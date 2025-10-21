BursaDEX+
Postingan XRP ETF Approval May Come Soon Despite U.S. Government Shutdown Delays, Says Grayscale pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Saat penutupan pemerintah A.S. berlangsung lebih dari 20 hari, kekhawatiran semakin meningkat bahwa hal tersebut dapat memperlambat sementara proses persetujuan untuk ETF kripto baru, termasuk XRP exchange-traded fund (ETF) yang sangat dinantikan. Zach Pandl, Kepala Riset di Grayscale Investments, mengatakan bahwa meskipun fungsi pemerintah tertentu tetap berjalan, peninjauan produk ETF dan ETP sedang ...

Persetujuan XRP ETF Mungkin Segera Datang Meskipun Ada Penundaan Akibat Penutupan Pemerintah A.S., Kata Grayscale

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/21 12:37
XRP
MAY
SOON
Union
XRP ETF Approval

Postingan Persetujuan XRP ETF Mungkin Segera Datang Meskipun Ada Penundaan Akibat Penutupan Pemerintah AS, Kata Grayscale pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Saat penutupan pemerintah AS berlangsung lebih dari 20 hari, kekhawatiran semakin meningkat bahwa hal ini dapat memperlambat sementara proses persetujuan untuk ETF kripto baru, termasuk XRP exchange-traded fund (ETF) yang sangat dinantikan.

Zach Pandl, Kepala Riset di Grayscale Investments, mengatakan bahwa meskipun fungsi pemerintah tertentu tetap berjalan, peninjauan produk ETF dan ETP termasuk di antara area yang menghadapi penundaan. "Sayangnya bagi penyedia ETF kripto, salah satu fungsi yang melambat adalah persetujuan jenis produk ini," katanya, menambahkan bahwa investor perlu menunggu "sedikit lebih lama" sebelum dana baru disetujui.

SEC Akan Mempercepat Persetujuan Setelah Penutupan Berakhir

Meskipun ada penundaan, Pandl mengungkapkan optimisme bahwa setelah penutupan berakhir, SEC kemungkinan akan mempercepat persetujuan ETF. Dia menjelaskan bahwa regulator telah menetapkan "standar pencatatan generik," yang berarti mereka tidak akan mengevaluasi setiap cryptocurrency satu per satu. Sebaliknya, aset apa pun yang memenuhi kriteria dapat memenuhi syarat sebagai ETF atau ETP.

ETF XRP dan Solana Termasuk yang Pertama Diharapkan

Pendekatan baru ini dapat mengarah pada momen "big bang" dalam beberapa bulan mendatang, dengan beberapa ETF aset tunggal, seperti untuk XRP dan Solana, memasuki pasar hampir secara bersamaan.

Ketika ditanya ETF mana yang mungkin berkinerja terbaik, Pandl menghindari memilih favorit tetapi mengatakan bahwa baik XRP maupun Solana menawarkan kekuatan unik. Dia menambahkan bahwa produk terdiversifikasi Grayscale, seperti Crypto 5 ETF, memungkinkan investor untuk menyeimbangkan eksposur sambil menyesuaikan alokasi terhadap aset seperti XRP.

ETF XRP Dipandang sebagai Langkah Besar untuk Adopsi Institusional

Analis mengatakan bahwa ETF XRP yang disetujui dapat menandai tonggak penting bagi cryptocurrency, meningkatkan akses institusional, likuiditas, dan legitimasi. Meskipun penutupan AS mungkin menunda jadwal, pakar industri tetap yakin bahwa masuknya XRP ke era ETF lebih dekat dari sebelumnya.

