidasi, beberapa modul risiko dan pemantauan, serta integrasi end-to-end masih belum selesai.

Aktivitas komunitas: Setidaknya dua kontributor eksternal telah membuat pull request, menunjukkan minat pengembang awal.

Tidak ada tanggal peluncuran publik. Repositori menunjukkan desain telah berkembang melampaui tahap whiteboard, tetapi komponen akhir (terutama likuidasi) harus diselesaikan dan diuji sebelum debut mainnet yang aman.

