BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Bitcoin (BTC) tetap kuat di atas $111.000, menunjukkan periode ketenangan pasar setelah beberapa minggu volatilitas yang meningkat. Kinerja yang stabil ini menandakan kepercayaan investor yang semakin bertumbuh saat para trader menyesuaikan diri dengan fase pertengahan siklus saat ini, periode akumulasi yang sering kali tenang sebelum reli besar berikutnya. Para analis menunjukkan bahwa ini adalah lingkungan [...] Lanjutkan Membaca: Bitcoin Bertahan Di Atas $111K — Analis Menyoroti MAGACOIN FINANCE dan ADA sebagai Pilihan Akumulasi Terbaik di Pertengahan SiklusBitcoin (BTC) tetap kuat di atas $111.000, menunjukkan periode ketenangan pasar setelah beberapa minggu volatilitas yang meningkat. Kinerja yang stabil ini menandakan kepercayaan investor yang semakin bertumbuh saat para trader menyesuaikan diri dengan fase pertengahan siklus saat ini, periode akumulasi yang sering kali tenang sebelum reli besar berikutnya. Para analis menunjukkan bahwa ini adalah lingkungan [...] Lanjutkan Membaca: Bitcoin Bertahan Di Atas $111K — Analis Menyoroti MAGACOIN FINANCE dan ADA sebagai Pilihan Akumulasi Terbaik di Pertengahan Siklus

Bitcoin Bertahan di Atas $111K — Analis Menyoroti MAGACOIN FINANCE dan ADA sebagai Pilihan Akumulasi Terbaik di Pertengahan Siklus

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/21 11:00
Cardano
ADA$0.3847-2.50%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Bitcoin
BTC$90,625.07-0.32%
Bitcoin (BTC) tetap kuat di atas $111.000, menunjukkan periode ketenangan pasar setelah beberapa minggu volatilitas meningkat. Kinerja yang stabil ini menandakan kepercayaan investor yang semakin bertumbuh saat para trader menyesuaikan diri dengan fase pertengahan siklus saat ini, periode akumulasi yang sering kali tenang sebelum reli besar berikutnya. Para analis menunjukkan bahwa ini adalah lingkungan [...]

Lanjutkan Membaca: Bitcoin Bertahan Di Atas $111K — Analis Menyoroti MAGACOIN FINANCE dan ADA sebagai Pilihan Akumulasi Pertengahan Siklus Terbaik

Peluang Pasar
Logo Cardano
Harga Cardano(ADA)
$0.3847
$0.3847$0.3847
-1.51%
USD
Grafik Harga Live Cardano (ADA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15